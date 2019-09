Cận cảnh thiết bị bí mật nhất trên máy bay ném bom 2 tỷ USD

Không quân Mỹ vừa cho đăng tải những hình ảnh về máy bay ném bom B-2 Spirit thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu trên không từ "thùng xăng bay" KC-135 Stratotanker trên không phận Anh. Những bức ảnh chụp cận cảnh phi vụ tiếp liệu trên không đã cho thấy hình ảnh rất hiếm về toàn bộ các hệ thống cảm biến ở mũi chiếc máy bay ném bom này. Nguồn ảnh: Twitter. Những thiết bị cảm biến được bọc kính phía trước mũi máy bay ném bom B-2 Spirit được các chuyên gia nhận định là hệ thống đầu dò đo đạc áp suất không khí cùng với hệ thống hỗ trợ thông số bổ sung cho phi công. Nguồn ảnh: Twitter. Các thiết bị này xuất hiện trên mọi máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm cả các loại tiêm kích tốc độ cao. Tuy nhiên do có thiết kế phần mũi khá kỳ dị, cách lắp đặt của những thiết bị này trên máy bay B-2 Spirit cũng có phần khá kỳ quái. Nguồn ảnh: Twitter. Về cơ bản, các thiết bị này sẽ cung cấp cho phi công những thông số căn bản nhất để hành trình bay được thực hiện an toàn. Những thông số cơ bản nhất của một chuyến bay (kể cả máy bay chở khách) bao gồm tốc độ gió, độ cao và góc mũi. Nguồn ảnh: Twitter. Để đảm bảo kiểu dáng của máy bay ném bom B-2 Spirit được chau chuốt nhất, giúp nó giảm thiểu được diện tích phản xạ bề mặt radar (RCS) xuống thấp nhất, toàn bộ các cảm biến này đều được đặt bên trong máy bay thay vì đặt bên ngoài như trên nhiều loại máy bay thế hệ thứ tư khác. Nguồn ảnh: Twitter. Có giá lên tới 2 Tỷ USD cho mỗi chiếc, máy bay ném bom B-2 Spirit hiện tại được coi là loại máy bay đắt nhất trong lịch sử. B-2 được sản xuất để trở thành loại máy bay ném bom đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình với khả năng triển khai bom thông thường và bom hạt nhân. Nguồn ảnh: Twitter. Ban đầu, Không quân Mỹ dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng 135 chiếc máy bay ném bom loại này nhưng vào cuối thập niên 80, Không quân Mỹ giảm số lượng đặt hàng xuống còn 75 chiếc. Nguồn ảnh: Twitter. Tới năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Mỹ bắt đầu giảm thiểu số tiền đổ vào các loại vũ khí chiến lược tầm xa như B-2 Spirit khiến cho số lượng sản xuất của loại máy bay này bị cắt giảm hơn nữa, chỉ còn 20 chiếc, kèm theo một chiếc dùng để bay thử nghiệm trước đó là 21 chiếc. Nguồn ảnh: Twitter. Năm 2008, một chiếc B-2 bị rơi vào sáng ngày 23/2 tại Căn cứ Không quân Adersen tại đảo Guam, Thái Bình Dương khi vừa cất cánh khỏi đường băng được vài mét. Vụ tai nạn đã khiến chiếc B-2 bị phá huỷ hoàn toàn, hai phi công may mắn thoát chết. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Vụ tai nạn máy bay ném bom B-2 Spirit tại Căn cứ Sân bay Quân sự Andersen tại Guam năm 2008 khiến một chiếc B-2 bị phá huỷ hoàn toàn.

