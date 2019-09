Lý do máy bay không người lái Trung Quốc "rẻ bèo" gây sốt châu Âu

Nhiều quốc gia châu Âu trong đó có Serbia đang tỏ ra rất quan tâm tới các loại máy bay không người lái của Trung Quốc, đặc biệt là các loại máy bay không người lái thương hiệu Wing Loong. Nguồn ảnh: QQ. Wing Loong là loại máy bay không người lái của Trung Quốc sử dụng động cơ cánh quạt nhưng có khả năng mang theo vũ khí, thực hiện tốt những nhiệm vụ trinh sát cũng như tấn công. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, các loại máy bay không người lái của Trung Quốc chỉ tương thích với các loại vũ khí do chính Trung Quốc sản xuất, điều này có nghĩa là khi mua các máy bay UAV tấn công từ Trung Quốc, quốc gia đó buộc phải mua vũ khí từ chính Trung Quốc chứ không có sự lựa chọn nào khác. Nguồn ảnh: QQ. Về cơ bản, các loại UAV của Trung Quốc có thiết kế khác tương đồng với các loại máy bay không người lái do Mỹ thiết kế, đặc biệt là các loại máy bay không người lái tấn công tầm xa hiện đang được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay không người lái Wing Loong hay còn có tên Hán Việt là Dực Long được phát triển bởi tập đoàn hàng không Thiểm Tây - nơi đã thai nghén và cho ra đời loại máy bay J-20 thế hệ năm của không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay không người lái này của Trung Quốc có khả năng trinh sát tầm xa ở độ cao trung bình, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết và có tổng cộng 6 phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: QQ. Dực Long hiện tại đã phục vụ trong quân đội của hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Ả Rập Xê-út cùng với Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay này có khả anwng bay với tốc độ tối đa lên tưới 280 km/h, trần bay tối đa 5000 mét và có khả mang theo 1 tấn vũ khí các loại trong đó có cả những loại vũ khí dẫn đường tầm xa. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia cho biết, giá thành của loại máy bay không người lái này rẻ hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái khác là do thiết kế của Dực Long đã loại bỏ bớt đi ăng-ten thu phát tín hiệu vệ tinh - một trong những cắt giảm giúp giá thành của loại máy bay không người lái này có chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh máy bay không người lái Wing Loong hay Dực Long của Trung Quốc bay thử nghiệm.

Nhiều quốc gia châu Âu trong đó có Serbia đang tỏ ra rất quan tâm tới các loại máy bay không người lái của Trung Quốc, đặc biệt là các loại máy bay không người lái thương hiệu Wing Loong. Nguồn ảnh: QQ. Wing Loong là loại máy bay không người lái của Trung Quốc sử dụng động cơ cánh quạt nhưng có khả năng mang theo vũ khí, thực hiện tốt những nhiệm vụ trinh sát cũng như tấn công. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, các loại máy bay không người lái của Trung Quốc chỉ tương thích với các loại vũ khí do chính Trung Quốc sản xuất, điều này có nghĩa là khi mua các máy bay UAV tấn công từ Trung Quốc, quốc gia đó buộc phải mua vũ khí từ chính Trung Quốc chứ không có sự lựa chọn nào khác. Nguồn ảnh: QQ. Về cơ bản, các loại UAV của Trung Quốc có thiết kế khác tương đồng với các loại máy bay không người lái do Mỹ thiết kế, đặc biệt là các loại máy bay không người lái tấn công tầm xa hiện đang được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay không người lái Wing Loong hay còn có tên Hán Việt là Dực Long được phát triển bởi tập đoàn hàng không Thiểm Tây - nơi đã thai nghén và cho ra đời loại máy bay J-20 thế hệ năm của không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay không người lái này của Trung Quốc có khả năng trinh sát tầm xa ở độ cao trung bình, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết và có tổng cộng 6 phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: QQ. Dực Long hiện tại đã phục vụ trong quân đội của hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Ả Rập Xê-út cùng với Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay này có khả anwng bay với tốc độ tối đa lên tưới 280 km/h, trần bay tối đa 5000 mét và có khả mang theo 1 tấn vũ khí các loại trong đó có cả những loại vũ khí dẫn đường tầm xa. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia cho biết, giá thành của loại máy bay không người lái này rẻ hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái khác là do thiết kế của Dực Long đã loại bỏ bớt đi ăng-ten thu phát tín hiệu vệ tinh - một trong những cắt giảm giúp giá thành của loại máy bay không người lái này có chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh máy bay không người lái Wing Loong hay Dực Long của Trung Quốc bay thử nghiệm.