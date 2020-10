Đạn 7,62x39 Liên Xô và 5,56x45 chuẩn NATO: Loại nào tốt hơn?

Cả hai loại đạn 5,56x45 mm và 7,62x39 mm đều đã khẳng định được tính hiệu quả, mỗi loại đạn đều có ưu, nhược điểm riêng. Nhưng trong một trận chiến đấu thực sự, kết quả không phụ thuộc quá nhiều vào loại đạn sử dụng, mà phụ thuộc vào trình độ, bản lĩnh, khả năng vận dụng kỹ-chiến thuật cũng như chính vũ khí của anh ta. Ảnh: Hộp tiếp đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Topwar Với mức độ phổ biến của hai loại đạn 7,62x39 của Liên Xô và 5,56x45 của Mỹ. Tuy nhiên rất khó để xác định loại đạn nào tốt hơn cho những người lính được huấn luyện theo chương trình phổ thông 3 tháng; nhưng có thể căn cứ vào sức mạnh, độ giật và độ chính xác để đánh giá. Ảnh: Đạn 7.62x39 mm (trái) và 5.56x45 mm - Nguồn: Topwar Loại đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45 mm có một số ưu điểm không thể phủ nhận. Đạn của nó nhẹ hơn so với đạn 7,62x39 mm, do vậy khi bắn, độ giật ít hơn; điều này ảnh hưởng tích cực đến độ chính xác và độ rung lắc của súng khi bắn liên thanh. Đối với người bắn, nó trở nên thoải mái hơn, và do đó xác suất bắn trúng mục tiêu cũng tăng lên. Ảnh: Súng M-16 dùng đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Wikipedia. Cũng do tốc độ của đạn5,56x45 mm cao hơn, nên độ căng của đạn tốt hơn; một người bắn súng sử dụng đạn 5,56 mm dễ dàng bắn trúng mục tiêu, vì ít phải điều chỉnh về gió. Điều này đặc biệt quan trọng khi bắn mục tiêu ở xa hơn 100 mét. Ảnh: Súng AR-15/M-16 góp phần đưa đạn 5,56x45 mm trở thành loại đạn tiêu chuẩn của khối NATO - Nguồn: Topwar Nhưng do đầu đạn 5,56 mm quá nhẹ, làm cho đầu đạn mất dần năng lượng khi bay ngoài cự ly 200 mét, đồng thời làm thay đổi quỹ đạo bay của đầu đạn. Trong điều kiện trời gió, nếu mục tiêu vượt quá 200 mét sẽ rất khó bắn trúng. Ảnh: Đạn 5,56x45 mm dùng cho súng M-16. Nguồn: Wikipedia. Sơ tốc đầu nòng của đạn 7,62x39 mm là 720 m/s, đối với đạn 5,56x45 mm là 1.006 m/s. Ở cự ly 100 mét, không có mấy về sự khác biệt về đường đạn giữa hai loại đạn, nhưng khi bắn ở cự ly 250 mét, đạn 7,62x39 ăn lên so với đạn 5,56x45 mm là 40 cm. Ảnh: Súng M-16 và đạn - Nguồn: Wikipedia. Bất chấp tất cả những điều trên, loại đạn súng bộ binh phổ biến nhất trên hành tinh vẫn là loại 7,62x39 mm của Liên Xô, được bán trên khắp thế giới nhờ khẩu AK-47 và rất nhiều bản sao của nó; mặc dù cả hai đều được cấp phép nhưng số lượng không nhiều. Ảnh 4: Vũ khí phổ biến nhất trên hành tinh AK-47 dùng đạn 7,62x39 mm - Nguồn: Topwar Loại đạn 7,62x39 mm cũng có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên và rõ ràng nhất là trọng lượng của viên đạn giúp đạn có nhiều động năng khi xuyên phá các mục tiêu ở cự ly xa; nhất là các mục tiêu được bảo vệ bằng giáp chống đạn. Ảnh: Đạn 7,62x39 kiểu 1943 của Liên Xô - Nguồn: Wikipedia. Ưu điểm nữa của đạn 7,62x39 mm là khả năng vượt chướng ngại vật ổn định hơn nhiều so với đạn 5,56 mm. Nó có thể dễ dàng vượt qua bụi rậm, lá cây, cành cây; trong khi viên đạn 5,56 mm có thể thay đổi quỹ đạo rất lớn, dù chỉ gặp phải một chướng ngại vật nhỏ. Ảnh: Các loại đạn 7,62 mm tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô/Nga: Từ trái qua phải: 7,62x54 mm (súng máy), 7,62x39 mm (AK-47) và 7,62x25 mm (súng ngắn và tiểu liên). Vì vậy trong chiến đấu, người lính có thể tận dụng các vật che đỡ như gỗ, gạch, cây cối là có thể chống lại đạn 5,56 mm; nhưng sẽ khó chống lại đạn 7,62 mm. Đồng thời đạn 7,62 mm nếu trúng cơ thể người sẽ gây ra một vết thương nặng hơn. Ảnh: Mikhail Kalashnikov cha đẻ của khẩu AK-47 và làm cho đạn 7,62x39 mm phổ biến nhất thế