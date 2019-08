Ngỡ ngàng thứ người Mỹ vừa thêm vào máy bay F-35

Theo thông tin mới nhất vừa được Không quân Mỹ đăng tải, chiến đấu cơ F-35 của lực lượng này đã hoàn thành bài kiểm tra về khả năng phát hiện các tên lửa của đối phương trong giai đoạn phóng và truyền tải thông tin trực tiếp cho hệ thống mạng dữ liệu phòng không của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Đây là một trong những bước đi đầu tiên của F-35 để nó dần trở thành một "Tổ hợp Vũ khí Trên không" đúng nghĩa khi F-35 không những có thể tác chiến được như một tiêm kích hay cường kích mà nó còn có thể hoạt động như một máy bay trinh sát tàng hình. Nguồn ảnh: QQ. Việc hoàn thành được bài thử nghiệm lần này cho phép F-35 trong tương lai có thể trở thành máy bay trinh sát tàng hình cực kỳ nguy hiểm với khả năng bay sâu vào lãnh thổ đối phương, phát hiện và truyền dẫn thông tin về tên lửa của đối phương cho lực lượng phòng không của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Với đặc điểm hoạt động ở khắp các vùng lãnh thổ trên thế giới, hệ thống radar của Mỹ chắc chắn sẽ không thể bao phủ được hoàn toàn mọi khu vực mà quân đội này can thiệp vào, vậy nên khi đó F-35 sẽ là "tai mắt" nguy hiểm nhất của lực lượng phòng không Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Khác với các loại máy bay do thám khác, tiêm kích F-35 có thể vừa làm nhiệm vụ do thám bí mật, vừa có thể ngay lập tức chuyển trạng thái sang tấn công mục tiêu khi cần. Ngoài ra khi bay do thám, F-35 sẽ không cần đội hình hộ tống như nhiều loại máy bay cảnh báo sớm cồng kềnh khác. Nguồn ảnh: QQ. Để có thể hoạt động được như máy bay do thám, các chiến đấu cơ F-35 sẽ cần dược trang bị thêm một bộ kit IBCS để truyền tải dữ liệu đồng bộ với mặt đất. Toàn bộ hệ thống dữ liệu IBCS đều do Lockheed phát triển cho quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, F-35 đã từng được thử nghiệm làm nhiệm vụ chỉ điểm mục tiêu cho hệ thống Aegis của Hải quân Mỹ. Trong cuộc thử nghiệm của ba năm trước, hệ thống Aegis của Hải quân Mỹ với tên lửa SM-6 đã tấn công tiêu diệt chính xác mục tiêu giả định do F-35 phát hiện và truyền dẫn thông tin bắt bám. Nguồn ảnh: QQ. Ngày nay, chiếc chiến đấu cơ đắt nhất của không quân Mỹ cuối cùng cũng đã có khả năng đồng bộ dữ liệu với lực lượng phòng không của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Trong tương lai, không rõ những chiến đấu cơ F-35 được Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài có được "cập nhật" thêm tính năng này hay không và nếu có thì liệu máy bay F-35 có thể tương thích với nhiều hệ thống phòng không của các nước khác nhau trên thế giới hay không. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35 của quân đội Mỹ thể hiện khả năng cơ động khi bay.

