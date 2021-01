Khách hàng Đông Nam Á giấu tên mua vũ khí khủng từ Ấn Độ

Quyết định được thông qua trong cuộc họp của Ủy ban An ninh Nội các do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì ngày 31/12. Phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa phòng không này sẽ khác với phiên bản đang được triển khai trong lực lượng vũ trang Ấn Độ. Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) tiết lộ, hiện tại có nhiều khách hàng tại Trung Đông, châu Phi giành sự quan tâm đặc biệt đến hệ thống Akash, tuy nhiêu nhiều khả năng một quốc gia thân thiết với Ấn Độ tại Đông Nam Á sẽ trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của hệ thống đánh chặn tối tân này. "Vũ khí của chúng tôi đã sẵn sàng, việc còn lại chỉ chờ khách hàng chính thức đặt vấn đề và đàm phán", DRDO ra tuyên bố cho biết. Việc chính phủ Ấn Độ đồng ý xuất khẩu hệ thống Akash được đưa ra sau khi lực lượng phòng thủ nước này hoàn thành triển khai số lượng lớn hệ thống phòng không phản ứng nhanh lên tuyến biên giới với Trung Quốc. "Như một phần của quá trình củng cố đang diễn ra trong khu vực, các hệ thống phòng không của cả quân đội và không quân Ấn Độ đã được triển khai trong khu vực này để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập không phận nào của đối phương", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết. Dù nguồn tin không tiết lộ số lượng hệ thống Akash được triển khai nhưng theo Ủy ban An ninh Chính phủ Ấn Độ (CCS), con số được điều động có thể đủ trang bị cho 6 trung đoàn. Hệ thống Akash được trang bị đạn tên lửa có chiều dài 578 cm, đường kính 35 cm, trọng lượng phóng 720 kg, mang đầu đạn nổ phá mảnh nặng 60 kg; tầm bắn lớn nhất của Akash đạt tới 30 km, trần bay 18 km, vận tốc tối đa Mach 2,5. Thông thường từ 2 đến 4 tổ hợp Akash sẽ được liên kết thành một khẩu đội với phạm vi bảo vệ khoảng 60km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu của 1 tên lửa trên 90%, tăng lên tới 98,5% nếu phóng liên tiếp 2 đạn trong vòng 5 giây vào một đối tượng.

