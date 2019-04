Iran quảng cáo chiến đấu cơ mới nước này tự sản xuất

Loại chiến đấu cơ vừa đươc Iran mang ra quảng cáo trên sóng truyền hình quốc gia của nước này và được hy vọng là sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh hoành tráng diễn ra vào hôm nay 18/4 đó là máy bay chiến đấu Kowsar. Nguồn ảnh: QQ. Đây là loại máy bay chiến đấu do Iran độc lập nghiên cứu và phát triển dựa trên thiết kế của F-5 do Mỹ sản xuất. Iran đã có trong tay các chiến đấu cơ F-5 từ trước khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công. Nguồn ảnh: QQ. Khác với F-5, tiêm kích HESA Kowsar của Iran được cho là có thiết kế kiểu dáng khí động học như một chiến đấu cơ thế hệ bốn cùng với hệ thống kiểm soát hoả lực hiện đại hơn nhiều so với chiến đấu cơ F-5 do Northrop chế tạo trước đây. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia phương Tây cho rằng loại máy bay này của Iran sẽ không có hiệu quả chiến đấu đúng như kỳ vọng hoặc như những gì phía Iran quảng cáo. Loại chiến đấu cơ này nhiều khả năng sẽ chỉ được phía Iran sử dụng làm máy bay huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ. Ngược lại, truyền thông Iran đăng tải những thông tin khá "hoành tráng" về chiếc Kowsar này. Theo đó, phía Iran khẳng định chiến đấu cơ Kowsar có kiểu dáng khí động học tuyệt vời cùng hệ thống radar chất lượng cao và quan trọng nhất là 100% sản xuất nội địa. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông Iran cũng thừa hiểu rằng Kowsar là chiếc chiến đấu cơ được thiết kế dựa trên thiết kế của F-5 - một chiến đấu cơ thế hệ ba. Tuy nhiên truyền thông nước này vẫn xoáy vào yếu tố "tiêm kích đầu tiên được thiết kế và sản xuất bởi một quốc gia Hồi giáo" để tán dương cho Kowsar. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại các thông số kỹ thuật và đặc điểm thiết kế của Kowsar vẫn được phía Iran giữ kín. Tuy nhiên nhiều khả năng, các thông số kỹ chiến thuật của chiếc chiến đấu cơ này cũng chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với F-5 của Mỹ trước đây. Nguồn ảnh: QQ. Hồi cuối năm 2018 vừa rồi, truyền thông Iran cũng cho đăng tải những hình ảnh mới nhất bên trong nhà máy chế tạo và lắp ráp chiến đấu cơ Kowsar. Theo đó có thể thấy ít nhất đang có bảy chiếc Kowsar đang được hoàn thiện. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, đang có ít nhất 2 chiếc Kowsar đang phục vụ trong biên chế của Không quân Hồi giáo Iran. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Iran giới thiệu chiến đấu cơ mới hồi năm ngoái.

