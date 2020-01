Mỹ "nhỡ tay" gửi nhầm lệnh rút quân tới chính quyền Iraq

Hôm qua ngày 6/1/2020 theo giờ địa phương, quân đội Mỹ đã "nhầm lẫn" khi gửi thư báo rút quân cho chính quyền Iraq ngay sau khi có thông tin Iraq muốn Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia này. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự việc đã khiến truyền thông quốc tế "choáng váng" trong một thời gian trước khi Mỹ tuyên bố đây chỉ là hành động nhầm lẫn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên tiếng đính chính rằng Washington hoàn toàn không có kế hoạch rút quân khỏi quốc gia này, bức thư gửi tới chính quyền Iraq chỉ là nhầm lẫn. Nguồn ảnh: Pinterest. Hãng tin AFP trích lời bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết bức thư do Chuẩn tướng William Seely, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Iraq gửi cho các quan chức ở Baghdad. Nguồn ảnh: Pinterest. Nội dung của bức thư cho biết, Mỹ tôn trọng chủ quyền của Iraq và rút quân. Để thực hiện nhiệm vụ này, các lực lượng liên quan phải có các biện pháp để đảm bảo việc rút quân khỏi Iraq diễn ra an toàn và hiệu quả. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí trong bức thư nhầm lẫn này, phía Mỹ còn phác thảo sơ qua kế hoạch rút lui khi sẽ cử các trực thăng vận tải sử dụng "Vùng Xanh" của Baghdad gần nơi đặt Đại sứ quán Mỹ để phục vụ cho việc lui quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Chỉ huy Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley sau đó đã khẳng định nội dung và kế hoạch trong bức thư chỉ là "bản nháp" chưa được Washington phê duyệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, việc bức thư "tai hại" được gửi đi ngay sau khi chính quyền Iraq tuyên bố đòi Mỹ chấm dứt hiện diện quân sự tại quốc gia này khiến không ít người hoài nghi. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Mỹ đang có khoảng 5000 quân tại Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện và bảo đảm an ninh cho các cơ sở, nhà máy và căn cứ quân sự nước này đặt tại đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng M1 Abrams của Iraq bị khủng bố tấn công tiêu diệt.

