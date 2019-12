Mỹ hồ hởi tuyên bố: 7 tàu sân bay sẵn sàng ra khơi, 4 chiếc khác nằm bờ

Hiện tại chỉ còn duy nhất 4 tàu sân bay của Hải quân Mỹ trong tình trạng nằm bờ, số còn lại đã có thể ra khơi hoạt động bình thường. Nguồn ảnh: Prime. Đây là một thông tin rất khả quan cho quân đội Mỹ khi mà mới chỉ cuối tháng 10 vừa rồi, một nửa đội tàu sân bay của nước này tương đương với 6 chiếc vẫn còn đang trong tình trạng "bơi không nổi". Nguồn ảnh: Prime. Với việc vận hành được 7 tàu sân bay, sức mạnh của Hải quân Mỹ dù không ở mức "đỉnh" nhưng cũng đủ để lực lượng này giữ vững vị thế "nhất quả đất" của mình. Nguồn ảnh: Prime. Hiện tại, 4 hàng không mẫu hạm Mỹ đang phải nằm bờ bao gồm chiếc Harry S. Truman, John C. Stennis, Eisenhower và Gerald R. Ford. Nguồn ảnh: Prime. Trong số đó, chiếc Gerald R. Ford hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa thể tham gia trực chiến được. Như vậy, có thể thấy 70% số tàu sân bay của Mỹ đều đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Prime. Hai tháng trước, số lượng tàu sân bay Mỹ phải nằm bờ lớn đến nỗi quốc hội và truyền thông Mỹ đã lên án chỉ trích mạnh mẽ lực lượng hải quân do tính toán thời gian sửa chữa, bảo dưỡng tàu sân bay bất hợp lý. Nguồn ảnh: Prime. Chủ yếu, các tàu sân bay bị nằm bờ bởi những lý do hoàn toàn có thể tính toán được từ trước đó là tiếp nhận nâng cấp mới hoặc bảo dưỡng giữa vòng đời. Nguồn ảnh: Prime. Việc không tính toán kỹ thời điểm bảo dưỡng giữa vòng đời hoặc nâng cấp tàu sân bay có thể khiến cho một số lượng lớn tàu sân bay của Hải quân Mỹ cùng... nâng cấp một lúc, giảm đáng kể sức chiến đấu của lực lượng này. Nguồn ảnh: Prime. Giới quan sát cho biết, mặc dù chỉ cần 1/3 hay thậm chí là 1/5 lực lượng tàu sân bay của Mỹ triển khai được trên biển, sức mạnh của Hải quân Mỹ vẫn cứ là vô địch thế giới. Tuy nhiên việc có quá nhiều tàu cùng nằm bờ sửa chữa sẽ ảnh hưởng lớn tới vấn đề nhân sự và hậu cần cho toàn bộ hạm đội. Nguồn ảnh: Prime. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang sở hữu 11 tàu sân bay, trong số đó có 10 tàu lớp Nimitz và một tàu lớp Ronald G. Ford. Nguồn ảnh: Prime. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay mới nhất, hiện đại nhất và đắt đỏ nhất của Hải quân Mỹ.

