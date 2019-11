Choáng: Một loạt vũ khí Trung Quốc xuất hiện trong biên chế các nước… thân Nga

Đầu tiên là Uzbekistan, quốc gia này vừa để lộ tên lửa phòng không vác vai Tiền Vệ 18 hay QW-18 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Livejournal. Đây là loại tên lửa phòng không vác vai được Trung Quốc phát triển dựa trên phiên bản QW-11 từng được nước này công bố hồi năm 2002. Nguồn ảnh: Livejournal. So với phiên bản QW-11 từng được Trung Quốc giới thiệu, QW-18 có hệ thống đầu dò được cải tiến sâu, cho phép tên lửa bám đuổi mục tiêu thông qua nguồn nhiệt phát ra từ động cơ của phương tiện bay. Nguồn ảnh: Livejournal. Việc sử dụng công nghệ đầu dò theo nguồn nhiệt phát ra từ động cơ cho phép tên lửa QW-18 hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu sương mù, tầm nhìn kém - không như kiểu đầu dò bằng công nghệ hồng ngoại thông thường. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ra, quân đội Serbian cũng vừa công bố nước này sẽ mua các máy bay không người lái CH-92A - Cầu Vồng 92A từ Trung Quốc để đưa vào trong biên chế của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Livejournal. Đây là những phương tiện không người lái được Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của họ máy bay không người lái Cầu Vồng cực kỳ nổi danh do nước này tự chế tạo. Nguồn ảnh: Livejournal. So với các phiên bản Cầu Vồng khác, CH-92A sử dụng thiết kế cánh đuôi hình chữ V cực kỳ tiên tiến, cho phép nó thực hiện các chuyến bay do thám trong thời gian dài. Nguồn ảnh: Livejournal. Hiện tại, dòng máy bay do thám không người lái Cầu Vồng của Trung Quốc đang là một trong những sản phẩm UAV xuất khẩu chủ lực của Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Livejournal. Tổng cộng, Trung Quốc đang sản xuất tới 13 phiên bản máy bay không người lái Cầu Vồng khác nhau, trong số này, có không ít phiên bản được xuất khẩu ra nước ngoài với ưu thế giá thành cực rẻ và chi phí vận hành thấp hơn nhiều các loại máy bay không người lái của các nước khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Tên lửa phòng không vác vai MANPAD huyền thoại của Mỹ.

