Cường quốc hải quân nào xứng đáng số một trong năm 2020?

Cuộc đua giữa hai cường quốc hải quân trên thế giới hiện nay là Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra hết sức khốc liệt giữa một bên là bề dày lịch sử, bên còn lại sở hữu khả năng đóng tàu với tốc độ cực nhanh. Nguồn ảnh: USNI. Cả hai cường quốc hải quân này đều đang sở hữu sức mạnh hàng đầu trên thế giới với khả năng có thể hiện diện quân sự tại mọi vùng nước trên địa cầu hay còn được biết đến với tên gọi "Hải quân Nước xanh". Đang có một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa hai siêu cường để phân định xem đâu mới là hải quân mạnh nhất, trên thực tế thì hiện nay quy mô của cả hai lực lượng đều đã vượt xa phần còn lại. Nguồn ảnh: Forces. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đã sở hữu Hải quân mạnh nhất trên thế giới với quy mô hạm đội khổng lồ, cùng với đó là được trang bị các loại hàng không mẫu hạm tiên tiến. Tới tận ngày nay, Hải quân Mỹ vẫn đang duy trì 10 chiếc tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz cùng theo đó là 10 cụm biên đội tác chiến hỗ trợ và 1 chiếc tàu sân bay thế hệ mới lớp USS Gerald R. Ford đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nguồn ảnh: USNI. Hải quân Mỹ hiện nay cũng đang biên chế số lượng lớn loại tàu khu trục lớp Arleigh Burke với khả năng mang theo tối đa 96 ống phóng tên lửa có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa. Cùng với đó là các tàu tuần dương lớp Ticonderoga với 122 ống phóng tên lửa thẳng đứng. Cả hai loại chiến hợp này kết hợp với nhau số lượng lớn thành một biên đội cùng phối thuộc tác chiến theo tàu sân bay thì sẽ cung cấp một sức mạnh cả về tấn công lẫn phòng thủ đặc biệt lợi hại. Nguồn ảnh: USNI. Khác với Mỹ, Hải quân Trung Quốc chỉ mới bắt đầu lột xác kể từ sau những năm 1990 và phát triển một cách chóng mặt từ những cuối những năm 2000, đầu 2010. Với công nghiệp quốc phòng mà đặc biệt là ngành công nghiệp đóng tàu lớn mạnh, chỉ sau một thời gian ngắn thì bộ mặt của Hải quân Trung Quốc đã khiến nhiều người phải sửng sốt. Nguồn ảnh: Sina. Năm 2012, Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành tàu sân bay đầu tiên mang số hiệu CV-16 Liêu Ninh, đây vốn dĩ là tàu sân bay Varyag do Liên Xô chế tạo, chị em song sinh với chiếc tàu sân bay Đô đốc Kuznetov duy nhất của Hải quân Nga hiện nay. Đến năm 2019, Trung Quốc tiếp tục biên chế tàu sân bay thứ hai mang số hiệu CV-17 Sơn Đông. Con tàu được chế tạo dựa theo Liêu Ninh với việc cắt giảm các loại vũ khí không cần thiết và trang bị thêm nhiều công nghệ mới. Nguồn ảnh: QQ. Chỉ trong năm 2020, Trung Quốc đã hạ thủy hai chiếc khu trục hạm Type 055 được mệnh danh là loại khu trục hạm mạnh nhất thế giới và hai chiếc tàu đổ bộ trực thăng Type 075. Type 055 là thiết kế vô cùng vượt trội với khả năng mang theo tới 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng có thể chống hạm, chống ngầm, phòng không và cả công kích mặt đất, số vũ khí mà nó mang theo là nhiều hơn hẳn so với mọi loại tàu cùng loại. Chỉ trong 6 năm kể từ 2014, Trung Quốc đã đóng xong loạt 8 tàu khu trục khổng lồ loại này với mỗi chiếc có lượng giãn nước tới hơn 12.000 tấn. Nguồn ảnh: QQ. Có một sự thật ít người chấp nhận được đó chính là với tốc độ sản xuất tàu chiến chóng mặt của mình, quy mô Hạm đội tàu của Hải quân Trung Quốc đã vượt qua Hải quân Mỹ về số lượng. Một hạm đội tiêu biểu của Hải quân Trung Quốc được trang bị 1 tàu sân bay, 10 tàu khu trục, khoảng 30 tàu hộ vệ các loại cùng 20 tàu tên lửa tấn công nhanh. Với đội tàu này thì sức mạnh của chỉ một hạm đội Trung Quốc đã hơn hẳn bất kỳ Hải quân quốc gia nào khác ở khu vực và trên thế giới. Nguồn ảnh: Wold. Trong khi đó, Hải quân Mỹ lại đang ngày một già nua khi mà những chiếc tuần dương hạm Ticonderoga đã có tuổi thọ gần 40 năm khi chúng từng là đối thủ thường xuyên chạm trán với Hải quân Liên Xô trên biển, những chiếc khu trục hạm Arleigh Burke cũng đã có tuổi thọ ngót nghét 30 năm. Các loại tàu chiến mới như tàu tác chiến ven bờ LCS, khu trục hạm Zumwalt thì đang có những màn trình diễn khá tệ, chưa đủ sức để có thể thay thế các loại tàu chiến chủ lực hiện nay của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Forces. Dẫu vậy, có một điều quan trọng là dù cho Trung Quốc hiện nay đã vượt Mỹ về quy mô hạm đội tàu tuy nhiên về chất lượng thì vẫn chưa thể ngang bằng. Trung Quốc chỉ mới có 8 chiếc Type-055 hiện đại trong khi Mỹ hơn 20 chiếc tuần dương hạm Ticonderoga vượt trội hơn về hỏa lực. Mỹ cũng đang có đến 10 cụm tác chiến tàu sân bay trong khi Trung Quốc mới chỉ có 1 cụm tác chiến và đang gấp rút hoàn thành cụm thứ hai. Do đó, sức mạnh của Hải quân Trung Quốc về cơ bản là vẫn chưa thể vượt trội hoàn toàn được so với Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, vị thế số 1 sẽ không thể là mãi mãi nếu như không chịu tiếp tục phát triển bởi lẽ Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ tích lũy về lượng của họ một cách chóng mặt. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ hoàn thiện cụm tác chiến tàu sân bay số 3 và thêm 8 chiếc Type-055 mới. Do đó, Hải quân Mỹ cũng phải thay đổi và liên tục đổi mới để không thể bị vượt mặt trong tương lai không xa. Nguồn ảnh: Sina.

