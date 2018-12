Học tập Việt Nam, Lào thần tốc hiện đại hóa lựu pháo 122mm?

Sở hữu lực lương pháo binh có trong biên chế trên dưới 100 khẩu pháo, chiếm đa số là các loại pháo kéo và chỉ một ít trong số đó là pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt. Trong khi đó các loại pháo kéo của Quân đội Nhân dân Lào hầu hết đều đã lỗi thời và chỉ có duy nhất lựu pháo D30 122mm có năng lực chiến đấu mạnh nhất. Dù lựu pháo D30 sở hữu nhiều ưu điểm nhất định thế nhưng nó vẫn mang trên mình những nhược điểm cố hữu của một khẩu pháo mặt đất như thiếu khả năng cơ động, thời gian triển khai và thu hồi lâu và đòi hỏi kíp pháo thủ đông đảo để đảm bảo vận hành. Bản thân Quân đội Lào cũng nhìn thấy rõ điều này do đó họ đã quyết tâm hiện đại hóa mẫu pháo mặt đất mạnh nhất của mình bằng cách cơ giới nó, như theo đúng cách mà Việt Nam đã làm với mẫu pháo kéo M101 của Mỹ. Biến các mẫu pháo mặt đất lỗi thời này thành một cỗ pháo tự hành cơ động và đầy uy lực. Và dựa trên một số hình ảnh được các diễn đài quân sự châu Á đăng tải gần đây cho thấy chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, Quân đội Lào đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc hiện đại hóa lựu pháo D30 122mm trên nền tảng khung gầm bánh lốp đặc chủng 6x6. Nguồn ảnh: @can_nw. Giống như cách Việt Nam hiện đại hóa pháo M101, Lào cơ giới hóa pháo D30 bằng cách đặt nó phía sau thân xe Ural 4320 trên bệ cố định được hàn cố định vào trong khung thân với nòng pháo hướng về sau. Thân xe Ural 4320 cũng được gia cố với ba càng thủy lực với hai ở giữa thân xe và một ở đuôi xe, mặt khác nó cũng giúp cố định toàn bộ khung gầm sau mỗi loạt bắn của pháo D30 122mm. Nguồn ảnh: @can_nw. Cũng cần phải nhắc lại rằng trong biên chế Quân đội Lào còn có một mẫu pháo tự hành bánh lốp khác có thể được sử dụng làm hình mẫu để nước này cơ giới hóa lựu pháo D30 là CS/SH-1 do Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Military-Today Cách mà Lào cải tiến xe Ural 4320 và kết hợp với pháo D30 khá giống với thiết kế của CS/SH-1 nhất là ở vị trí càng thủy lực ở giữa thân xe, đáng chú ý hơn là mẫu pháo 122mm Trung Quốc trang bị cho CS/SH-1 là biến thể nội địa hóa của pháo D30 do nước này tự chế tạo có tên là Type 86 hoặc Type 96. Nguồn ảnh: Military-Today Và dựa trên thông số kỹ thuật của pháo D30 sau khi được hiện đại hóa, tầm bắn của pháo sẽ gần như không đổi 15km với đạn thông thường và 22km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn trung bình của D30 là từ 5-6 phát/phút hoặc tối đa 12 phát/phút. Trọng lượng chiến đấu của mẫu pháo tự hành này có thể lên tới từ 12-13 tấn bao gồm cả số đạn dự trữ mang theo. Nguồn ảnh: Military-Today Trong khi đó kíp pháo thủ của nó sau khi được cơ giới hóa có thể rút từ 8 pháo thủ xuống còn 4 pháo thủ tương tự như CS/SH-1, và dựa trên hình ảnh về mẫu pháo tự hành D30 của Lào cũng được thiết kế để có thể mang theo từ 20-30 quả đạn. Trong ảnh là pháo tự hành CS/SH-1 do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Military-Today Từ những điểm trên có thể thấy nhiều khả năng Lào đã sử dụng những ưu điểm trong thiết kế của CS/SH-1 cho chương trình hiện đại hóa pháo D30 122mm vốn đã ít ỏi của nước này, biến chúng thành các cỗ pháo tự hành đầy uy lực. Nguồn ảnh: Lao PSTV. Với các thông số kỹ chiến thuật của D30 sau khi được hiện đại hóa, khả năng tác chiến của mẫu pháo này sẽ được cải thiện đáng kể với thời gian triển khai và thu hồi nhanh, cơ động hơn trên trường và chỉ cần tối từ 4-5 pháo thủ để vận hành. Trong khi đó chi phí nâng cấp ở mức và hoàn toàn có thể được thực hiện với nền tảng công nghiệp quốc phòng cơ bản của Lào hiện tạo Nguồn ảnh: Military-Today Hiện chưa rõ chương trình cơ giới hóa pháo D30 122mm của Lào đã đạt tới giai đoạn nào, nhưng với kinh nghiệm và nguồn tài liệu quý giá từ việc vận hành pháo tự hành CS/SH-1 thì khả năng Quân đội Lào hiện đại hóa thành công pháo D30 là khá lớn và cũng rất có thể chương trình đã hoàn tất quá trình thử nghiệm. Nguồn ảnh: Military-Today Mời độc giả xem video: Choáng ngợp dàn xe bọc thép của Lào chuẩn bị tham gia duyệt binh ngày 20/1. (nguồn L.M. Channel)

