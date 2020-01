Iran tự tin khoe vũ khí sẽ "nhấn chìm Israel trong biển lửa"

Loại tên lửa vừa được Iran tuyên bố sẽ là thứ "nhấn chìm Israel trong biển lửa" là tên lửa Zolfaghar do nước này tự nghiên cứu và chế tạo. Nguồn ảnh: Forces. Là một phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn được Iran phát triển trong họ tên lửa Fateh, tên lửa Zolfaghar mới chỉ được Iran công bố hồi năm 2016 vừa rồi. Nguồn ảnh: Forces. Theo thông tin được truyền thông Iran công bố, loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 700 km và tên lửa đạn đạo Zolfaghar cũng đã từng được Iran sử dụng để tấn công khủng bố IS ở Syria. Nguồn ảnh: Forces. Truyền thông Iran khẳng định, tầm bắn 700 km của tên lửa Zolfaghar là đủ để tấn công tới mọi vị trí bên trong lãnh thổ Israel và gây thiệt hại nặng cho quốc gia Do Thái này. Nguồn ảnh: Forces. Ngày 18/6/2017, Iran đã phóng cùng lúc 6 tên lửa Zolfaghar vào lãnh thổ Syria trong cuộc chiến với khủng bố IS. Theo các thông tin được đăng tải sau đó, tên lửa Zolfaghar đã bay 600 km trước khi đánh trúng mục tiêu. Nguồn ảnh: Forces. Đây là loại tên lửa có tầm bắn lớn nhất từng được Iran sử dụng trong thực chiến kể từ những năm 80 trở lại đây. Zolfaghar cũng được coi là một "thông điệp cứng rắn" mà Iran gửi tới UAE và Mỹ. Nguồn ảnh: Forces. Sau khi tiến hành tấn công vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi tuần trước, Iran đã thề sẽ nhấn chìm Israel và UAE trong biển lửa nếu Mỹ tiếp tục trả đũa nước này. Nguồn ảnh: Forces. Hiện tại trong biên chế của lực lượng tên lửa Iran có tới hàng chục loại tên lửa khác nhau, Zolfaghar chỉ là một trong số những loại tên lửa có tầm bắn ngắn nhất nhưng cũng quá đủ để đe doạ Israel và UAE. Nguồn ảnh: Forces. Trong số các loại tên lửa của Iran, loại có tầm bắn lớn nhất cũng chỉ hơn 2500 km - nghĩa là đủ sức bắn tới Địa Trung Hải và châu Âu nhưng vẫn không thể đủ để đe doạ Mỹ. Nguồn ảnh: Forces. Đổi lại, Iran sẵn sàng tấn công các quốc gia láng giềng vốn được coi là "sân sau" của Mỹ ở Trung Đông và mang những quốc gia này ra bàn mặc cả với Washington. Rõ ràng, Israel và UAE đang rất đau đầu vì bị kéo vào vòng xoáy Mỹ - Iran chỉ vì các quốc gia này... nằm trong tầm tên lửa của Tehran. Nguồn ảnh: Forces. Mời độc giả xem Video: Kinh hãi sức mạnh của Zolfaghar khi được Iran phóng thử.

