Có khi nào: Trung Quốc đóng tàu sân bay “thuê” cho Nga? (2)

Nội lực đóng tàu sân bay của Liên Xô vốn đã mong manh nay lại còn đặt ở... nước ngoài phần lớn, Nga ít thừa hưởng được chút nào. Ảnh: National. Tuy nhiên, với mối quan hệ của Nga với Trung Quốc hiện nay Moscow không những có thể thuê Bắc Kinh đóng tàu sân bay cho mình mà thậm chí còn có thể thuê luôn các cơ sở vật chất của Trung Quốc để phục vụ cho quá trình bảo dưỡng, đại tu tàu sân bay nếu muốn.

Và tất nhiên trong cả việc đóng mới, bảo dưỡng hay đại tu tàu sân bay, Trung Quốc đều có kinh nghiệm và khả năng thực hiện tốt hơn nhiều so với Hải quân Nga.

Với Trung Quốc, việc đóng thuê cho Nga một tàu sân bay hiện đại cũng sẽ là cơ hội rất lớn cho quốc gia này tiếp xúc được với những công nghệ hiện đại của Nga bao gồm công nghệ radar và các công nghệ cảnh báo sớm, vũ khí tương tự khác – những thứ mà hiện nay chắc chắn Trung Quốc đang bị Nga bỏ lại phía sau. Ngoài công nghệ đóng tàu, Trung Quốc đang bị Nga bỏ xa ở nhiều công nghệ quốc phòng khác bao gồm cả không quân, lục quân hay tăng thiết giáp. Ảnh: TASS. Những kinh nghiệm quan trọng này sẽ giúp cho các tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc được “hưởng ké”. Ngoài ra, việc đóng thuê hàng không mẫu hạm cho Nga cũng sẽ giúp mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga được nâng lên một tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, mở cửa cho nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ vũ khí khác giữa hai nước, bao gồm cả các công nghệ trong lĩnh vực không quân, phòng không hay lục quân.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới món lợi về mặt kinh tế khi Trung Quốc có thể khẳng định được “số má” của mình trên thị trường buôn bán vũ khí quốc tế và cơ hội đón nhận các đơn đặt hàng khủng trong tương lai.

Bất lợi được xem là lớn nhất với Trung Quốc khi nước này nhận đóng thuê tàu sân bay cho Nga đó là… tốn chỗ. Nhà máy đóng tàu hải quân lớn nhất của Trung Quốc hiện nay ở Đại Liên chắc chắn sẽ tốn một vị trí đắc địa phục vụ cho việc đóng mới tàu sân bay và tất nhiên, theo các nguồn tin quốc tế thì hiện tại Trung Quốc không có khả năng đóng mới cùng lúc 2 tàu sân bay vì cơ sở vật chất không đáp ứng được. Điều này có nghĩa mọi dự án đóng tàu sân bay của Trung Quốc sẽ phải dừng lại, xếp hàng cho tới khi tàu sân bay của Nga được hoàn thành. Quy mô của các nhà máy đóng tàu chiến ở Trung Quốc là có hạn, không thể đóng nhiều tàu sân bay cùng lúc. Ảnh: Titrium.

Tất nhiên đây là một cái giá khá nhỏ so với những gì Trung Quốc sẽ nhận được. Tuy nhiên cái giá mà Nga sẽ phải trả nếu muốn có được một tàu sân bay được Trung Quốc đóng cho lại đắt hơn nhiều. Dễ nhận thấy nhất đó là việc thuê nước ngoài đóng mới tàu sân bay sẽ đắt đỏ hơn nhiều so với tự đóng. Chưa hết, Nga sẽ phải chi bội tiền cho việc bảo dưỡng và sử dụng sau này kèm theo đó là chi phí nâng cấp, hiện đại hoá trong tương lai.

Đạt được thoả thuận

Chắc chắn, sẽ có rất nhiều trở ngại trước khi hai nước này đi tới được thoả thuận “trong mơ” kể trên. Nhưng việc Nga khó khăn trong quá trình đại tu và kéo dài tuổi thọ của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong quá trình đạt được thoả thuận này. Kể cả khi tàu sân bay Kuznetsov của Nga được nâng cấp thành công, Nga cũng cần tính ngay tới phương án thay thế cho nó trong tương lai vì việc thiết kế một tàu sân bay thế hệ mới là điều tốn cực kỳ nhiều thời gian và chắc chắn không hề đơn giản. Dù đi đóng thuê, Trung Quốc cũng sẽ tiếp cận được với rất nhiều cơ hội đắt giá, trong đó có cả việc tiếp xúc với những công nghệ quân sự hiện đại mà Nga đang sở hữu. Ảnh: Forcus.

Quá trình đào tạo nhân sự phục vụ cho tàu sân bay tiếp theo cũng sẽ là cả một vấn đề vì các chương trình đào tạo nhân lực phục vụ tàu sân bay của Liên Xô chắc chắn sẽ lỗi thời với một tàu sân bay đời mới, trong khi đó Hải quân Nga lại khá non trẻ và chưa có kinh nghiệm vận hành tàu sân bay hiện đại hay tàu sân bay hạt nhân.

Tất cả những khó khăn hay thách thức kể trên sẽ khiến cho thông tin về việc Nga đặt hàng Trung Quốc đóng tàu sân bay trong tương lai trở nên cực kỳ bất ngờ - nhưng không hề gây sốc cho nhiều người vì đơn giản là cả Nga và Trung Quốc cũng đang có quá nhiều lý do để thực hiện một hợp đồng như thế này. Mời độc giả xem Video: Kỳ hạm Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga.