giới - Nguồn: Wikipedia. Nhược điểm rõ ràng của đạn 7,62x39 mm bao gồm độ giật cao hơn khi bắn. Độ giật cao khiến người bắn khó có thể bắn chính xác phát thứ hai và thứ ba, tùy thuộc vào vũ khí anh ta sử dụng, cũng như khả năng bắn liên tiếp hiệu quả và chính xác. Ảnh: Súng AK-47 sử dụng đạn 7,62x39 mm phổ biến nhất thế giới - Nguồn: Topwar Đổi lại do quỹ đạo đường đạn cong hơn, nên loại đạn 7,62x39 mm khó sử dụng hơn cho các quân đội phần lớn là lính nghĩa vụ. Đây cũng là lý do khiến loại đạn 5,45 mm vẫn được ưa chuộng nhất ở Nga, mặc dù quân đội Nga đang thảo luận về các phương án quay trở lại cỡ nòng 7,62 mm, hoặc chế tạo loại đạn mới. Ảnh: Tiểu liên AK-74 sử dụng đạn 5,45x39 mm của Nga - Nguồn: Topwar Nếu tổng hợp kết quả khi so sánh theo ba tiêu chí chính thì mọi thứ khá đơn giản. Loại đạn 7,62x39 mm hơn về sức mạnh, nhưng kém đạn 5,56x45 mm về độ chính xác và độ giật. Đối với trình độ những người bắn súng trung bình, khi bắn ở cự ly xa, loại đạn 5,56x45 mm (NATO), cũng như loại đạn 5,45x39 mm (Nga), có vẻ thích hợp hơn. Ảnh: Đạn 7,62x39 mm (trái) và đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Wikipedia. Trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch trang bị súng bộ binh mới, trong đó Quân đội Mỹ không tiếp tục sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5,56 mm mà tăng cỡ nòng lên 6,8 mm. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R dùng đạn 6,8 mm. Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng sử dụng đạn 6,8mm sử dụng thiết kế đường đạn hạng nặng, với loại đạn này, quân đội Mỹ có thể tăng khoảng cách tác chiến từ 200 mét ban đầu lên khoảng 400-600 mét; kết hợp với ống ngắm quang học tiên tiến, binh lính Mỹ có thể tiêu diệt đối thủ một cách an toàn ngoài tầm bắn vũ khí cá nhân của họ. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R và NGSW-AR dùng đạn 6,8 mm. Nguồn: Wikipedia. Video So sánh 2 cỡ đạn 7,62mm & 5,56mm - Nguồn: QPVN

Cả hai loại đạn 5,56x45 mm và 7,62x39 mm đều đã khẳng định được tính hiệu quả, mỗi loại đạn đều có ưu, nhược điểm riêng. Nhưng trong một trận chiến đấu thực sự, kết quả không phụ thuộc quá nhiều vào loại đạn sử dụng, mà phụ thuộc vào trình độ, bản lĩnh, khả năng vận dụng kỹ-chiến thuật cũng như chính vũ khí của anh ta. Ảnh: Hộp tiếp đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Topwar Với mức độ phổ biến của hai loại đạn 7,62x39 của Liên Xô và 5,56x45 của Mỹ. Tuy nhiên rất khó để xác định loại đạn nào tốt hơn cho những người lính được huấn luyện theo chương trình phổ thông 3 tháng; nhưng có thể căn cứ vào sức mạnh, độ giật và độ chính xác để đánh giá. Ảnh: Đạn 7.62x39 mm (trái) và 5.56x45 mm - Nguồn: Topwar Loại đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45 mm có một số ưu điểm không thể phủ nhận. Đạn của nó nhẹ hơn so với đạn 7,62x39 mm, do vậy khi bắn, độ giật ít hơn; điều này ảnh hưởng tích cực đến độ chính xác và độ rung lắc của súng khi bắn liên thanh. Đối với người bắn, nó trở nên thoải mái hơn, và do đó xác suất bắn trúng mục tiêu cũng tăng lên. Ảnh: Súng M-16 dùng đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Wikipedia. Cũng do tốc độ của đạn5,56x45 mm cao hơn, nên độ căng của đạn tốt hơn; một người bắn súng sử dụng đạn 5,56 mm dễ dàng bắn trúng mục tiêu, vì ít phải điều chỉnh về gió. Điều này đặc biệt quan trọng khi bắn mục tiêu ở xa hơn 100 mét. Ảnh: Súng AR-15/M-16 góp phần đưa đạn 5,56x45 mm trở thành loại đạn tiêu chuẩn của khối NATO - Nguồn: Topwar Nhưng do đầu đạn 5,56 mm quá nhẹ, làm cho đầu đạn mất dần năng lượng khi bay ngoài cự ly 200 mét, đồng thời làm thay đổi quỹ đạo bay của đầu đạn. Trong điều kiện trời gió, nếu mục tiêu vượt quá 200 mét sẽ rất khó bắn