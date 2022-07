Nghi vấn Ukraine dùng UAV dân sự để đánh bom cảm tử

Theo các thông tin được truyền thông Nga đăng tải, trong một vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga diễn ra hồi tháng 6 vừa rồi, một loại máy bay không người lái cảm tử được Ukraine sử dụng, đã được ghi hình lại. Dù hậu quả của vụ tấn công là không quá lớn, tuy nhiên cách thức sử dụng máy bay không người lái để tấn công cảm tử, có thể coi là một chiến thuật khá mới của Ukraine. Điểm đáng nói đó là, loại máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công này, dường như là một loại UAV dân sự do Trung Quốc sản xuất, có thể dễ dàng đặt mua online qua các sàn thương mại điện tử. Với giá chỉ có 9000 USD cho mỗi chiếc, loại máy bay không người lái mang tên Mugin-5 có khả năng mang theo tối đa 20 kg hàng hoá, hoạt động liên tục 10 giờ không nghỉ. Để thực hiện nhiệm vụ cảm tử, chiếc máy bay không người lái này chỉ cần mang thêm thuốc nổ. Tuy nhiên, do trọng tải tối đa chỉ 20 kg, nên sức công phá của chiếc UAV này có thể không quá cao. Ngoài ra, điểm yếu chí tử của các loại máy bay không người lái dân sự, đó là chúng không có hệ thống bảo mật tốt, đường truyền tín hiệu có thể bị can thiệp bất cứ lúc nào, ngoài ra máy bay cũng có thể dễ dàng bị hạ gục bởi gây nhiễu điện tử. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine, các loại máy bay không người lái của cả hai bên, đã thể hiện rất tốt trong vai trò hỗ trợ, hoặc thậm chí trực tiếp tham chiến. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi chiến thuật của cả hai bên đã thay đổi, dường như các loại máy bay không người lái đã không có quá nhiều đất diễn, và có thể dễ dàng bị khắc chế. Suy cho cùng, việc đưa máy bay không người lái vào tham chiến ở quy mô lớn, vẫn là điều gì đó còn quá mới mẻ, sẽ cần thêm nhiều thời gian, để các quốc gia hoàn thiện chiến thuật tác chiến bằng loại vũ khí đời mới này. Và tất nhiên cũng không thể phủ nhận, cuộc xung đột Azerbaijzan - Armenia và cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã chứng minh rằng UAV rõ ràng là loại vũ khí hiệu quả, rất có triển vọng trong tương lai.

