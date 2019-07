Ngỡ ngàng nguồn gốc tên lửa chống tăng Mỹ tìm thấy ở Libya

Hồi cuối tháng 6, một số quả đạn hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin bị Quân đội Quốc gia Libya (LNA) bắt giữ ở địa điểm cách Tripoli 75km. Tên lửa do Mỹ sản xuất nên dĩ nhiên nước này trở thành “nghi can” hàng đầu lén cung cấp vũ khí cho quân đội chính phủ lâm thời GNA. Tuy vậy, theo tờ New York Times mới đây, căn cứ vào số series của lô tên lửa chống tăng Javelin, người ta cho rằng nó phải tới từ Pháp, không phải Mỹ hay UAE. Qua đó, có thể thấy rằng cuộc xung đột ở Libya ngày càng có nhiều cường quốc tham gia. Javelin có tên khai sinh đầy đủ là FGM-148 Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng "bắn và quên" hiện đại nhất hiện nay, vượt trội về cơ chế điều khiển hơn nhiều loại tên lửa Nga bao gồm cả Kornet. Kể từ khi đưa vào sản xuất năm 1996 tới nay, 45.000 quả tên lửa đã được chế tạo kèm 12.000 bệ phóng CLU, ước tính 5.000 quả đã được sử dụng trong chiến đấu. Nguồn ảnh: Wikipedia Một tổ hợp tên lửa Javelin khá nhỏ gọn, có thể bắn từ trên vai người lính mà không cần giá phóng. Nó bao gồm hai phần chính: tên lửa trong ống phóng (nặng 22,3kg) và bệ phóng CLU nặng 6,4kg. Nguồn ảnh: Wikipedia Tên lửa chống tăng Javelin dài khoảng 1,1m, đường kính 127mm, đạt tầm bắn từ 2,5-4,75km tùy từng phiên bản. Đầu đạn nặng 8,4kg kiểu tandem (hai đầu nổ) có khả năng xuyên thép đồng nhất 600-800mm sau giáp ERA. Nguồn ảnh: Wikipedia Khác với các tên lửa chống tăng của Nga thường dùng cơ chế lái dây dẫn hoặc lái bán tự động bằng laser, Javelin trang bị đầu dò hồng ngoại. Theo đó, sau khi được CLU khóa mục tiêu, tên lửa với hệ thống dẫn đường độc lập sẽ tự truy lùng kẻ địch mà không cần sự can thiệp từ người phóng giúp họ có thể rút lui sau khi bắn đạn. Nguồn ảnh: Wikipedia Điểm yếu của loại tên lửa này nhìn chung là nằm ở giá cả cực kỳ đắt đỏ. Theo thời giá năm 2012, bệ phóng LCU có giá tới 126.000 USD còn một quả đạn giá tới 78.000 USD (tương đương với 109.000 USD năm 2018). Nguồn ảnh: Wikipedia Video lính Mỹ phóng tên lửa Javelin ở Afghanistan. Nguồn: Youtube

