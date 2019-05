Iran từng "so găng" với kẻ thù nào kể từ khi lập quốc?

Theo đó chiến tranh Iran - Iraq diễn ra từ năm 1980 (chỉ 1 năm sau khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập) và kéo dài cho tới năm 1988. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên mà Nhà nước Hồi giáo Iran tham gia. Nguồn ảnh: CDCR. Sau gần 8 năm giao tranh, cuối cùng cuộc chiến tranh Iran và Iraq cũng không dẫn tới được bất cứ kết quả khả quan nào, hai bên trở về hiện trạng như ban đầu và đồng ý với Giải pháp 598 do Liên Hiệp Quốc đưa ra. Nguồn ảnh: CDCR. Cuộc chiến tranh làm gần 1 triệu lính của cả hai bên thương vong và khoảng 100.000 dân thường - ở cả hai bên thiệt mạng. Nguồn ảnh: CDCR. Cuộc chiến tranh thứ hai mà Iran tham gia là cuộc chiến Sistan và Baluchestan. Cuộc chiến này kéo dài trong thời gian khoảng 1 năm từ năm 2004 tới năm 2005 nhưng các vụ giao tranh nhỏ vẫn xảy ra tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: CDCR. Đây là một phần của cuộc xung đột Balochistan, bắt đầu từ khoảng năm 2004 và diễn ra với cường độ thấp. Cuộc chiến này diễn ra ở tỉnh Sistan và Baluchestan nằm giữa Iran và một vài vùng lãnh thổ theo đạo Sunni. Nguồn ảnh: CDCR. Phe đối lập với Iran trong cuộc chiến này tất nhiên là được sự hậu thuẫn từ Mỹ với Israel nên tới nay vẫn tiếp tục gây rối và phía Iran cũng chưa tìm được giải pháp cụ thể để dứt điểm hoàn toàn cuộc xung đột này. Nguồn ảnh: CDCR. Tiếp theo là một cuộc xung đột khác kéo dài từ năm 2004 cho tới tận năm 2013 mới kết thúc. Trong cuộc chiến này, bên cạnh Iran còn có Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham chiến với mục đích chung đó là chống lại người Kurd. Nguồn ảnh: CDCR. Cuộc chiến tranh kéo dài tới năm 2011 và có chiều hướng gia tăng về quy mô cực nhanh khiến cộng đồng quốc tế không thể ngồi yên mà buộc phải trở thành trung gian hoà giải cho các bên để cho ra đời một lệnh ngừng bắn. Nguồn ảnh: CDCR. Tuy nhiên tới năm 2015, nhiều cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa người Kurd và người Iran lại tiếp tục diễn ra và kéo dài dai dẳng tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: CDCR. Trong cuộc chiến tranh Syria, Iran cũng có tham gia ủng hộ Quân chính phủ Syria cùng sự hỗ trợ của người Nga. Nguồn ảnh: CDCR. Tới tận ngày nay, cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc mặc dù phần lớn lãnh thổ Syria hiện đã được chính phủ Syria do Iran và Nga hậu thuẫn nắm quyền kiểm soát. Nguồn ảnh: CDCR. Cuộc chiến tranh dai dẳng này đã khiến khoảng 117.000 dân thường thiệt mạng, hơn 7,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong đó có hơn 5 triệu người phải ra nước ngoài tỵ nạn (số liệu năm 2017). Nguồn ảnh: CDCR. Cuối cùng là cuộc nội chiến Iraq diễn ra từ năm 2014 và kéo dài tới năm 2017. Đây cũng là một cuộc chiến mà Iran tham gia để chống lại đối phương là tổ chức khủng bố IS. Nguồn ảnh: CDCR. Trong cuộc chiến này, Iran đã thực hiện một vài phi vụ không kích chính xác vào khu vực IS đồn trú bên trong lãnh thổ Iraq cũng như đưa quân càn quét lực lượng này ở cả dưới mặt đất. Nguồn ảnh: CDCR. Về cơ bản, có thể coi Iran có công khá lớn trong việc quét sạch khủng bố IS ra khỏi lãnh thổ Iraq nhưng tất nhiên công lao này của Iran không được nhiều quốc gia phương Tây công nhận. Nguồn ảnh: CDCR. Mời độc giả xem Video: Iran từng bắt giữa binh lính Mỹ.

