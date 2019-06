Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran, không hủy, chỉ hoãn!

Tổng thống Donald Trump hôm nay (23/6) đã đăng lên Twitter của mình và cho biết, các phương tiện truyền thông trên thế giới đã hiểu sai ý định trước đó của Mỹ đồng thời lên tiếng khẳng định, Mỹ chỉ tạm hoãn tấn công vào Iran chứ không hề hủy kế hoạch tấn công nước này. Trong nội dung đăng tải trên tài khoản Twitter tối thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump khẳng định một cuộc tấn công quân sự vào Iran vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong các ngày tới nếu căng thẳng giữa hai quốc gia không hạ nhiệt. Trước đó, hôm 21/6 truyền thông Mỹ khẳng định rằng lệnh tấn công Iran chỉ được Tổng thống Donald Trump hoãn lại 10 phút trước khi tiến hành. Lý do được ông Donald Trump đưa ra để hoãn cuộc tấn công này là do các báo cáo dự đoán của Mỹ cho biết, ít nhất sẽ có 150 người dân thường Iran sẽ thiệt mạng nếu như vụ tấn công diễn ra theo đúng kế hoạch trước đó. Hãng tin AP cho biết quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống vũ khí và lưới tính báo của Iran hồi cuối tuần vừa qua. Vụ tấn công mạng được cho là có khả năng làm vô hiệu hóa hệ thống máy tính mà Iran sử dụng để điều khiển các bệ phóng tên lửa của nước này. Vụ tấn công mạng được chấp thuận của tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên tờ Washington Post lại khẳng định, các vụ tấn công mạng này đã được Mỹ lên kế hoạch từ trước đó nhiều tuần và được coi là một giải pháp đáp trả "tương xứng" cho hành động gây hấn của Iran trong khu vực thời gian vừa qua. Nhiều hãng hàng không trong khu vực cũng quyết định thay đổi đường bay, không còn bay qua vịnh Oman và Eo biển Hormuz - nơi có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào và ở độ cao chỉ 10.000 mét, các máy bay dân dụng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chết người khi di chuyển qua đây. Các nguồn thạo tin cũng vừa cho biết, Washington đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp kín để bàn về tình hình Iran nói riêng và an ninh trong khu vực Vịnh Ba Tư nói chung trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Kinh hoàng cảnh tượng Iran thử nghiệm tên lửa do nước này tự sản xuất.

