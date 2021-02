Cuộc chiến tình báo khốc liệt giữa Israel và Ai Cập? Kỳ 2

Trong buổi họp đầu tiên giữa tân Giám đốc Mossad Amit Meier với các sĩ quan cao cấp của Lục quân, Hải quân và Không quân, để bàn về kế hoạch phối hợp; Tư lệnh Không quân, Tướng Hodder có dự cảm, một cuộc chiến tranh mới với các nước Ả Rập sẽ nổ ra trong tương lai gần. Vì vậy, ông ta rất cần sự giúp đỡ của tình báo Mossad. Trong cuộc họp này, Giám đốc Amit được giao một nhiệm vụ lớn: Mossad phải đánh cắp được một chiếc tiêm kích MiG-21 do Liên Xô sản xuất, và Không quân Israel có nhiệm vụ tìm ra các đặc tính kỹ chiến thuật và khả năng chế áp nó. Ảnh: Tướng Hodder, chỉ huy Không quân Israel - Nguồn: Sina Về việc làm thế nào để có được máy bay MiG-21, mọi người đều ngầm hiểu, không ai bàn chi tiết về cách thức tiến hành; việc “mua” hay “cướp” máy bay chiến đấu MiG-21, không phải là nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ Israel và việc này, chỉ có Mossad mới có thể “đủ trình” thực hiện. Sự xuất hiện của máy bay tiêm kích MiG-21, tại các quốc gia Trung Đông luôn là mối "quan ngại" của người Do Thái. Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Israel có lòng tin vào cơ quan tình báo Mossad của họ, hơn nhiều so với các cơ quan gián điệp của phương Tây. Ngay từ năm 1961, Mossad đã phát hiện ra việc Liên Xô bí mật cung cấp một số chiến đấu cơ MiG-21 cho Iraq, Ai Cập và Syria; điều này trực tiếp gây ra sự mất cân bằng sức mạnh chiến đấu trên không cho Không quân Israel. Lãnh đạo cấp cao của chính phủ Liên Xô đã nhận thức rất rõ những rủi ro, khi triển khai các máy bay chiến đấu như vậy ở Trung Đông; vì vậy, Liên Xô yêu cầu các phi công lái các máy bay MiG-21, phải tuyệt đối trung thành và đáng tin cậy. Mossad biết rất rõ rằng, gần như không thể hy vọng những phi công lái MiG-21 sẽ đào tẩu. Nhưng giám đốc Amit vẫn hy vọng sẽ thử vận may của mình. Bởi vì những suy nghĩ của Tướng Hodder, Tư lệnh không quân, đã khiến ông lo lắng cho vận mệnh đất nước. Vì vậy, tân Giám đốc cơ quan tình báo Amit hiểu rõ cảm giác khủng hoảng của đất nước. Ông ta quyết định dùng mọi cách, để đánh cắp một máy bay chiến đấu MiG-21 từ Ai Cập cho Israel. Sau khi cân nhắc những ưu và khuyết điểm khác nhau, người Israel đã quyết định dùng tiền là phương pháp tiến hành. Mặc dù tiền không phải là toàn năng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền; nhiều người vẫn sẽ chấp nhận nguy hiểm vì tiền. Kế hoạch bắt đầu, Thomas một doanh nhân gốc Armenia có quốc tịch Ai Cập, bí mật liên lạc với một sĩ quan của Không quân Ai Cập tên là Carlos. Danh tính thực sự của Thomas là một điệp viên Mossad, và phi công Carlos mà anh ta tiếp xúc, cũng không "hài lòng" với chính phủ Ai Cập. Hai người đã liên lạc nhiều lần và thỏa thuận rằng, chỉ cần Carlos bay một chiếc MiG-21 vào Israel hoặc Cyprus, anh ta sẽ được trả một triệu USD. Sự trả giá của người Do Thái rất hào phóng, và Carlos ban đầu bị số tiền quá lớn, đánh động đến lòng tham. Nhưng vào giây phút cuối cùng của kế hoạch, Carlos trong lòng đã "rung động" và đầu hàng cơ quan tình báo Ai Cập. Thomas bị bắt ngay sau khi bị Carlos phản bội, và anh ta ngay lập tức bị kết án tử hình. Kế hoạch thất bại, nhưng mức độ “mất mát” này, chưa là gì đối với Mossad. Không bỏ cuộc, Mossad tiếp tục mua chuộc các phi công Ai Cập. Năm 1964, một phi công tên là Abbas Shirmi lọt vào “mắt xanh” của Mossad. Abbas đã lái máy bay thành công đến Israel, nhưng chiếc máy bay đó chỉ là một chiếc Yak cũ. Người Do Thái rất thất vọng, nhưng họ vẫn trả tiền cho Abbas Shirmi và cho anh ta một danh tính mới. Sau đó, viên phi công nhập cư đến Argentina và định cư ở đó; nhưng anh ta nhanh chóng quên lời cảnh báo của Mossad, khi đã gửi bưu thiếp cho mẹ mình ở Ai Cập. Ảnh: Phi công Ai Cập Abbas bị bắt và tử hình - Nguồn: Sina Nhờ tấm bưu thiếp này, các nhân viên của cơ quan phản gián Ai Cập, đã nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội, rồi đưa Abbas Shirmi về Ai Cập xét xử. Cái án treo cổ là không thể tránh khỏi với Abbas. Sau hai bài học thất bại tại Ai Cập, Mossad kể từ đó trở nên thận trọng hơn. Để đảm bảo thành công, họ tập trung về Iraq; ở đó, họ bắt đầu điều tra thông tin lý lịch của từng phi công và tuyển dụng một kẻ phản bội trong số họ và Mossad đã thành công. Ảnh: Tư lệnh Không quân, Tướng Hodder (phải), đứng trước chiếc MiG-21 đánh cắp từ Iraq - Nguồn ảnh: Eurasiantimes (còn nữa)