trúng. Ảnh: Đạn 5,56x45 mm dùng cho súng M-16. Nguồn: Wikipedia. Sơ tốc đầu nòng của đạn 7,62x39 mm là 720 m/s, đối với đạn 5,56x45 mm là 1.006 m/s. Ở cự ly 100 mét, không có mấy về sự khác biệt về đường đạn giữa hai loại đạn, nhưng khi bắn ở cự ly 250 mét, đạn 7,62x39 ăn lên so với đạn 5,56x45 mm là 40 cm. Ảnh: Súng M-16 và đạn - Nguồn: Wikipedia. Bất chấp tất cả những điều trên, loại đạn súng bộ binh phổ biến nhất trên hành tinh vẫn là loại 7,62x39 mm của Liên Xô, được bán trên khắp thế giới nhờ khẩu AK-47 và rất nhiều bản sao của nó; mặc dù cả hai đều được cấp phép nhưng số lượng không nhiều. Ảnh 4: Vũ khí phổ biến nhất trên hành tinh AK-47 dùng đạn 7,62x39 mm - Nguồn: Topwar Loại đạn 7,62x39 mm cũng có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên và rõ ràng nhất là trọng lượng của viên đạn giúp đạn có nhiều động năng khi xuyên phá các mục tiêu ở cự ly xa; nhất là các mục tiêu được bảo vệ bằng giáp chống đạn. Ảnh: Đạn 7,62x39 kiểu 1943 của Liên Xô - Nguồn: Wikipedia. Ưu điểm nữa của đạn 7,62x39 mm là khả năng vượt chướng ngại vật ổn định hơn nhiều so với đạn 5,56 mm. Nó có thể dễ dàng vượt qua bụi rậm, lá cây, cành cây; trong khi viên đạn 5,56 mm có thể thay đổi quỹ đạo rất lớn, dù chỉ gặp phải một chướng ngại vật nhỏ. Ảnh: Các loại đạn 7,62 mm tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô/Nga: Từ trái qua phải: 7,62x54 mm (súng máy), 7,62x39 mm (AK-47) và 7,62x25 mm (súng ngắn và tiểu liên). Vì vậy trong chiến đấu, người lính có thể tận dụng các vật che đỡ như gỗ, gạch, cây cối là có thể chống lại đạn 5,56 mm; nhưng sẽ khó chống lại đạn 7,62 mm. Đồng thời đạn 7,62 mm nếu trúng cơ thể người sẽ gây ra một vết thương nặng hơn. Ảnh: Mikhail Kalashnikov cha đẻ của khẩu AK-47 và làm cho đạn 7,62x39 mm phổ biến nhất thế giới - Nguồn: Wikipedia. Nhược điểm rõ ràng của đạn 7,62x39 mm bao gồm độ giật cao hơn khi bắn. Độ giật cao khiến người bắn khó có thể bắn chính xác phát thứ hai và thứ ba, tùy thuộc vào vũ khí anh ta sử dụng, cũng như khả năng bắn liên tiếp hiệu quả và chính xác. Ảnh: Súng AK-47 sử dụng đạn 7,62x39 mm phổ biến nhất thế giới - Nguồn: Topwar Đổi lại do quỹ đạo đường đạn cong hơn, nên loại đạn 7,62x39 mm khó sử dụng hơn cho các quân đội phần lớn là lính nghĩa vụ. Đây cũng là lý do khiến loại đạn 5,45 mm vẫn được ưa chuộng nhất ở Nga, mặc dù quân đội Nga đang thảo luận về các phương án quay trở lại cỡ nòng 7,62 mm, hoặc chế tạo loại đạn mới. Ảnh: Tiểu liên AK-74 sử dụng đạn 5,45x39 mm của Nga - Nguồn: Topwar Nếu tổng hợp kết quả khi so sánh theo ba tiêu chí chính thì mọi thứ khá đơn giản. Loại đạn 7,62x39 mm hơn về sức mạnh, nhưng kém đạn 5,56x45 mm về độ chính xác và độ giật. Đối với trình độ những người bắn súng trung bình, khi bắn ở cự ly xa, loại đạn 5,56x45 mm (NATO), cũng như loại đạn 5,45x39 mm (Nga), có vẻ thích hợp hơn. Ảnh: Đạn 7,62x39 mm (trái) và đạn 5,56x45 mm - Nguồn: Wikipedia. Trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch trang bị súng bộ binh mới, trong đó Quân đội Mỹ không tiếp tục sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5,56 mm mà tăng cỡ nòng lên 6,8 mm. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R dùng đạn 6,8 mm. Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng sử dụng đạn 6,8mm sử dụng thiết kế đường đạn hạng nặng, với loại đạn này, quân đội Mỹ có thể tăng khoảng cách tác chiến từ 200 mét ban đầu lên khoảng 400-600 mét; kết hợp với ống ngắm quang học tiên tiến, binh lính Mỹ có thể tiêu diệt đối thủ một cách an toàn ngoài tầm bắn vũ khí cá nhân của họ. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R và NGSW-AR dùng đạn 6,8 mm. Nguồn: Wikipedia. Video So sánh 2 cỡ đạn 7,62mm & 5,56mm - Nguồn: QPVN