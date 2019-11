Lính tinh nhuệ của quân chính phủ Syria bất ngờ nhận "súng xịn" AK-105

Khẩu súng hiện đại vừa được Nga trang bị cho lực lượng tinh nhuệ đặc biệt của Syria đó là khẩu AK-105. Việc trang bị này được cho là sẽ giúp Quân đội Syria tăng cường khả năng tác chiến chống lại lực lượng phiến quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Lực lượng đặc nhiệm của Syria được Nga trang bị khẩu súng này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của em trai Tổng thống Syria và được coi là lực lượng đặc nhiệm trung thành nhất hiện nay của quốc gia đầy bất ổn này. Nguồn ảnh: Pinterest. AK-105 thực tế lại không phải một khẩu súng trường tấn công. Đây chỉ là phiên bản cạc-bin của khẩu AK-74M. Tuy nhiên về thiết kế và cách sử dụng, AK-105 lại không có mấy khác biệt so với các phiên bản AK-102 và AK-104. Nguồn ảnh: Pinterest. Các duy nhất để nhận biết ba mẫu súng AK-102, AK-104 và AK-105 đó là cỡ nòng của chúng cùng với độ cong của băng đạn. Do sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm, băng đạn của AK-105 sẽ có độ cong ít hơn so với các mẫu AK còn lại. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù được nhà sản xuất Kalashnikov tuyên bố là khẩu súng cạc-bin, tuy nhiên thiết kế của AK-105 lại không khác gì những khẩu súng trường tấn công. Thực tế sử dụng cho thấy AK-105 có khả năng tác chiến và sức mạnh hoả lực nằm giữa súng tiểu liên và súng trường AKS-74U nên rất khó xếp "phân khúc" chính xác cho khẩu súng này. Nguồn ảnh: Pinterest. So với súng trường tấn công hiện đại ngày nay, khẩu cạc-bin AK-105 có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 3,2 kg. Tuy nhiên trọng lượng này vẫn lớn hơn so với súng tiểu liên. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiều dài của AK-105 cũng khá ngắn, chỉ 824mm trong đó chiều dài của nòng súng là 314mm. Súng có báng với khả năng gập gọn, khi gập báng, AK-105 chỉ còn dài 586mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Sử dụng cỡ đạn 5,54x39mm, súng có tốc độ bắn khá nhanh nhưng bù lại tầm bắn lại khá ngắn do sử dụng nòng ngắn. Khẩu súng này có hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống với nhiều mẫu súng hiện đại ngày nay, AK-105 cũng có cấu tạo nắp khoá nòng đặc biệt, cho phép nó có thể gắn được kính ngắm vào rãnh kỹ thuật đặt ngay trên nắp khoá nòng. Ngoài ra, khẩu súng này còn có thêm ba rãnh kỹ thuật nữa ở ốp lót tay, cho phép xạ thủ gắn được rất nhiều thiết bị hỗ trợ khác như đèn pin, đèn laser, súng phóng lựu, tay cầm,... Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh súng trường tấn công AK-74.

