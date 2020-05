Đặc nhiệm Mỹ sắp có súng cỡ đạn 6,8mm, "xịn" hơn 7,62mm của AK-47?

Các lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ lâu nay vẫn sử dụng các mẫu súng máy hạng nhẹ (LMG) M-249, súng trường tấn công M-4 hay súng M-27 sử dụng phổ biến cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO. Cỡ đạn này tỏ ra rất hiệu quả với độ chính xác cao, là cỡ đạn tiêu chuẩn của nhiều loại súng trường tấn công cũng như súng máy hạng nhẹ trên thế giới. Ảnh: Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện bắn súng máy M-249. Mặc dù vậy, cỡ đạn 5.56x45mm được cho là có uy lực yếu, lép vế trước những khẩu súng trường tấn công sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm trên chiến trường. Nhận thấy điều này, quân đội Mỹ đã quyết định phát triển một cỡ đạn mới kết hợp cả 2 yếu tối là uy lực lớn và độ chính xác cao, và thế là cỡ đạn 6.8mm ra đời. Ảnh: Một binh sĩ Mỹ với khẩu súng M-4. Mới đây, quân đội Mỹ đã bắt đầu phát triển chương trình NGSW (Next generation squad weapon) – Vũ khí tiểu đội thế hệ tiếp theo để chọn ra hai mẫu súng trường (Rifle) và súng trường tự động (Auto-rifle) nhằm thay thế cho các mẫu súng cũ đang phục vụ trong các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ. Đặc biệt mẫu súng này sẽ sử dụng cỡ đạn 6.8mm mới. Ảnh: Súng trường RM277 – một trong 3 mẫu súng tham gia chương trình NGSW. Theo kế hoạch quân đội Mỹ sẽ lựa chọn mẫu súng thắng cuộc vào năm 2022 và chính thức đưa vào trong biên chế của các lực lượng đặc biệt năm 2023. Hiện có 3 mẫu súng đang cạnh tranh nhau trong chương trình thay thế vũ khí mới đó là: RM277 của hãng General Dynamics, NGSW-R của hãng Textron và NGSW-R/AR của hãng SIG Sauer. Ảnh: Mẫu súng NGSW-R của hãng Textron Yêu cầu của quân đội Mỹ với mẫu súng tương lai là: Vũ khí sẽ thay thế các vũ khí hiện tại đang có mặt trong tiểu đội/trung đội, sử dụng cỡ đạn 6.8mm, phải có các thông số vượt trội so với loại vũ khí hiện tại như tầm bắn, độ chính xác, xác xuất trúng mục tiêu, thời gian chiến đấu,vật liệu chống gỉ sét, khả năng kiểm soát và tính cơ động. Ngoài ra còn phải có một loa che lửa triệt tiêu tối đa lửa đầu nòng phát ra khi bắn, cùng hệ thống giảm thanh mới. Ảnh: Súng trường tấn công thế hệ mới RM277 thuộc chương trình NGSW. Mẫu súng RM277 của hãng General Dynamics sở dụng thiết kế kiểu Bullup khá độc đáo (băng đạn nằm sau cò súng), là kiểu thiết kế chưa từng được biên chế trong quân đội Mỹ, kiểu thiết kế này giúp cho chiều dài tổng thể của súng ngắn gọn trong khi nòng súng vẫn đạt tiêu chuẩn. Ảnh: RM277 trong quá trình thử nghiệm. RM277 R/AR sinh ra với nhiệm vụ thay thế M-4 và M-249. Chiều dài của cả hai phiên bản đều ngắn hơn so với mẫu súng nó thay thế, tuy nhiên RM277 R (khoảng 4.5kg) lại nặng hơn M-4 trong khi RM277 AR (khoảng 5kg) lại nhẹ hơn súng máy M-249. Tốc độ bắn của phiên bản súng trường tấn công chưa được công bố tuy nhiên tốc độ bắn của súng trường tự động là 500-750 phát/phút. Đặc biệt súng sử dụng loại đoạn 6.8mm có vỏ làm từ nhựa khá độc đáo thay cho vỏ đồng truyền thống. Ảnh: RM277 AR (trên) và RM277 R (dưới) Hãng Textron cũng đóng góp các mẫu súng NGSW R/AR mới cho chương trình thay thế vũ khí mới của quân đội Mỹ tuy nhiên các thông số của loại súng này vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Ảnh: Các mẫu súng NGSW của hãng Textron được giới thiệu tại triển lãm. Đặc biệt, súng sử dụng loại đạn đặc biệt làm từ Polymer cho phép nó hủy luôn cả vỏ đạn sau khi bắn. Loại NGSW R sử dụng một hộp tiếp đạn 20 viên trong khi loại NGSW AR sử dụng dây đạn gắn ngang thân súng tương tự M249. Ảnh: NGSW R (trái) và NGSW AR (phải) của hãng Textron. Mẫu súng cuối cùng trong chương trình vũ khí tương lai của quân đội Mỹ là NGSW R/AR của hãng SIG Sauer (Đức). Với mẫu súng trường tấn công, nhà thiết kế khẳng định nó có thiết kế tương tự M-4 nhưng với một số tính năng ưu việt hơn, giúp người lính làm quen với khẩu súng một cách dễ dàng. Ảnh: Mẫu súng NGSW R (phải) và NGSW AR (trái) của hãng SIG Sauer phát triển. Mặc dù có thiết kế không nổi bật, tuy nhiên chất lượng và độ tin cậy là lợi thế lớn đối với nhà sản xuất đến từ Đức. SIG Sauer tự chế tạo tất cả các chi tiết súng mà không cần hợp tác với bất cứ hãng nào khác, điều này giúp cho họ có thể quản lý giá thành cũng như đảm bảo chất lượng tốt nhất. Ảnh: Súng trường tấn công NGSW R (trên) và súng trường tự động NGSW AR (dưới) do hãng SIG Sauer phát triển. Trong vòng 5 năm tới, quân đội Mỹ kế hoạch sẽ đặt mua 120.000 súng trường tấn công và súng trường tự động mới sử dụng cỡ đạn 6.8mm để thay thế cho M-4 carbin và súng máy hạng nhẹ M-249 trước hết sẽ cho các lực lượng đặc biệt. Với số lượng mua sắm vũ khí này, thì chỉ có ¼ quân số đang hoạt động trong quân đội Mỹ có cơ hội được sử dụng vũ khí mới. Hi vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ sớm được chứng kiến thế hệ súng kế tiếp của quân đội Mỹ. Video Khẩu súng hội tụ ưu thế của cả M16 và AK-47? - Nguồn: QPVN

