“Cua Đồng” T-72B1MS của Lào: Hệ thống hỏa lực nhỉnh hơn cả T-90S/SK Việt Nam?

Quân đội Lào vừa có một cuộc tập trận quy mô khá lớn với sự tham gia của những xe tăng chủ lực T-72B1MS mới nhất vừa được nước này nhập khẩu từ Nga. Nguồn ảnh: Forces. Có thể thấy, các xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào tham gia cuộc tập trận này được trang bị đầy đủ từ giáp phản ứng nổ, tháp trinh sát,... như nguyên bản do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: Forces. Bên trong xe tăng T-72B1MS - có thể thấy, binh lính Lào tỏ ra khá thoải mái với khoang chiến đấu tương đối rộng rãi. Nguồn ảnh: Forces. So với phiên bản T-90 mà Việt Nam đang sử dụng, xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào có hệ thống giáp và phòng thủ chủ động thua kém hơn, tuy nhiên về hệ thống hoả lực là tương đương. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, về hệ thống điều khiển hoả lực, có thể khẳng định xe tăng T-72B1MS hiện đại hơn T-90 một bậc. Dòng T-72B1MS có sự nâng cấp cải tiến rất sâu về hệ thống điện tử và điều khiển hoả lực với hàng loạt camera, cảm biến được lắp đặt xung quanh xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở vị trí của lái xe, các camera cho phép lái xe quan sát hình ảnh truyền về từ trước và sau xe mà không cần phải thò đầu ra ngoài lỗ quan sát. Xe cũng được trang bị sẵn hệ thống định vị toàn cầu với khả năng dùng cả GPS lân GLONASS. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống ảnh nhiệt trên xe cũng được cải tiến sâu với camera ảnh nhiệt thế hệ ba, cung cấp cho chỉ huy của xe cái nhìn toàn cảnh xung quanh xe trong bất cứ điều kiện thời tiết, ánh sáng nào mà không cần phải "thò đầu" ra ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở vị trí của xạ thủ cũng được trang bị hệ thống ảnh nhiệt Sosna-U cho phép ngắm bắn hiệu quả bất kể thời tiết, thời gian trong ngày. Kèm theo đó là hệ thống bám mục tiêu cho khẩu pháo chính, súng máy phòng không điều khiển từ xa và hệ thống điều chỉnh khung gầm xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể nói, phiên bản xe tăng T-72B1MS của Lào hiện tại hoàn toàn có thể sánh ngang với xe tăng T-90S/SK mà Việt Nam đang sử dụng, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về độ hiện đại. Nguồn ảnh: Comcom. Theo nhiều chuyên gia quân sự, việc đặt hàng các xe tăng T-72 của Lào là một sự lựa chọn phù hợp không những cho việc cải thiện hiệu suất chiến đấu của quân đội nước này mà còn góp phần vào việc cải thiện mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước Lào và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của xe tăng T-72 do Nga sản xuất.

Quân đội Lào vừa có một cuộc tập trận quy mô khá lớn với sự tham gia của những xe tăng chủ lực T-72B1MS mới nhất vừa được nước này nhập khẩu từ Nga. Nguồn ảnh: Forces. Có thể thấy, các xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào tham gia cuộc tập trận này được trang bị đầy đủ từ giáp phản ứng nổ, tháp trinh sát,... như nguyên bản do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: Forces. Bên trong xe tăng T-72B1MS - có thể thấy, binh lính Lào tỏ ra khá thoải mái với khoang chiến đấu tương đối rộng rãi. Nguồn ảnh: Forces. So với phiên bản T-90 mà Việt Nam đang sử dụng, xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào có hệ thống giáp và phòng thủ chủ động thua kém hơn, tuy nhiên về hệ thống hoả lực là tương đương. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, về hệ thống điều khiển hoả lực, có thể khẳng định xe tăng T-72B1MS hiện đại hơn T-90 một bậc. Dòng T-72B1MS có sự nâng cấp cải tiến rất sâu về hệ thống điện tử và điều khiển hoả lực với hàng loạt camera, cảm biến được lắp đặt xung quanh xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở vị trí của lái xe, các camera cho phép lái xe quan sát hình ảnh truyền về từ trước và sau xe mà không cần phải thò đầu ra ngoài lỗ quan sát. Xe cũng được trang bị sẵn hệ thống định vị toàn cầu với khả năng dùng cả GPS lân GLONASS. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống ảnh nhiệt trên xe cũng được cải tiến sâu với camera ảnh nhiệt thế hệ ba, cung cấp cho chỉ huy của xe cái nhìn toàn cảnh xung quanh xe trong bất cứ điều kiện thời tiết, ánh sáng nào mà không cần phải "thò đầu" ra ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở vị trí của xạ thủ cũng được trang bị hệ thống ảnh nhiệt Sosna-U cho phép ngắm bắn hiệu quả bất kể thời tiết, thời gian trong ngày. Kèm theo đó là hệ thống bám mục tiêu cho khẩu pháo chính, súng máy phòng không điều khiển từ xa và hệ thống điều chỉnh khung gầm xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể nói, phiên bản xe tăng T-72B1MS của Lào hiện tại hoàn toàn có thể sánh ngang với xe tăng T-90S/SK mà Việt Nam đang sử dụng, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về độ hiện đại. Nguồn ảnh: Comcom. Theo nhiều chuyên gia quân sự, việc đặt hàng các xe tăng T-72 của Lào là một sự lựa chọn phù hợp không những cho việc cải thiện hiệu suất chiến đấu của quân đội nước này mà còn góp phần vào việc cải thiện mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước Lào và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của xe tăng T-72 do Nga sản xuất.