F-16, C-130... những máy bay cực mạnh của Mỹ từng xuất hiện ở Hà Nội

Tất nhiên, 3 mẫu máy bay tới Hà Nội dưới dạng mô hình trưng bày, nhưng được làm rất đẹp, trông không khác gì máy bay thật. Ảnh: Cận cảnh gian hàng của Lockheed Martin tại triển lãm DSE 2019. Mẫu máy bay chiến đấu “hot” nhất gian hàng của tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước Mỹ là F-16 Fighting Falcon. Đây là một trong những chiếc tiêm kích siêu âm thành công nhất trong lịch sử với 4.600 chiếc được sản xuất, xuất khẩu tới khoảng 25 quốc gia. Đáng chú ý, Việt Nam từng được cho là khách hàng tiềm năng lớn của F-16. Mô hình chiếc F-16 xuất hiện tại Hà Nội không rõ phiên bản, tuy nhiên chúng khá giống với dòng F-16C/D kiểu mới nhất với thùng dầu phụ (CFT) gắn ở trên bề mặt gốc cánh. Thiết kế thùng dầu hòa nhập với tổng thể khí động học của máy bay, đảm bảo tiêm kích không bị giới hạn về khả năng cơ động cũng như kết cấu. Cửa hút không khí đặc trưng nổi tiếng của dòng F-16, đặt ở dưới bụng máy bay. F-16 trang bị một động cơ turbofan F110-GE-129 hoặc F100-PW-229 cho tốc độ tối đa Mach 2,05, tầm bay cực đại hơn 4.000km, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Cabin F-16 được làm giống như thật với mô hình phi công ngồi bên trong. Phiên bản F-16 mới nhất trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động AESA AN/APG-83 có tầm trinh sát 370km. Dù trông kích cỡ của F-16 khá gọn gàng, không lớn hơn đời MiG-21 là bao nhiêu, nhưng thân hình nhỏ nhắn đó có thể chở tới 7,7 tấn vũ khí trên 11 điểm treo bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải. Loại máy bay thứ 2 cũng thu hút được nhiều ánh mắt tại triển lãm DSE 2019 là mô hình máy bay vận tải C-130J – phiên bản mới nhất của dòng “lực sĩ” C-130 huyền thoại. Lưu ý, trong quá khứ, KQND Việt Nam có thời kỳ vận hành 5-7 chiếc C-130 thu được năm 1975. Các máy bay “lực sĩ” lúc đó chứng minh được năng lực vận tải tuyệt vời và rất được phi công ta ưa chuộng. So với thế hệ C-130A mà ta sử dụng giai đoạn cuối những năm 1970, C-130J hiện đại hơn nhiều, chúng được mệnh danh là "siêu lực sĩ" với nâng cấp đáng giá ở động cơ và hệ thống điện tử. Ước tính, giá mỗi chiếc trên thị trường quốc tế là 100-167 triệu USD/chiếc. C-130J trang bị động cơ turboprop Rolls-Royce AE 2100D3 công suất 3.458kW/chiếc kết hợp với cánh quạt 6 lá độ bền siêu cao Dowty R391. Máy bay đạt tốc độ tối đa 670km/h, tầm bay cực đại 3.300km nếu mang 15 tấn hàng hóa. Theo nhà sản xuất, C-130J có tải trọng 19 tấn, chở được 92-128 hành khách hoặc 64-92 lính dù hoặc 2-3 xe thiết giáp SUV Humvees hoặc một xe thiết giáp loại M113. Được sản xuất từ năm 1996, đến nay đã có khoảng 400 chiếc C-130J được chế tạo cho KQ Mỹ và phục vụ hàng chục đơn hàng xuất khẩu khắp thế giới. Hi vọng rằng, KQND Việt Nam rồi sẽ có cơ hội sở hữu C-130J. Mẫu máy bay cuối cùng mà Lockheed Martin giới thiệu ở Hà Nội là LM-100J - phiên bản vận tải dân sự được phát triển từ dòng máy bay vận tải C-130J. Đáng chú ý, LM-100J mới bay thử lần đầu tiên ở bang Georgia tháng 5/2017 và bắt đầu việc sản xuất các đơn hàng từ năm 2018. Nhìn bề ngoài, LM-100J không khác nhiều C-130J, tuy nhiên đi sâu vào bên trong thì thực ra chiếc máy bay dân sự bị cắt giảm đáng kể tính năng của dòng máy bay quân sự. Thật may là những cải tiến về động cơ vẫn được giữ lại, kèm khoang hàng rộng rãi phù hợp cho các nhiệm vụ chở khách, cứu hộ cứu nạn, chữa cháy, chở hàng hóa. Với quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ hiện tại, thì thực tế phiên bản máy bay vận tải dân sự như LM-100J có thể hợp lý hơn so với C-130J. Video Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - Nguồn: QĐND

