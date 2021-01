Iraq duyệt binh khủng kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội

Hôm 6/1 vừa rồi, Iraq đã tiến hành cuộc duyệt binh quy mô cực lớn nhằm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Iraq được thành lập từ năm 1921 - khi nước này còn là thuộc địa của Anh. Kể từ đó tới nay, Quân đội Iraq đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tham gia nhiều cuộc chiến tranh trong nước và trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Có mặt tại buổi duyệt binh, Tổng thống Iraq Baham Saleh cho biết, quân đội cùng người dân nước này sẽ nỗ lực tối đa để chiến thắng hoàn toàn khủng bố trong khu vực, đảm bảo an toàn và sự ổn định của đất nước này. Nguồn ảnh: Sina. Thủ tướng Iraq cũng có bài phát biểu tại lễ duyệt binh, nhắc lại sự hy sinh của những người lính Iraq đã ngã xuống trong lịch sử để bảo vệ đất nước, người dân và lợi ích quốc gia. Nguồn ảnh: Sina. Đội danh dự của Quân đội Iraq với lễ phục đỏ chói xuất hiện trong lễ duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina. Từng khối quân đội và phương tiện thiết bị quân sự, lần lượt duyệt binh qua lễ đài. Nguồn ảnh: Sina. Đội danh dự của quân đội Iraq với trang phục truyền thống. Nguồn ảnh: Sina. Các loại trực thăng vũ trang hiện đại bậc nhất của lực lượng vũ trang Iraq cũng xuất hiện. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp theo sau là dàn xe tăng hiện đại bậc nhất của nước này tiến qua lễ đài. Nguồn ảnh: Sina. Đây là những chiếc xe tăng M1 Abrams được Mỹ bán cho Iraq. Trong quá khứ, chính Mỹ đã sử dụng loại xe tăng này để đánh gục chế độ độc tài của Saddam Hussein ở Iraq. Nguồn ảnh: Sina. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt TOS-1 do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Iraq trong quá khứ. Mỗi tổ hợp TOS-1 có 24 ống phóng cỡ nòng 220 mm. Nguồn ảnh: Sina. Xe thiết giáp nhẹ Humvee được quân đội Mỹ trang bị cho lực lượng đặc biệt và lục quân Iraq. Nguồn ảnh: Sina. Loại xe tăng đặc biệt, độc nhất do Iraq tự chế tạo mang tên "Sư Tử Babylon". Đây có thể coi là phiên bản của xe tăng T-72 được Iraq tự sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: Sina. Dàn phương tiện, thiết bị quân sự dài đến bất tận của quân đội Iraq tham gia cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina. Xe tăng chủ lực T-90S của quân đội Iraq tham gia cuộc duyệt binh. Đây là các xe tăng được Iraq đặt mua từ Nga, tổng cộng Iraq đang có 36 xe tăng loại này. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó, dàn xe tăng "Sư tử Babylon" của Iraq cũng có quân số lên tới 127 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Pháo tự hành M109 của Quân đội Iraq tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội. Nguồn ảnh: Sina. Cường kích cơ Sukhoi Su-25 đang phục vụ trong biên chế của lực lượng Không quân Iraq. Nguồn ảnh: Sina. Các trực thăng tấn công Apache AH-1 hiện đại bậc nhất của Iraq hiện tại cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của quân đội Iraq tham gia cuộc duyệt binh mừng sinh nhật thứ 100 của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Iraq duyệt binh năm 2003 - ngay sau khi Mỹ tuyên bố tấn công Iraq với cáo buộc nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

