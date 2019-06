Cực kỳ bí hiểm máy bay Mỹ được điều tới sát nách Nga

Mới đây, Không quân Mỹ tiết lộ đã triển khai máy bay tấn công điện tử EC-130H tới căn cứ Krzesiny ở Ba Lan. Việc điều động này được cho là một trong những nỗ lực nhằm đối phó với sức mạnh của nước Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia Còn theo thông báo chi tiết từ Không quân Mỹ, EC-130H Compass Call, phi hành đoàn và các trang bị hỗ trợ tới Krzesiny để huấn luyện cùng các máy bay Mỹ khác và lực lượng Không quân Ba Lan trong khuôn khổ chương trình hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài ra, việc triển khai EC-130H tới Ba Lan nói riêng và châu Âu nói chung là nhằm thể hiện cam kết của nước Mỹ với các đồng minh và đối tác trong việc đảm bao an ninh khu vực. Nguồn ảnh: Wikipedia Tuy vậy, với tính năng mà EC-130H Compass Call sở hữu, loại máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, do thám đối với nước Nga - quốc gia láng giếng của Ba Lan. Đó là chưa kể, vùng đất Kaliningrad có biên giới chung với Ba Lan hiện tập hợp vô số trang bị hiện đại như S-400, Iskander mà Mỹ luôn muốn có bí mật. Nguồn ảnh: Wikipedia EC-130H Compass Call là máy bay tấn công điện tử được cải tạo từ vận tải cơ C-130H cho các nhiệm vụ gây nhiễu đường liên lạc chỉ huy - kiểm soát của đối phương, chế áp phòng không (SEAD) và các nhiệm vụ do thám khác. Ngoài ra, các nâng cấp gần đây giúp chúng có thể "tấn công" các đài radar bắt mục tiêu và báo động sớm. Nguồn ảnh: Wikipedia Phi hành đoàn EC-130H gồm 13 người: 4 sĩ quan điều khiển - hoa tiêu; 9 người điều khiển hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay. Nguồn ảnh: Wikipedia Các khí tài tấn công – chế áp điện tử trên EC-130H tới nay vẫn còn là điều bí mật dù chúng được đưa vào phục vụ từ năm 1982. Ước tính đơn giá mỗi chiếc tới 165 triệu USD – đắt hơn cả máy bay tàng hình F-22, F-35, điều đó cho thấy máy rất tối tân, trang bị công nghệ tối mật nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia EC-130H trang bị động cơ turboprop T56-A-15 tương tự C-130H nhưng bất ngờ là tham số về tốc độ, tầm bay, tốc độ leo cao bị giấu kín. Nguồn ảnh: Wikipedia Kể từ khi ra đời, Compass Call tham gia hầu khắp các chiến trường do Mỹ tạo nên. Giai đoạn 2002-2015, EC-130H thực hiện 6.900 phi vụ chiến đấu với hơn 40.000 giờ bay an toàn. Nguồn ảnh: Airliners.net Video EC-130H Compass Call tiếp nhiên liệu trên không. Nguồn: Youtube

