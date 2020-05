Iran sẽ mua vũ khí nào của Nga sau khi thoát lệnh cấm vận?

Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất mà Iran cần củng cố, để giúp tăng cường khả năng phòng thủ của nước này đó chính là phòng không và phòng thủ tên lửa. Iran hiện đang yếu về lĩnh vực này vì một số lý do sau: Thứ nhất, rất nhiều hệ thống phòng không của Iran đã được mua từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và hiện đã lạc hậu, trong đó có một trung đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-200 mua từ thời Liên Xô. Thứ hai, Iran có rất ít hệ thống phòng không hiện đại, đáng kể nhất là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favorit. Năm 2016, Iran đã mua đồng bộ 4 tiểu đoàn S-300PMU-2 từ Nga. Nhưng với số lượng như vậy, không thể bảo vệ hết toàn bộ không phận rộng lớn của Iran. Do đó, hệ thống phòng không S-300PMU-2 và hệ thống phòng không Tor-M1 được sử dụng để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này. Thứ ba, các hệ thống phòng không do Iran sản xuất chưa đủ đảm bảo an toàn không phận; mặc dù với tiềm lực hiện tại, không phủ nhận Iran đã chế tạo được những hệ thống phòng không tiên tiến hàng đầu khu vực; nhưng để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, Iran phải hiện đại hóa hệ thống này. Do đó, Iran cần các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại như hệ thống S-400; nhưng rất có thể, quyết định này sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của Israel, trong khi đó, Moscow cũng có quan hệ tốt với Israel; nhưng vì lý do kinh tế, rất có thể, Nga vẫn sẽ bán cho Iran hệ thống phòng không S-400. Phòng thủ bờ biển cũng là một ưu tiên quan trọng khác đối với Iran, trên thực tế là Mỹ và các đồng minh như Ả Rập Saudi, đe dọa Iran chủ yếu từ phía nam theo hướng Vịnh Ba Tư. Trong trường hợp xảy ra xung đột, chắc chắn bờ biển Iran sẽ là nơi được chọn là khu vực đổ bộ đầu tiên. Để bảo vệ bờ biển dài của nước này cũng như các giàn khoan dầu trên Vịnh Ba Tư, Iran phải tăng cường sức mạnh phòng thủ bờ biển bằng các hệ thống tên lửa bờ hiện đại. Và hệ thống tên lửa bờ Bastion của Nga cũng là một gợi ý, sẽ giúp tăng cường sức mạnh của lực lượng bảo vệ bờ biển Iran. Theo nhiều chuyên gia quân sự, Iran chắc chắn sẽ chú ý đến việc hiện đại hóa lực lượng không quân, vì hiện nay, không quân là một trong những lực lượng yếu trong hệ thống phòng thủ của Iran, do các loại máy bay chiến đấu của Iran đã lạc hậu, khó có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Nếu để nhanh chóng thay đổi diện mạo của Không quân Iran, sự lựa chọn nhanh nhất là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ MiG-35; hoặc máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM và thậm chí là cả loại máy bay chiến đấu Su-35. Quan trọng là tài chính của Iran có đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa không mà thôi. Nếu Không quân Iran mua Su-30SM hoặc Su-35, sẽ giúp không quân nước này có lợi thế hơn hầu hết các quốc gia khác trong khu vực, vì 2 loại máy bay này có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các loại máy bay chiến đấu chủ lực của các đối thủ tiềm năng của Iran ở Trung Đông như Ả Rập Saudi và Israel. Cùng với hiện đại hóa phòng không - không quân Iran sẽ tiến hành hiện đại hóa lực lượng lục quân; trong đó tập trung vào lực lượng xe tăng. Hiện nay, loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Iran là xe tăng T-72 có nguồn gốc từ thời Liên Xô; nhưng họ cần có những loại xe tăng hiện đại hơn nữa như xe tăng T-90S của Nga. Quân đội Iran từ lâu đã quan tâm đến loại xe tăng này, nhất là khả năng chiến đấu nổi bật trên chiến trường Syria và giá thấp so với các loại tương tự khác. Về hải quân, có thể Iran sẽ muốn mua thêm tàu ngầm diesel-điện từ Nga, như tàu ngầm lớp Kilo, mà hiện nay hải quân Iran đang khai thác với số lượng hạn chế chỉ có 3 chiếc. Do đó, nếu lệnh cấm vận vũ khí với Iran được dỡ bỏ vào tháng 10 năm 2020, Iran sẽ có thể mua được nhiều loại vũ khí của Nga và có khả năng, một số hợp đồng sẽ được ký kết ngay sau khi kết thúc lệnh cấm vận, nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực của Iran. Nhưng trong trường hợp này, có khả năng Nga sẽ không từ bỏ lợi ích của mình, mà sẽ bán vũ khí cho Iran. Video Giải mã vũ khí Iran bắn hạ máy bay "vô địch thế giới" của Mỹ - Nguồn: VTC.

