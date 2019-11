Loạt vũ khí lính Mỹ vừa nhìn là nghĩ ngay tới chiến tranh Việt Nam

Một trong những loại vũ khí cá nhân được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam chính là súng phóng lựu M79. Thậm chí quân đội Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới hiện nay vẫn còn sử dụng khẩu súng phóng lựu này trong biên chế do nó quá lợi hại. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng phóng lựu M79 có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, tầm bắn xa hơn ném lựu đạn cầm tay và có thể bắn theo quỹ đạo cầu vồng, tiêu diệt được mục tiêu ở phía sau vật cản. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng phóng lựu này có thể bắn được nhiều loại đạn, đáp ứng được nhiều kiểu tác chiến trên chiến trường, phù hợp với kiểu tác chiến trên nhiều địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là trực thăng UH-1 Huey. Đây là linh hồn của chiến thuật "trực thăng vận" do Mỹ sáng tạo ra ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới nay, nhiều cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam vẫn bị ám ảnh bởi tiếng "phạch phạch phạch" phát ra từ trực thăng UH-1 khi di chuyển trên chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Được sử dụng với số lượng rất nhiều ở Việt Nam, ước tính có tới hơn một nửa trên tổng số 12.000 chiếc UH-1 các phiên bản được Mỹ mang tới chiến trường này, tuy nhiên cũng có tới khoảng hơn 3000 chiếc vĩnh viễn nằm lại nơi đây do bị ta bắn hạ hoặc bị tai nạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhắc tới Chiến tranh Việt Nam không thể không nhắc tới siêu pháo đài bay B-52. Loại máy bay ném bom từng được Mỹ sử dụng với lời tuyên bố đầy "chủ quan" của Washington rằng sẽ đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Nguồn ảnh: Pinterest. Với khả năng mang theo 30 tấn bom các loại, pháo đài bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, được coi là "bất khả chiến bại". Nguồn ảnh: Pinterest. Đáng tiếc cho Không quân Mỹ đó là loại pháo đài bay mang danh bất khả chiến bại này đã suýt bị "tuyệt chủng" khi tham chiến ở bầu trời Hà Nội, Hải phòng cùng các thành phố lớn khác ở miền Bắc nước ta vào cuối năm 1972. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu như khẩu súng tiểu liên cực nhanh M16 hay AR15 là các loại súng mang nhiều tai tiếng nhất của Mỹ ở Việt Nam do nó có độ tin cậy không cao, dễ kẹt đạn thì M14 lại là khẩu súng trường cá nhân đáng tin cậy nhất của lính Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Nòng dài, tầm bắn xa, vừa bắn được tự động vừa bắn được bán tự động, súng trường này đã sớm được nhiều lính Mỹ lựa chọn thay cho việc sử dụng những loại tiểu liên cực nhanh dễ kẹt đạn. Nguồn ảnh: Pinterest. M14 tốt đến nỗi, tới tận thời điểm hiện tại quân đội Mỹ vẫn trang bị nó cho một vài đơn vị đặc biệt. Tất nhiên là so với phiên bản M14 được Mỹ sử dụng ở Việt Nam, phiên bản M14 của thế kỷ 21 đã được cải biến hiện đại hơn nhiều lần. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là thiết giáp M113, loại thiết giáp cũng đầy tai tiếng của Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam nhưng đây cũng được biết tới như loại "taxi chiến trường" được sử dụng nhiều nhất ở Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest. Tỷ lệ cao - rộng ngang nhau khiến M113 rất dễ đổ khi di chuyển trên đường xấu, hoả lực kém, bọc nhôm chứ không bọc thép,... là những điểm yếu cố hữu của M113. Tuy nhiên nếu xét riêng tính năng chở quân, M113 lại thực hiện rất tốt. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều quốc gia tiếp tục sử dụng loại thiết giáp này trong biên chế, trong đó có cả Việt Nam - chúng ta đã thu giữ được rất nhiều thiết giáp M113 chiến lợi phẩm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc thắng lợi. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp M113 của Mỹ tham chiến ở Campuchia trong Chiến tranh Việt Nam.

