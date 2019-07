NATO đưa hạm đội đến Odessa tập trận, Nga nóng mặt

Cuộc tập trận Sea Breeze 2019 vừa mới diễn ra ở phía Nam Ukraine trong thời gian từ ngày 1 tới ngày 12/7/2019 vừa rồi dù đã kết thúc nhưng vẫn chưa thể khiến căng thẳng trong vùng biển này nguội bớt. Cuộc tập trận chung trên biển có sự tham gia của tổng cộng 32 tàu chiến, 24 máy bay các loại tới từ 19 quốc gia. Mỹ và Ukraine là hai quốc gia "chủ nhà" dẫn đầu cuộc tập trận này. Sea Breeze cũng được xem là cuộc tập trận có quy mô lớn bậc nhất ở trong vùng biển Đen ở thời điểm hiện tại. Sau khi cuộc tập trận kết thúc, các tàu chiến nước ngoài tới tham gia cuộc tập trận này vẫn nán lại ở cảng Odessa để người dân Ukraine có cơ hội được thăm quan, chiêm ngưỡng sức mạnh của hải quân phương Tây. Cũng trong khuôn khổ của cuộc tập trận này, phía Ukaine đã cáo buộc hải quân Nga "đánh đu với tử thần" khiến cho an ninh, an toàn hàng hải trong vùng biển Đen bị đe dọa. Cụ thể, Ukraine cho biết vào hôm 10/7 vừa rồi khi các tàu chiến tham gia Sea Breeze đang thực hiện tập trận bắn đạn thật, một tàu chiến của Hải quân Nga đã bất chấp các cảnh báo trước đó tiến vào khu vực tập trận. Sự hiện diện của tàu Nga khiến cuộc tập trận bị gián đoạn và buộc phải tạm dừng để chờ tàu chiến của Nga rời khỏi khu vực. Truyền thông Nga khẳng định cuộc tập trận Sea Breeze 2019 diễn ra vốn dĩ là để khiêu khích Moscow và cuộc tập trận này nhằm tăng cường sức phối hợp của hải quân các nước phương Tây trong trường hợp các quốc gia này muốn phong tỏa biển Đen. Các quốc gia phương Tây và Ukraine lại khẳng định, cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên và nâng cao sự hợp tác cũng như an ninh hàng hải trong khu vực. Theo thông lệ quốc tế, các tàu chiến tới từ những quốc gia không tiếp giáp với biển Đen có quyền lưu trú trong vùng biển này tối đa không quá 21 ngày. Như vậy, những tàu chiến của phương Tây tới đây tham gia cuộc tập trận từ đầu tháng 7 vẫn còn nhiều nhất một tuần nữa để hiện diện trong vùng biển này trước khi phải di chuyển. Cũng trong thời gian diễn ra cuộc tập trận trên biển này, Nga đã tranh thủ... phóng thử tên lửa đối hạm hôm 3/7 khiến tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Rất may, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận này không xảy ra có bất cứ sự cố đáng lo ngại liên quan trực tiếp đến an toàn của các bên tham gia. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh pháo binh của Nga được mang ra diễn tập.

Cuộc tập trận Sea Breeze 2019 vừa mới diễn ra ở phía Nam Ukraine trong thời gian từ ngày 1 tới ngày 12/7/2019 vừa rồi dù đã kết thúc nhưng vẫn chưa thể khiến căng thẳng trong vùng biển này nguội bớt. Cuộc tập trận chung trên biển có sự tham gia của tổng cộng 32 tàu chiến, 24 máy bay các loại tới từ 19 quốc gia. Mỹ và Ukraine là hai quốc gia "chủ nhà" dẫn đầu cuộc tập trận này. Sea Breeze cũng được xem là cuộc tập trận có quy mô lớn bậc nhất ở trong vùng biển Đen ở thời điểm hiện tại. Sau khi cuộc tập trận kết thúc, các tàu chiến nước ngoài tới tham gia cuộc tập trận này vẫn nán lại ở cảng Odessa để người dân Ukraine có cơ hội được thăm quan, chiêm ngưỡng sức mạnh của hải quân phương Tây. Cũng trong khuôn khổ của cuộc tập trận này, phía Ukaine đã cáo buộc hải quân Nga "đánh đu với tử thần" khiến cho an ninh, an toàn hàng hải trong vùng biển Đen bị đe dọa. Cụ thể, Ukraine cho biết vào hôm 10/7 vừa rồi khi các tàu chiến tham gia Sea Breeze đang thực hiện tập trận bắn đạn thật, một tàu chiến của Hải quân Nga đã bất chấp các cảnh báo trước đó tiến vào khu vực tập trận. Sự hiện diện của tàu Nga khiến cuộc tập trận bị gián đoạn và buộc phải tạm dừng để chờ tàu chiến của Nga rời khỏi khu vực. Truyền thông Nga khẳng định cuộc tập trận Sea Breeze 2019 diễn ra vốn dĩ là để khiêu khích Moscow và cuộc tập trận này nhằm tăng cường sức phối hợp của hải quân các nước phương Tây trong trường hợp các quốc gia này muốn phong tỏa biển Đen. Các quốc gia phương Tây và Ukraine lại khẳng định, cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên và nâng cao sự hợp tác cũng như an ninh hàng hải trong khu vực. Theo thông lệ quốc tế, các tàu chiến tới từ những quốc gia không tiếp giáp với biển Đen có quyền lưu trú trong vùng biển này tối đa không quá 21 ngày. Như vậy, những tàu chiến của phương Tây tới đây tham gia cuộc tập trận từ đầu tháng 7 vẫn còn nhiều nhất một tuần nữa để hiện diện trong vùng biển này trước khi phải di chuyển. Cũng trong thời gian diễn ra cuộc tập trận trên biển này, Nga đã tranh thủ... phóng thử tên lửa đối hạm hôm 3/7 khiến tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Rất may, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận này không xảy ra có bất cứ sự cố đáng lo ngại liên quan trực tiếp đến an toàn của các bên tham gia. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh pháo binh của Nga được mang ra diễn tập.