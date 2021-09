Iran dọa tấn công Azerbaijan vì dám nói xấu tướng Qassem Soleimani

Truyền thông Iran cho biết, quân đội quốc gia này đã sẵn sàng tấn công tổng lực, đủ sức nghiền nát toàn bộ lãnh thổ Azerbaijan. Theo đó, cuộc tấn công có thể diễn ra chỉ sau 24 giờ chuẩn bị. Nguyên nhân của lời đe dọa cực kỳ đáng sợ này đó là cách đây ít hôm, truyền thông Azerbaijan đã cho đăng tải những hình ảnh mang tính bôi nhọ Qassem Soleimani - vị tướng được coi là anh hùng dân tộc của người Iran. Tướng Qassem Soleimani đã bị Mỹ ám sát hồi năm ngoái và thiệt mạng tại chỗ. Tuy vậy, những công lao và đóng góp to lớn của ông, vẫn được người dân Iran tôn trọng, bản thân ông vẫn được sùng bái như một người anh hùng. Truyền thông Iran cho biết, Baku đang tiến hành một loạt các hành động chuyển quân dọc biên giới hai nước. Bên cạnh đó, Azerbaijan còn tăng cường tuyên truyền chống Iran, khiến quốc gia này lo ngại về việc sắp có một cuộc giao tranh ở biên giới hai nước. Những hành động xúc phạm "không thể tha thứ" mà phía Azerbaijan đang làm, bao gồm việc đốt chân dung của lãnh đạo Iran, hay lồng ghép chân dung của những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Iran, vào lá cờ của giới đồng tính. Giới quan sát cho biết, những hành động mang tính châm biếm thường thấy ở châu Âu này, lại là điều tối kỵ ở các quốc gia Hồi giáo. Thậm chí những hành động mang tính châm biếm, như vẽ tranh biếm họa, có thể dẫn tới những cuộc trả thù đẫm máu, như những gì từng diễn ra tại Tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015. Ở thời điểm hiện tại, Quân đội Iran được cho là đang có khoảng 610.000 lính thường trực, ngoài ra còn có khoảng 350.000 lính dự bị, có thể nhập ngũ bất cứ lúc nào. Quân đội nước này đang xếp hạng thứ 14 thế giới và được tính là quốc gia có quân đội mạnh nhất khu vực Trung Đông. Do bị cấm vận từ rất lâu, quân đội Iran chủ yếu tự nghiên cứu và sản xuất vũ khí trong nước. Điều này khiến Iran tự chủ được phần lớn các loại trang thiết bị, sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh kéo dài hoặc chiến tranh quy mô lớn. Ngoài ra, Iran cũng được coi là một trong số ít những quốc gia Trung Đông đang thực sự có khả năng, tiếp cận được với công nghệ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Iran có thể sẽ hoàn thiện trong tương lai không xa, bao gồm vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân cùng nhiều loại vũ khí khác, đã được liệt trong hiệp ước cấm phổ biến. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, một cuộc chiến tranh quy mô lớn ngay ở thời điểm hiện tại, sẽ không phù hợp với hoàn cảnh của Iran, khi quốc gia này đang gặp phải rất nhiều vấn đề, khiến tình hình nội địa trở nên bất ổn. Nguồn ảnh: Ydex. Mỹ tấn công phiến quân do Iran "chống lưng", hoạt động ở khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Nguồn: USAF.



