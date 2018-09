F-35 của Italia "mất" khả năng tàng hình vì đám đông hiếu kỳ

Từ trước đến nay, mỗi khi xuất hiện trước đám đông chiếc F-35 luôn là đối tượng được các nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo không một ai có thể sờ tay trần vào lớp vỏ đắt tiền bí mật quân sự của chiếc máy bay này. Tuy nhiên, buổi trưng bày máy bay F-35 của Italia tại Bỉ hôm thứ bảy tuần vừa rồi lại không diễn ra như vậy. Nguồn ảnh: Theaviation. Theo thông tin được The Aviation đăng tải, những người đầu tiên có mặt tại Ngày không quân 2018 vừa được tổ chức tại Bỉ hôm thứ bảy vừa rồi đều có thể thoải mái sờ tay vào chiếc máy bay đắt tiền nhất thế giới này. Nguồn ảnh: Theaviation. Sau khoảng một tiếng đồng hồ hỗn loạn do đám đông càng ngày càng đổ dồn sự chú ý về chiếc F-35A của Không quân Italia tại triển lãm, Quân đội Bỉ đã mở rộng rào chắn xung quanh chiếc máy bay này để tránh tình trạng hỗn loạn mất kiểm soát có thể xảy ra. Nguồn ảnh: Theaviation. Giống như nhiều loại máy bay tàng hình khác, F-35 được trang bị lớp vỏ đặc biệt với khả năng hấp thụ sóng radar. Lớp vỏ này là một trong những bí mật quân sự lớn nhất mà chiếc F-35 mang theo trong mình và các chuyên gia Mỹ khuyến cáo phi công cũng như kỹ sư bảo dưỡng không được phép sờ tay trần vào lớp vỏ này. Nguồn ảnh: Theaviation. Có thể, lớp vỏ của F-35 có cấu tạo một lớp bọc ngoài dẻo như trên F-22. Điều này khiến cho lớp vỏ có thể dễ dàng bị xước và rách nếu những người hiếu kỳ tác động mạnh bằng móng tay hay thậm chí là lấy chìa khoá ra... cào thử vào lớp vỏ này. Nguồn ảnh: Theaviation. Với độ nhạy của các loại radar ngày nay, F-35 có thể dễ dàng bị phát hiện nếu như trên lớp vỏ của nó có một vệt xước đủ lớn. Trong quá trình bảo dưỡng, bảo trì, những kỹ sư cơ khí làm việc với F-35A luôn phải đeo găng tay và thậm chí là phải đi một loại giày đặc biệt khi trèo lên cánh chiếc F-35. Nguồn ảnh: Flickr. F-35A là phiên bản cất cánh thông thường được sản xuất để trang bị cho Không quân các nước trên thế giới. Đây là phiên bản nhỏ gọn nhất trong dòng chiến đấu cơ F-35 và được hy vọng có thể đạt được khả năng bay và độ cơ động như chiếc F-16 hiện tại. Nguồn ảnh: F-35. F-35A cũng là phiên bản đắt hàng nhất trên thị trường quốc tế khi hiện nay rất nhiều nước cùng tham gia vào chương trình F-35 của Mỹ đã nhận được những chiếc F-35A đầu tiên. Nguồn ảnh: Was. Trong số các phiên bản F-35 hiện tại, phiên bản F-35A cũng là bản có giá rẻ nhất với chỉ 94 triệu USD so với giá bán hơn 120 triệu USD của các bản còn lại. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại trên thế giới đang có 10 quốc gia sở hữu F-35 phiên bản F-35A. Trong đó có một vài nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Nguồn ảnh: Bluelife. Mời độc giả xem Video: Đám đông sờ vào chiếc F-35 từ bên này hàng rào.

