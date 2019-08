Choáng với dàn thiết bị phụ trợ bán kèm súng trường của Mỹ

Giống như nhiều loại súng trường tấn công của Mỹ ra đời trong thời buổi hiện đại này, súng M4 Carbine có khả năng "thiên biến vạn hóa" với nhiều hình dạng khác nhau với số lượng phụ kiện bán kèm cực khủng. Nguồn ảnh: Flickr. Mỗi một kiểu phụ kiện sẽ cho phép người lính sử dụng khẩu M4 Carbine này vào một mục đích khác nhau. Nguồn ảnh: Flickr. Ban đầu, các loại phụ kiện gắn kèm với súng được ra đời với mục đích tăng hiệu suất chiến đấu của người lính, tuy nhiên với những món hợp đồng quốc phòng béo bở, các hãng sản xuất vũ khí không tội gì không sản xuất thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm các loại phụ kiện khác cho khẩu súng này để vừa tăng hiệu suất chiến đấu cho người lính, tăng thêm sự lựa chọn cho người dùng và tất nhiên cũng... tăng lợi nhuận cho hãng sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Có thể đếm sơ sơ, những loại phụ kiện của khẩu M-4 Carbine bao gồm băng đạn các cỡ từ nhỏ tới lớn cho tới cực đại, ốp lót tay các loại, báng súng các loại, kính ngắm các loại, giảm thanh các loại, đèn pin, đèn laze chỉ thị mục tiêu các loại, súng phóng lựu các loại, súng shotgun gắn thêm các loại (chuyên dùng cận chiến hoặc phá cửa). Nguồn ảnh: Flickr. Thậm chí chỉ tính riêng hệ thống ngắm đầu ruồi, khẩu súng này cũng có đến hàng chục loại ngắm điểm ruồi khác nhau, mỗi loại có giá từ vài chục cho tới cả trăm USD. Nguồn ảnh: Flickr. Các loại linh kiện đặc biệt đắt cho khẩu M4 Carbine đó là hệ thống kính ngắm phóng đại. Các loại kính ngắm phóng đại càng lớn có giá thành càng cao và đặc biệt rất dễ hỏng hóc khi người lính sử dụng và bảo quản không kỹ lưỡng. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Mỹ trên chiến trường có thể tùy chọn các loại thiết bị phụ trợ cho riêng mình có đầy trong kho vũ khí của mỗi trung đội. Khó có thể bắt gặp được hai khẩu M-4 Carbine giống nhau trên chiến trường bởi mỗi một người lính lại có một sở thích, một kiểu sử dụng súng khác nhau. Nguồn ảnh: Flickr. Không rõ việc gắn thêm nhiều thiết bị phụ trợ vào súng có giúp tăng hiệu suất chiến đấu của khẩu súng lên nhiều không vì trên thực tế, các loại vũ khí bộ binh của Mỹ chưa từng được đánh giá cao và thua xa các loại vũ khí của Nga (bao gồm cả Liên Xô cũ) và Đức. Nguồn ảnh: Flickr. Được xếp vào hàng súng Carbine (cạc-bin), M-4 có sức mạnh vượt trội hơn so với các loại súng tiểu liên do dùng cỡ đạn của súng trường tấn công nhưng thua kém các loại súng trường tấn công về tầm bắn do có kích thước nòng ngắn hơn. Nguồn ảnh: Flickr. Sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO, khẩu M-4 có tốc độ bắn rất cao, lên tới 950 viên một phút (tối đa). Đây cũng là một khẩu súng gọn nhẹ, thích hợp cho việc hành quân đường trường do súng chỉ có trọng lượng rỗng khoảng 2,9 kg và tối đa 3,4 kg khi gắn thêm một băng đạn 30 viên. Tất nhiên tùy theo từng loại thiết bị hỗ trợ gắn ngoài mà trọng lượng của súng có thể sẽ tăng lên. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Khẩu Carbine "tiêu chuẩn" nhất từng phục vụ quân đội Mỹ.

