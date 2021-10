Đội mật vụ của Tổng thống Nga Putin dùng loại súng bắn tỉa nào?

Súng bắn tỉa T-5000 xuất hiện lần đầu vào năm 2011, được sản xuất bởi doanh nghiệp ORSIS, dùng cho mục đích quân sự và cảnh sát. T-5000 được coi là một trong những vũ khí chính xác nhất trên thế giới, với độ chụm khi bắn ba viên đạn .308 Win ở cự ly 100 mét vào một mục tiêu, độ lệch chỉ cách nhau 15 mm. Khi T-5000 xuất hiện trên thị trường, Lực lượng an ninh Nga (FSB), đã nhanh chóng mua một số lượng lớn T-5000 cho các tay súng bắn tỉa của họ; và một năm sau, đội tuyển của lực lượng đặc nhiệm Alfa FSB, đã giành chiến thắng trong cuộc thi bắn tỉa quốc tế, với khẩu súng trường này. Ivan Alekseev, một cựu lính bắn tỉa của FSB đã thừa nhận: “Những khẩu T-5000 đã chứng tỏ độ chính xác cao hơn khẩu SSG 08 của Áo, được sản xuất bởi công ty Steyr-Mannlicher, trước đây đã được mua cho đặc nhiệm của Nga. Nhưng trên thực tế, không quá nhiều người biết rằng, trong những năm 1990 và 2000, Nga không có súng bắn tỉa chất lượng cao được phát triển và chế tạo trong nước và quân đội và lực lượng an ninh, phải mua chúng từ nước ngoài”. Như ông lưu ý, ORSIS là một trong những công ty tư nhân đầu tiên xuất hiện trên thị trường vũ khí Nga vào cuối những năm 2000; khi giá dầu tăng cao và những doanh nhân có tiền, đã nhận thấy thời điểm thuận lợi để đầu tư vào sản xuất vũ khí và tạo ra những khẩu súng trường, có thể cạnh tranh với vũ khí bắn tỉa nước ngoài. T-5000 chỉ là một sản phẩm của công ty chế tạo súng tư nhân mới nổi ORSIS. Khẩu súng trường này đã tạo nên tên tuổi cho họ và thậm chí đã gần được Quân đội Nga lựa chọn, để thay thế khẩu súng bắn tỉa SVD đã lạc hậu. Tuy nhiên, tình trạng quan liêu, vận động hành lang và xung đột lợi ích đằng sau những cánh cửa đóng kín… đã đặt dấu chấm hết cho khả năng này và hợp đồng chế tạo súng bắn tỉa kỷ nguyên mới của Nga cho quân đội và được tích hợp vào hệ thống chiến đấu Ratnik-2 vẫn còn bỏ ngỏ. T-5000 được bán trên khắp thế giới và có thể được tìm thấy trong tay của những tay bắn súng nghiệp dư cũng như trong tay của các đơn vị đặc nhiệm trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chủ yếu ở Trung Đông và Đông Nam Á, nơi các doanh nghiệp vũ khí của Nga có mối quan hệ chặt chẽ. Súng bắn tỉa T-5000 sử dụng thiết kế của súng trường cổ điển, nạp đạn bằng tay sau mỗi phát bắn; súng áp dụng những thiết kế hiện đại nhất của súng bắn tỉa hiện đại, đó là sử dụng thiết kế “nòng treo”, ray Picatinny, báng súng có thể điều chỉnh cho phù hợp với người bắn và gấp lại khi di chuyển. Chuyên gia Alekseev nhận xét: “T-5000 có độ giật khá thấp và sử dụng thoải mái hơn so với súng bắn tỉa SVD của Liên Xô thời kỳ trước. Trong số những điểm nhỏ, tôi sẽ kể tên một số chi tiết polyme. Theo quan điểm của tôi, cơ chế hoạt động cũng trơn tru hơn”. Loại súng bắn tỉa thứ hai được sử dụng trong đội mật vụ bảo vệ Tổng thống Putin là khẩu SV-98; đây là một trong những khẩu súng bắn tỉa đầu tiên được tạo ra sau khi Liên Xô sụp đổ. SV-98 được chế tạo bởi một trong những công ty con của công ty sản xuất vũ khí chiến thuật Kalashnikov Concern và ngay lập tức được các đơn vị đặc nhiệm của Nga chấp nhận, vì họ rất cần một khẩu súng bắn tỉa hiện đại. Kể cả những người được giao nhiệm vụ bảo vệ các quan chức được xếp hạng hàng đầu. Giống như tất cả các loại súng bắn tỉa khác được phát triển trong nước, SV-98 được tin tưởng và quảng bá để trở thành sự thay thế cho SVD. Tuy nhiên, nó đã không được lựa chọn và thay vào đó nó được mua cho các đơn vị đặc nhiệm. Không giống những khẩu súng bắn tỉa khác, SV-98 sử dụng gỗ làm bệ đỡ và báng súng, có lẽ đây là một điểm trừ của khẩu súng bắn tỉa này. Nhưng với vật liệu gỗ, nó rất phù hợp với thời tiết của đa số khu vực của Nga, nhất là trong thời tiết mùa đông. Ban đầu, khẩu SV-98 được trang bị các loại đạn 7,62×54 mm có từ thời Nga Sa hoàng; không phù hợp để tiêu diệt chính xác các mục tiêu cỡ nhỏ ở cự ly 300 mét trở lên. Các phiên bản sau của SV-98 được sửa đổi dùng đạn .308 Win và .338 LM của NATO và có độ chính xác hơn. Tuy nhiên, khẩu SV-98 vẫn còn một số điểm hạn chế, như một nhân viên đặc nhiệm đã nhận xét: “Những điều quan trọng nhất của một khẩu súng bắn tỉa là nòng súng và đạn của nó. Những người phát triển mẫu súng này, đã khắc phục sự cố đạn, tuy nhiên nòng súng vẫn là một vấn đề. Đôi khi các rãnh xoắn bên trong lòng nòng súng, được cắt ko đúng cách và công nghệ chưa thực sự hoàn thiện. Bên cạnh đó cò súng, tay cầm và báng súng được chế tạo theo phong cách cũ, thô như khẩu SVD của Liên Xô và nó không phù hợp với lực lượng đặc nhiệm. Và theo chuyên gian Alekseev, khẩu SV-98 có thể được gọi là vũ khí cho những người mới bắt đầu. Mặc dù theo thời gian, SV-98 hoàn thiện hơn so với các phiên bản cuối những năm 1990. Các kỹ sư đã thêm hợp kim khung nhôm vào phần báng của nó. Mức chính xác cao hơn, nhưng vẫn có những khẩu súng bắn tỉa tốt hơn trên thị trường. Bất chấp tất cả những điểm yếu, SV-98 có mục đích của nó và thực sự rất phù hợp cho những xạ thủ bắn tỉa mới. Hiện có hàng chục nghìn khẩu SV-98 trong kho vũ khí của Nga và thường được sử dụng để huấn luyện với xạ thủ bắn tỉa với những mục tiêu cách xa hơn 1km, trước khi chuyển sang những khẩu súng bắn tỉa mới hiện đại hơn của Nga hoặc nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng thống Nga Putin bắn thử súng bắn tỉa mới do Nga sản xuất. Nguồn: RT.



