Đâu là thứ vũ khí quý giá nhất của Quân đội Singapore?

Là một đảo quốc với diện tích chỉ 719 cây số vuông, từ năm 1965 tới nay, Quân đội Singapore đã liên tiếp được "đổ tiền đổ của" để nâng cấp hiện đại liên tục và họ có thể tự hào mình được trang bị những thứ vũ khí tốt nhất châu Á. Nguồn ảnh: Sina. Xét về quy mô, quân đội Singapore có thể là cực kỳ nhỏ bé so với các nước láng giềng trong khu vực. Tuy nhiên xét về trang bị vũ khí và thiết bị, quân đội Singapore lại được xếp vào hàng hiện đại và đắt tiền nhất Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới thời điểm hiện tại, quân đội Singapore chỉ có khoảng 70.000 quân. Quân đội nước này cũng thường xuyên tham gia vào các cuộc tập trận, huấn luyện chung với quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Cuối tháng 6 vừa qua, quân đội Singapore lại vừa tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn. Lần này, cuộc diễn tập sẽ lấy bối cảnh là tác chiến trong môi trường đô thị với sự tham gia chủ yếu của lực lượng bộ binh. Nguồn ảnh: Sina. Binh lính Singapore với khẩu súng trường tấn công kiểu bullpup SAR-21 cực kỳ hiện đại do chính nước này tự nghiên cứu và sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Loại súng máy này sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO loại 5,56x45mm. Súng có tốc độ bắn tối đa 650 viên mỗi phút, sơ tốc đầu nòng tối đa lên tới 970 mét/giây, hộp tiếp đạn 30 viên và có khả năng gắn thêm nhiều loại phụ kiện khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù là một quốc gia nhiệt đới nóng ẩm, quân đội Singapore vẫn được trang bị đầy đủ áo giáp cùng mũ chống đạn, đảm bảo an toàn một phần nào đó cho người lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina. Bù lại, khả năng cơ động của người lính sẽ bị giảm đi đáng kể do những trang bị này khá nặng. Theo Quân đội Singapore trung bình mỗi người lính của nước này phải mang trên mình 25kg thiết bị, quân trang và vũ khí trong trạng thái hành quân và sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, điều này khá hợp lý với một quốc gia có nguồn nhân lực hạn chế như Singapore và mỗi người lính đều là tài sản, là vũ khí quý giá và không thể thay thế của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh một lính Singapore với đầy đủ trang bị trên người bao gồm mũ bảo hiểm, ba lô quân trang, bao đựng đạn kiêm áo giáp trước ngực, súng trường tấn công SAR-21. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Quân đội Singapore biến những công tử bột thành quân nhân trong khóa huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của quân đội nước này. Nguồn: @Ministry of Defence Singapore

