Lộ “giảng đường trên mây” của phi công oanh tạc cơ Trung Quốc

Mạng quân sự Trung Quốc gần đây đăng tải loạt ảnh hoạt động huấn luyện phi công không quân chiến lược nước này. Theo đó, hóa ra các phi công máy bay ném bom Không quân Trung Quốc lâu này được huấn luyện thực hành trên máy bay vận tải hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Sina Chính xác hơn, một số máy bay vận tải Tây An Y-7 được cải tạo để phục vụ huấn luyện phi công không quân chiến lược. Trong ảnh có thể thấy hai bên hông máy bay Y-7 được cải tạo thành khoang bom chứa các quả bom tập. Nguồn ảnh: Sina Theo các nguồn tin, phiên bản Y-7 này được định danh là Tây An HYJ-7 dùng để huấn luyện phi công máy bay ném bom hạng nặng H-6 - loại máy bay số 1 không quân chiến lược Trung Quốc. HYJ-7 trang bị kính ngắm ném bom HM-1A, radar định vị ném bom và hệ thống định vị TNL-7880. Nguồn ảnh: Sina Các quả bom tập dùng cho HYJ-7. Nguồn ảnh: Sina Y-7 là dòng máy bay vận tải - chở khách phục vụ cho cả mục đích quân sự - dân sự do Tổng Công ty Tây An sản xuất từ những năm 1980 trên cơ sở dòng máy bay An-24/26 của Liên Xô (cũ). Ước tính, 103 chiếc đã được sản xuất từ năm 1984 tới nay. Nguồn ảnh: Airliners.net Cơ bản hình thù của Tây An Y-7 so với dòng An-24 không có nhiều điểm khác biệt, thậm chí nếu không phải "dân trong ngành" thì không dễ phân biệt chúng. Airliners.net Y-7 có sải cánh dài 29,6m, dài hơn 24m, cao 8,55m, trọng lượng rỗng 14,9 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 21,8 tấn. Máy bay trang bị hai động cơ turboprop WJ15A và một động cơ tuabin phản lực PY19A-300 cho tốc độ bay 503km/h, tầm bay 910km với tải trọng 5 tấn. Airliners.net Ngoài vai trò là một máy bay vận tải - huấn luyện phi công, Tây An phát triển nhiều phiên bản Y-7 phục vụ hoạt động chở khách thương mại như loại Y-7-100 rất phổ biến trong các hãng hàng không nhỏ hay Tây An MA60 xuất khẩu đi một số nơi trên thế giới. Airliners.net Hầu như mọi phi công máy bay ném bom chủ lực Trung Quốc đều phải trải qua các bài học trên HYJ-7 mới thực sự được lên cabin oanh tạc cơ H-6. Đó cũng là phiên bản Trung Quốc từ loại Tu-16 của Liên Xô, có khả năng chở khoảng 10 tấn vũ khí gồm cả bom và tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Wikipedia Video tiêm kích F-15 Nhật Bản đánh chặn máy bay ném bom H-6 Trung Quốc. Nguồn: Youtube

