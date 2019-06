Mỹ “nhận thua” bao nhiêu trận trong CT Việt Nam

Trong lịch sử, các tướng lĩnh Mỹ đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng họ "thắng mọi cuộc chiến lớn" trong Chiến tranh Việt Nam nhưng chỉ thua về chung cuộc do sức mạnh của dư luận và sự yếu kém của đồng minh. Nguồn ảnh: G2mil. Câu nói mang đầy tính chữa ngượng này của tướng lĩnh Mỹ đã bị lật tẩy hoàn toàn với các tài liệu được Lầu Năm Góc giải mật hồi năm 2011. Theo đó, quân đội Mỹ đã "khiêm tốn" chỉ nhận thua 112 trận trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: G2mil. Cụ thể, trận đầu tiên mà Mỹ nhận thua ở Chiến trường Việt Nam đó là trận Ấp Bắc. Trong trận chiến này, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên được đối diện với lối đánh áp sát cực kỳ khó chịu của Quân Giải phóng, khiến Không quân Mỹ thậm chí còn bỏ bom nhầm vào vị trí của lính đồng minh. Nguồn ảnh: G2mil. Các trận thua tiếp theo của Mỹ được diễn ra chủ yếu trong thời gian những năm 1968 và 1972 và đặc biệt là diễn ra trên mọi mặt trận. Nguồn ảnh: G2mil. Thậm chí ngay cả ở trên không - mặt trận mà Mỹ luôn chiếm quyền kiểm soát trong cuộc chiến ở Việt Nam, quân Mỹ cùng từng thua liểng xiểng khi phải đối đầu với các tiêm kích của Quân Giải phóng. Nguồn ảnh: G2mil. Sở dĩ trong suốt mấy chục năm qua, nhiều quân nhân Mỹ và tướng lĩnh của nước này vẫn có cơ sở để khẳng định Mỹ "không thua" trong các trận đánh ở Việt Nam đó là do cách thức nhìn nhận chiến thắng của quân đội Mỹ có vấn đề. Nguồn ảnh: G2mil. Ví dụ, các phi công Mỹ trên đường bay về sân bay để đảm bảo an toàn sẽ không hạ cánh cùng với vũ khí "nóng" mà sẽ khai hoả hết số vũ khí này, kể cả khi đã ra ngoài khu vực giao tranh. Nguồn ảnh: G2mil. Khi đó, các phi công Mỹ sẵn sàng phóng tên lửa, pháo phản lực hay xả đạn súng máy vào trâu bò ở dưới mặt đất. Khi viết báo cáo, những con gia xúc bị hoả lực Mỹ bắn hạ này sẽ được báo cáo là "phương tiện vận tải thô sơ của kẻ thù" để nâng tầm chiến tích cho các phi công Mỹ. Nguồn ảnh: G2mil. Điều tương tự cũng xảy ra ở mọi binh chủng khác của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Đây là lý do các báo cáo được gửi lên Lầu Năm Góc không khái quát được tình hình thực tế trên chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: G2mil. Bản thân quân đội Mỹ cũng đánh giá quá thấp đối thủ của họ đó là quân và dân Việt Nam. Bài học cho việc đánh giá thấp đối thủ này đã khiến Mỹ phải trả một cái giá cực kỳ đắt trong suốt cả cuộc chiến. Nguồn ảnh: G2mil. Cuối cùng, chính từ những báo cáo sai lầm được gửi về từ chiến trường, Mỹ không thể triển khai được bất cứ một chương trình tình báo nào "ra hồn" trên chiến trường Việt Nam. Mọi kế hoạch tình báo của Mỹ dù do CIA hay do Quân đội Mỹ đạo diễn, bất chấp công phu tới đâu, đều bị phá sản "toàn tập". Nguồn ảnh: G2mil. Tới nay, dù cho Chiến tranh Việt Nam đã qua đi được nhiều chục năm, rất nhiều nhà sử gia quân sự Mỹ vẫn tiếp tục đi tìm căn nguyên của thất bại "ê chề" mà người Mỹ phải đón nhận ở xứ sở Đông dương này. Nguồn ảnh: G2mil. Lịch sử Mỹ ghi nhận, Mỹ đã chính thức thua trong hai cuộc chiến, một là trong Chiến tranh Canada khi Mỹ muốn xâm lược quốc gia láng giềng này hồi thế kỷ 19 và một là Việt Nam ở thế kỷ 20. Nguồn ảnh: G2mil. Mời độc giả xem video: Chiến tranh Việt Nam - Những cuộc đàm phán bí mật. (nguồn VTV)

