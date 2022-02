Dù nền quốc phòng rất mạnh nhưng Bắc Kinh vẫn cần Moscow hỗ trợ?

Mặc dù Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh chính thức nhưng hai quốc gia này vẫn là đối tác của nhau khi nói đến lĩnh vực quân sự, với biểu hiện là cả hai cường quốc quân sự thường xuyên có những hoạt động hợp tác và diễn tập quân sự chung. Ngay cả khi Trung Quốc đã xây dựng ngành công nghiệp vũ khí trong nước một cách mạnh mẽ, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục chuyển hướng sang Moscow để mua động cơ máy bay và hệ thống phòng không. Mối quan hệ hợp tác đó vẫn sẵn sàng tiếp tục. Trung Quốc và một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ có thể nằm trong số những khách hàng đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-500. Hệ thống tên lửa đất đối không chống tên lửa đạn đạo di động S-500 được phát triển bởi tập đoàn Almaz-Antey Air Defense Concern, để thay thế các hệ thống tên lửa A-135 cũ kỹ hiện đang được sử dụng. S-500 được coi là một bước tiến so với S-400 Triumf nhưng nó sẽ giúp bổ sung cho nền tảng S-400 hơn là thay thế. S-500 có tầm bắn khoảng 600 km và được cho là có thể nhắm mục tiêu tên lửa hành trình siêu thanh cũng như máy bay tàng hình. Các nhà phân tích khẳng định S-500 thậm chí có thể nhắm mục tiêu vào các vệ tinh có quỹ đạo thấp. Có thể hợp lý hơn khi nói rằng, Trung Quốc sẽ quan tâm đến một nền tảng như vậy khi nước này tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở Biển Đông. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút là Ấn Độ có thể là khách hàng tiềm năng mua S-500 “Triumfator-M” đầu tiên. Tuy nhiên, việc các đối thủ tiềm tàng là Trung Quốc và Ấn Độ đều bày tỏ sự quan tâm dường như không phải là lý do nghiêm trọng khiến Nga phải lo lắng vào thời điểm này. Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự của Nga cho biết, “Chúng tôi coi Ấn Độ cũng như Trung Quốc và tất cả các quốc gia mà chúng tôi có quan hệ lâu dài là đối tác và có thể dự đoán được là những khách hàng tiềm năng của hệ thống mới nhất này”. Ông Shugayev cho biết thêm rằng Ấn Độ là đối tác chiến lược lâu đời của Nga. New Delhi từ lâu đã sử dụng phần cứng do Nga sản xuất bao gồm xe tăng, vũ khí nhỏ và máy bay. Tàu sân bay hiện tại của Hải quân Ấn Độ, INS Vikramaditya cũng là một tàu tuần dương chở máy bay của Liên Xô cũ đã được bán cho New Delhi vào năm 2004. Bên cạnh đó Ấn Độ cũng đã mua S-400 Triumf. Shugayev cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng bán S-400 và Ấn Độ sẽ nhận được số hệ thống tương đương cấp tiểu đoàn đầu tiên trong năm nay. Đó là lý do tại sao họ sẽ tiếp tục thể hiện sự quan tâm của mình trong tương lai gần và yêu cầu cả S-500 từ chúng tôi”. Có thể còn phải mất một thời gian trước khi bất kỳ hệ thống phòng không tiên tiến S-500 nào được xuất khẩu, tuy nhiên Nga đã tích cực quảng bá để thu hút các khách hàng nước ngoài tiềm năng. Nga dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu hệ thống tên lửa đất đối không S-500 sau khi chuyển giao đủ số lượng hệ thống này cho quân đội Nga theo yêu cầu. Hồi tháng 9/2021, Reuters đưa tin Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không S-500 và bắt đầu cung cấp hệ thống này cho các lực lượng vũ trang. Nguồn ảnh: Pinterest.

