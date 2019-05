Mỹ - Trung căng thẳng, Đài Loan tập trận quy mô cực lớn

Cuộc tập trận của Quân đội Đài Loan mang tên Hán Quang vừa diễn ra hôm 30/5 vừa rồi với quy mô cực kỳ hoành tráng. Cuộc tập trận này được tổ chức ở Huyện Bình Đông nằm ở phía Nam đảo Đài Loan. Nguồn ảnh: Reuters. Đây là một cuộc tập trận thường niên được tổ chức vào mùa hè hàng năm, suốt từ khi diễn ra tới nay, cuộc tập trận này của Đài Loan chỉ xoay quanh mục đích chống tấn công đổ bộ. Nguồn ảnh: Reuters. Cuộc tập trận này bắt đầu diễn ra từ năm 1984 nhưng sau đó lại bị hoãn lại và Hán Quang lần thứ hai phải tới năm 2000 mới tiếp tục diễn ra. Các năm sau đó, cuộc tập trận này được tổ chức không thường xuyên. Nguồn ảnh: Reuters. Bắt đầu từ năm 2011, cuộc tập trận Hán Quang của Quân đội Đài Loan mới bắt đầu diễn ra thường niên, mỗi năm một lần vào đầu mùa hè. Nguồn ảnh: Reuters. Địa điểm của cuộc tập trận cũng được thay đổi thường xuyên theo từng năm. Qua đó, giúp Quân đội Đài Loan có khả năng ứng phó được với những cuộc đổ bộ ở bất cứ khu vực nào xung quanh hòn đảo này. Nguồn ảnh: Reuters. Pháo tự hành M110 của Quân đội Đài Loan khai hoả trong cuộc tập trận Hán Quang vừa diễn ra ở miền Nam nước này hôm 30/5 vừa rồi. Nguồn ảnh: Reuters. Cuộc tập trận bắn đạn thật này diễn ra với nhiều giai đoạn, trong đó Hải quân Đài Loan đã bắt đầu "nổ súng" từ hôm 22/5, Không quân Đài Loan tập trận từ hồi đầu tuần và hôm 30/5 vừa rồi là sự tham gia của Lục quân. Nguồn ảnh: Reuters. Lục quân Đài Loan về cơ bản có trang bị khá tốt do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên các phương tiện thiết giáp của quân đội nước này lại có phần khá cỗ và thiếu đồng bộ. Nguồn ảnh: Reuters. Tiêu biểu như các loại pháo tự hành được Đài Loan sử dụng phần lớn đều đã từng xuất hiện trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Reuters. Do sự ngang cản của Bắc Kinh, Quân đội Đài Loan gần như không thể mua vũ khí mới từ nước ngoài do đó họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung đến từ Mỹ. Vậy nên hầu hết các trang bị chiến tranh của quân đội Đài Loan đều có phần khá lỗi thời, lạc hậu. Nguồn ảnh: Reuters. Mặc dù vậy trang bị cá nhân của binh lính Đài Loan vẫn khá tốt do hòn đảo này có thể tự sản xuất một số trang thiết bị quân sự thiết yếu như quân trang quân phục, áo chống đạn, mũ chống đạn cho đến các loại vũ khí bộ binh cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Reuters. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của thiết giáp Đài Loan, nhìn kỹ hoá ra toàn "đồ cổ".

Cuộc tập trận của Quân đội Đài Loan mang tên Hán Quang vừa diễn ra hôm 30/5 vừa rồi với quy mô cực kỳ hoành tráng. Cuộc tập trận này được tổ chức ở Huyện Bình Đông nằm ở phía Nam đảo Đài Loan. Nguồn ảnh: Reuters. Đây là một cuộc tập trận thường niên được tổ chức vào mùa hè hàng năm, suốt từ khi diễn ra tới nay, cuộc tập trận này của Đài Loan chỉ xoay quanh mục đích chống tấn công đổ bộ. Nguồn ảnh: Reuters. Cuộc tập trận này bắt đầu diễn ra từ năm 1984 nhưng sau đó lại bị hoãn lại và Hán Quang lần thứ hai phải tới năm 2000 mới tiếp tục diễn ra. Các năm sau đó, cuộc tập trận này được tổ chức không thường xuyên. Nguồn ảnh: Reuters. Bắt đầu từ năm 2011, cuộc tập trận Hán Quang của Quân đội Đài Loan mới bắt đầu diễn ra thường niên, mỗi năm một lần vào đầu mùa hè. Nguồn ảnh: Reuters. Địa điểm của cuộc tập trận cũng được thay đổi thường xuyên theo từng năm. Qua đó, giúp Quân đội Đài Loan có khả năng ứng phó được với những cuộc đổ bộ ở bất cứ khu vực nào xung quanh hòn đảo này. Nguồn ảnh: Reuters. Pháo tự hành M110 của Quân đội Đài Loan khai hoả trong cuộc tập trận Hán Quang vừa diễn ra ở miền Nam nước này hôm 30/5 vừa rồi. Nguồn ảnh: Reuters. Cuộc tập trận bắn đạn thật này diễn ra với nhiều giai đoạn, trong đó Hải quân Đài Loan đã bắt đầu "nổ súng" từ hôm 22/5, Không quân Đài Loan tập trận từ hồi đầu tuần và hôm 30/5 vừa rồi là sự tham gia của Lục quân. Nguồn ảnh: Reuters. Lục quân Đài Loan về cơ bản có trang bị khá tốt do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên các phương tiện thiết giáp của quân đội nước này lại có phần khá cỗ và thiếu đồng bộ. Nguồn ảnh: Reuters. Tiêu biểu như các loại pháo tự hành được Đài Loan sử dụng phần lớn đều đã từng xuất hiện trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Reuters. Do sự ngang cản của Bắc Kinh, Quân đội Đài Loan gần như không thể mua vũ khí mới từ nước ngoài do đó họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung đến từ Mỹ. Vậy nên hầu hết các trang bị chiến tranh của quân đội Đài Loan đều có phần khá lỗi thời, lạc hậu. Nguồn ảnh: Reuters. Mặc dù vậy trang bị cá nhân của binh lính Đài Loan vẫn khá tốt do hòn đảo này có thể tự sản xuất một số trang thiết bị quân sự thiết yếu như quân trang quân phục, áo chống đạn, mũ chống đạn cho đến các loại vũ khí bộ binh cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Reuters. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của thiết giáp Đài Loan, nhìn kỹ hoá ra toàn "đồ cổ".