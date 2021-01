Indonesia bất ngờ phát hiện tàu khảo sát Trung Quốc "đi lạc"

Vừa qua, Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cho biết họ đã ngăn chặn thành công một tàu khảo sát của Trung Quốc sau khi tàu này thâm nhập sâu vào vùng biển Indonesia và hướng đi qua eo biển Sunda. Ảnh: Tàu Tuần duyên và hải quân Indonesia phối hợp. Cụ thể, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và hỗ trợ nhân đạo cho thảm họa động đất cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường tại Indonesia vào giữa tháng một vừa qua, tàu KN Pulau Nipah 321 của Tuần duyên Indonesia đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện tàu khảo sát Xiang Yang Hong 03 của Trung Quốc sau khi tàu này đã đi qua vùng biển Indonesia nhiều ngày liên tục. Ảnh: Tàu 321 trong chuyến làm nhiệm vụ.Tàu khảo sát Trung Quốc này đã rời căn cứ tại đảo Hải Nam vào ngày 6/1 và đã tắt hệ thống định vị tàu biển AIS khi đi vào vùng biển Indonesia. Theo phía thủy thủ đoàn con tàu thì họ giải thích rằng vụ việc do tàu bị hỏng hệ thống AIS. Sau khi bị phát hiện, con tàu đã được Tuần duyên Indonesia hộ tống ra khỏi vùng biển nước này. Ảnh: Tàu Xiang Yang Hong 03 rời căn cứ. Vụ việc làm gia tăng sự quan ngại về việc Trung Quốc cố gia tăng ảnh hưởng tới Indonesia. Trong khi đó, để tàu Trung Quốc đi sâu vào vùng biển nhiều ngày mà không hề bị phát hiện cũng là một điều cực kỳ đáng quan ngại về khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật của Indonesia. Cuối năm 2019, nhóm 5 tàu Hải cảnh Trung Quốc đã hộ tống cho hơn 60 tàu cá nước này ngang nhiên vào khu vực biển Indonesia đánh bắt cá. Phía Indonesia đã phải vô cùng chật vật để đối phó.

Ảnh: Tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Indonesia cuối năm 2019. Do sự yếu kém và thiếu thốn về trang bị của lực lượng Tuần duyên cũng như Cơ quan An ninh Hàng hải, phía Indonesia thường xuyên phải điều động tàu chiến của Hải quân ra để hộ trợ lực lượng chấp pháp. Đây là một điều rất dễ khiến cho Trung Quốc lấy cớ để quân sự hóa vùng biển quanh Indonesia. Tàu KN Pulau Nipah 321 là tàu chiến đầu tiên trong loạt 3 chiếc lớp này với số hiệu lần liệu là 321, 322 và 323 của Tuần duyên Indonesia. Tàu có chiều dài 80m, lượng giãn nước khoảng 1.000 tấn. Ngoài ra lực lượng này còn có 1 tàu tuần tra xa bờ cỡ lớn số hiệu KN Tanjung Datu 301 dài 110m với lượng giãn nước khoảng 2.000 tấn. Ngoài ra chỉ là 6 tàu tuần tra cỡ nhỏ khoảng 400 tấn. Có thể thấy dù cho Indonesia là quốc gia có vùng biển vô cùng rộng lớn, dẫu vậy trang bị tàu của lực lượng Tuần duyên lại quá yếu kém và thiếu thốn mọi mặt. Với số tàu này thì Tuần duyên Indonesia không thể nào đủ sức để có thể bao quát toàn bộ lãnh hải.

Ảnh: Thông số kỹ thuật tàu tuần tra KN Pulau Nipah 321. Có thể nói rằng, hiện nay, khả năng hàng hải và bảo vệ khu vực biển của Indonesia đang bị đặc biệt quan ngại, cùng với đó là sự bành trướng ngày càng rộng lớn của Trung Quốc xuống phía nam Đông Nam Á khiến cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

