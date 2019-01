Giải mã cơn ác mộng tên lửa đạn đạo chống hạm của Hải quân Mỹ

Được phát triển dựa trên phiên bản DF-21, tên lửa đạn đạo DF-26 hiện tại được xem là tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất trong biên chế của Quân đội Trung Quốc mới chỉ được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014. Nguồn ảnh: BI. Các nguồn tin của Trung Quốc thậm chí còn khẳng định rằng DF-26 là loại tên lửa nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Trung Quốc khẳng định được điều này là do khi DF-26 ra đời, cả Nga và Mỹ đều bị giới hạn trong việc sản xuất và đưa vào biên chế các loại tên lửa có tầm bắn tương đương DF-26 do đã ký vào thoả thuận Hạt nhân Tầm trung 1987. Nguồn ảnh: BI. DF-26 hay Đông Phương 26 là loại tên lửa hai tầng phóng sử dụng nhiên liệu rắn. Tầm bắn của loại tên lửa này được cho là có khả năng vươn tới 5000 km cùng với việc mang theo được đầu đạn nặng từ 1200 kg tới 1800 kg - có nghĩa là hoàn toàn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: BI. Độ chính xác của DF-26 được xác định vào khoảng dưới 100 mét, thậm chí nhiều nguồn tin còn cho rằng độ chính xác lệch tâm của DF-26 có thể dưới 10 mét - có nghĩa là nó thừa khả năng đánh trúng được các loại khu trục hạm hay hàng không mẫu hạm của Mỹ. Nguồn ảnh: Military. Tên lửa DF-26 được đặt trên xe phóng loại Taian HTF5680A1 12x12. Loại khung gầm của xe phóng này được thiết kế đặc biệt, giúp nó có khả năng di chuyển trên địa hình xấu dù trọng lượng của xe là rất lớn và rất cồng kềnh. Nguồn ảnh: Sina. Giống nhiều loại xe kéo tên lửa khác, khung gầm của DF-26 sử dụng động cơ do Deutz - Đức thiết kế với công suất tổng cộng 517 mã lực. Loại động cơ này đã được Trung Quốc mua bản quyền để tự sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: Tube.Khả năng chống hạm của DF-26 đã được phía Trung Quốc xác nhận với việc khẳng định loại tên lửa của nước này có phiên bản mang theo đầu đạn thường với khả năng chống hạm và đặc biệt là nó có tầm bắn vừa đủ để tiêu diệt cả các tàu chiến Mỹ đang đậu ở tận đảo Guam. Nguồn ảnh: Gras. Để đối phó với DF-26, phía Mỹ đã phải nâng cấp một loạt hệ thống phòng không của mình, trong đó có việc nâng cấp các tàu khu trục lớp Arleigh Burke cùng với việc đưa tổ hợp đánh chặn THAAD tới đảo Guam. Nguồn ảnh: Military. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, rất khó để có thể nhận định được khả năng phòng thủ của Mỹ trên biển Thái Bình Dương và nếu DF-26 được khai hoả, chắc chắn rằng Hải quân Mỹ sẽ bị thiệt hại nặng. Nguồn ảnh: Gettyimg. Mời độc giả xem Video: Choáng với dàn tên lửa DF-26 Trung Quốc đang sở hữu.

