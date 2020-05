Lộ diện ống phóng, đạn tên lửa chống hạm Kh-35 Việt Nam tự sản xuất

Năm 2015, lần đầu tiên Bộ quốc phòng ra mắt chương trình phát triển tên lửa chống hạm nội địa với tên gọi KCT-15 dựa trên loại tên lửa Kh-35 do Nga sản xuất được sử dụng rộng rãi trên các tàu chiến hiện đại của hải quân Việt Nam. Ảnh: Mô hình tên lửa KCT-15. Tên lửa KCT-15 có ngoại hình giống với loại tên lửa Kh-35 Uran của Nga, vốn được xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ảnh: Cận cảnh mô hình tên lửa KCT-15 Đây cũng là loại tên lửa chống hạm được sử dụng phổ biến nhất trong hải quân Việt Nam được trang bị trên các tàu Gepard 3.9, Molniya, BPS-500 và mới đây nhất là các tàu Pohang do Việt Nam tự nâng cấp. Ảnh: Ống phóng kiêm ống bảo quản tên lửa Kh-35. Nguồn: VTV2 Mới đây trong những hình ảnh chụp chuyến thăm của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ quốc phòng đến nhà máy Z189, chúng ta đã thấy cận cảnh về loại tên lửa chống hạm Việt Nam đang tự phát triển này. Ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc cùng cán bộ nhà máy Z189. Ảnh: Cán bộ nhà máy giới thiệu cho đoàn đại biểu về tên lửa chống hạm mới. Loại tên lửa chống hạm do nhà máy Z189 chế tạo có tên gọi là VCM-01, nhìn hình dáng bề ngoài tương tự như loại tên lửa Kh-35 của Nga. Ảnh: Cận cảnh tên lửa VCM-01. Nguồn: QPVN Cận cảnh bảng thông số của tên lửa cho ta thấy nó được sản xuất vào tháng 10 năm 2018 tại nhà máy Z189 và có trọng lượng 300kg. Mã sản phẩm VCM-01-Z189-27 có thể nghĩa là tên lửa VCM-01 sản xuất tại nhà máy Z189 quả số 27. Như vậy, nhà máy Z189 chỉ thực hiện thi công vỏ tên lửa, nó chưa có đầu đạn và các thiết bị điện tử bên trong. Một quả tên lửa Kh-35 phiên bản chống hạm hoàn chỉnh có trọng lượng lên đến 610kg. Có thể sau khi hoàn chỉnh vỏ tên lửa, nhà máy sẽ chuyển giao quả đạn cho một đơn vị khác để tiếp tục lắp đặt các thiết bị bên trong. Ảnh: Công nhân nhà máy Z189 đang đo đạc thông số tên lửa. Loại tên lửa Kh-35 Uran-E nguyên bản có chiều dài 4.4m, đường kính 0.42m và đầu đạn nặng 145kg, tầm bắn tối đa 130km. Ảnh: Công nhân nhà máy Z189 đo chiều dài cánh tên lửa VCM-01, cánh này có thể gấp gọn và khi tên lửa ra khỏi ống phóng sẽ bung ra. Ngoài ra, nhà máy Z189 cũng đầu tư dây chuyền đồng bộ và hiện đại sản xuất các ống phóng kiêm ống bảo quản tên lửa KT-184 dành cho loại tên lửa chống hạm Việt Nam tự phát triển. Ảnh: Chế tạo ống phóng cho tên lửa VCM-01. Ngoài việc phục vụ trong các tàu chiến của Hải quân, Việt Nam cách đây không lâu cũng đã vô tình công bố đề án phát triển hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sử dụng các tên lửa Kh-35/VCM-01 qua phóng sự của kênh truyền hình QPVN. Rõ ràng với việc tự chủ sản xuất tên lửa cùng với việc nguyên cứu thêm các tổ hợp vũ khí sử dụng loại đạn tên lửa này, Kh-35/VCM-01 sẽ chính là nòng cốt cho vũ khí chống hạm của hải quân Việt Nam. Ảnh: Hệ thống tên lửa bờ mới được công bố. Với việc công nghệ chế tạo tên lửa đang đạt được một bước tiến lớn, hi vọng không lâu nữa chúng ta sẽ được thấy những quả tên lửa chống hạm mang thương hiệu Made By Vietnam bay trên bầu trời Tổ quốc. Ảnh: Cuộc họp của cán bộ nhà máy Z189, phía sau là mô hình các loại khí tài do nhà máy chế tạo trong đó có tên lửa VCM-01. Nguồn: QPVN Video Việt Nam "vô tình" hé lộ hệ thống tên lửa hành trình chống hạm KCT- 15 trên xe tự hành - Nguồn: QPVN

