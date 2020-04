Như trò đùa: Tàu bệnh viện USNS Comfort 1000 giường nhưng chỉ chứa… 20 bệnh nhân

Theo báo cáo mới nhất được Hải quân Mỹ đăng tải, tàu bệnh viện USNS Comfort của lực lượng này hiện mới chỉ tiếp nhận 2% số lượng bệnh nhân trên tổng số 1000 giường bệnh. Nguồn ảnh: BI. Với ít nhất hơn 52.000 ca dương tính với COVID-19 đã được chính quyền New York xác nhận, việc tàu USNS Comfort chỉ chứa có 20 bệnh nhân và để trống tới 980 giường là điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nguồn ảnh: BI. Theo kế hoạch, tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ chứa được tối đa 1000 bệnh nhân và đây sẽ là các bệnh nhân không mắc COVID-19 nhưng đang nằm viện vì nhiều lý do, được chuyển lên bệnh viện nổi này để "nhường chỗ" cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy tới nay, dù New York đã có 1562 người thiệt mạng vì virus COVID-19, tổng số bệnh nhân dương tính với loại virus chết người này đã gần 60.000 người nhưng tàu bệnh viện USNS Comfort dường như chưa đóng góp được gì nhiều. Nguồn ảnh: BI. Tàu chị em với chiếc Comfort là USNS Mercy cũng trong tình trạng tương tự với chỉ 15 bệnh nhân được chuyển lên từ hôm thứ năm tuần trước, tới nay vẫn chưa nhận thêm được bất cứ bệnh nhân nào. Nguồn ảnh: BI. Nhiều chuyên gia của Hải quân Mỹ nhận định, việc đưa bệnh nhân lên các tàu bệnh viện này phải được tiến hành thật cẩn thận để tránh virus lây lan trên tàu. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên chính vì quy trình ngặt nghèo và đầy "nhiêu khê" này đã khiến các tàu bệnh viện sức chứa hàng nghìn người tới nay cũng chưa có mấy bệnh nhân để điều trị. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, thân nhân của người bệnh cũng tỏ ra không yên tâm khi người nhà mình bị chuyển lên một bệnh viện nổi khiến họ không thể đi thăm hoặc thậm chí gọi điện hỏi thăm người nhà mình. Nguồn ảnh: BI. Hải quân Mỹ cho biết, đang phối hợp với các bệnh viện địa phương để tăng cường thêm số lượng người bệnh được đưa lên các tàu bệnh viện này, giúp giảm tải cho các bệnh viện trên mặt đất tập trung đối phó với COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Video Tàu bệnh viện từng được mệnh danh là "lớn nhất thế giới" tới giờ chỉ có 20 bệnh nhân.

Theo báo cáo mới nhất được Hải quân Mỹ đăng tải, tàu bệnh viện USNS Comfort của lực lượng này hiện mới chỉ tiếp nhận 2% số lượng bệnh nhân trên tổng số 1000 giường bệnh. Nguồn ảnh: BI. Với ít nhất hơn 52.000 ca dương tính với COVID-19 đã được chính quyền New York xác nhận, việc tàu USNS Comfort chỉ chứa có 20 bệnh nhân và để trống tới 980 giường là điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nguồn ảnh: BI. Theo kế hoạch, tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ chứa được tối đa 1000 bệnh nhân và đây sẽ là các bệnh nhân không mắc COVID-19 nhưng đang nằm viện vì nhiều lý do, được chuyển lên bệnh viện nổi này để "nhường chỗ" cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy tới nay, dù New York đã có 1562 người thiệt mạng vì virus COVID-19, tổng số bệnh nhân dương tính với loại virus chết người này đã gần 60.000 người nhưng tàu bệnh viện USNS Comfort dường như chưa đóng góp được gì nhiều. Nguồn ảnh: BI. Tàu chị em với chiếc Comfort là USNS Mercy cũng trong tình trạng tương tự với chỉ 15 bệnh nhân được chuyển lên từ hôm thứ năm tuần trước, tới nay vẫn chưa nhận thêm được bất cứ bệnh nhân nào. Nguồn ảnh: BI. Nhiều chuyên gia của Hải quân Mỹ nhận định, việc đưa bệnh nhân lên các tàu bệnh viện này phải được tiến hành thật cẩn thận để tránh virus lây lan trên tàu. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên chính vì quy trình ngặt nghèo và đầy "nhiêu khê" này đã khiến các tàu bệnh viện sức chứa hàng nghìn người tới nay cũng chưa có mấy bệnh nhân để điều trị. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, thân nhân của người bệnh cũng tỏ ra không yên tâm khi người nhà mình bị chuyển lên một bệnh viện nổi khiến họ không thể đi thăm hoặc thậm chí gọi điện hỏi thăm người nhà mình. Nguồn ảnh: BI. Hải quân Mỹ cho biết, đang phối hợp với các bệnh viện địa phương để tăng cường thêm số lượng người bệnh được đưa lên các tàu bệnh viện này, giúp giảm tải cho các bệnh viện trên mặt đất tập trung đối phó với COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Video Tàu bệnh viện từng được mệnh danh là "lớn nhất thế giới" tới giờ chỉ có 20 bệnh nhân.