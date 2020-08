"Bùa hộ mệnh" giúp tàu sân bay di chuyển chậm vẫn khó trúng tên lửa

Theo các chuyên gia quân sự, trong thành phần biên đội tàu sân bay, nhiệm vụ chủ yếu của máy bay tác chiến điện tử là gây nhiễu điện tử công suất lớn nhằm làm suy yếu hoạt động hoặc làm mù các thiết bị phát hiện bằng radar của đối phương, đồng thời gây nhiễu các thiết bị thông tin của đối phương, bảo vệ biên đội tàu sân bay và tốp máy bay tiến công của quân nhà. Phương thức tác chiến chủ yếu của loại máy bay này bao gồm gây nhiễu tầm xa, gây nhiễu theo đội hình và gây nhiễu tự vệ. Đối với gây nhiễu tầm xa, đây là hình thức gây nhiễu chế áp công suất lớn, có nghĩa là máy bay gây nhiễu từ ngoài khu vực tác chiến của hệ thống vũ khí phòng không đối phương, phát xạ tín hiệu chế áp công suất lớn, tạo ra khu vực chế áp nhất định đối với radar địch, nhằm làm giảm khả năng phát hiện của chúng, từ đó yểm hộ biên đội tiến công thâm nhập khu vực mục tiêu. Mục tiêu tác chiến chủ yếu của chúng là radar báo động sớm. Đối với gây nhiễu theo đội hình. Phương thức gây nhiễu theo đội hình được sử dụng khi biên đội đột kích bay vào khu vực sát thương của hỏa lực đối phương, nhằm nâng cao khả năng thâm nhập và khả năng sống còn. Gây nhiễu theo đội hình là hình thức gây nhiễu mang tính chế áp và đánh lừa. Mục tiêu gây nhiễu chủ yếu là radar chỉ thị mục tiêu, radar dẫn đường, radar pháo phòng không và radar điều khiển hỏa lực trên máy bay. Biên đội tiến công sử dụng phương thức thâm nhập tầm thấp, sau khi tiến vào vị trí, bất ngờ vọt lên đến độ cao phóng của vũ khí tiến công đối đất, mở máy radar điều khiển hỏa lực, khóa mục tiêu, phóng tên lửa, tắt radar điều khiển hỏa lực, sau đó thoát ly trở về ở độ cao tầm thấp. Gây nhiễu theo đội hình được chia thành hai phương thức: Gây nhiễu biên đội độc lập và gây nhiễu biên đội hỗn hợp. Theo đó, gây nhiễu biên đội độc lập do máy bay gây nhiễu chi viện bay theo đội hình thực hiện, cùng với biên đội máy bay tác chiến bay tới mục tiêu, yểm hộ biên đội tác chiến tấn công mục tiêu. Phương thức gây nhiễu này phần lớn được sử dụng khi biên đội thay đổi đường bay, thay đổi đội hình, phân tốp, hợp tốp, bay vào khu vực phát hiện của radar, bay qua khu vực hỏa lực phòng không và bị máy bay chiến đấu đối phương đánh chặn. Biên đội gây nhiễu độc lập thường gồm 3 - 4 chiếc máy bay, xuất kích trước biên đội tiến công, bay ở phía trước và bên sườn hành lang bay của biên đội tiến công, ở độ cao cao hơn biên đội tiến công. Để bảo đảm an toàn, biên đội máy bay gây nhiễu thông thường không bay vào khu vực uy hiếp của hỏa lực đối phương. Nhưng nếu trong biên đội có máy bay tiến công có radar chế áp hỏa lực phòng không mặt đất thì biên đội độc lập có thể bay vào khu vực hỏa lực phòng không. Gây nhiễu biên đội hỗn hợp là mỗi biên đội tiến công được bố trí 1 - 2 chiếc máy bay gây nhiễu, trong trường hợp thông thường, máy bay gây nhiễu bay phía trước, biên đội tiến công ở phía sau, toàn bộ biên đội bay theo đội hình chữ “phẩm”. Máy bay gây nhiễu phát nhiễu tích cực cho đến khi biên đội thoát ly khu vực sát thương của hỏa lực đối phương. Nếu tác chiến bằng tốp máy bay lớn, trong đội hình chiến đấu sẽ bố trí 2 - 3 máy bay gây nhiễu bay theo cự ly xác định. Đối với gây nhiễu tự vệ. Phương thức gây nhiễu này thường thường sử dụng biện pháp gây nhiễu thụ động, và là biện pháp gây nhiễu được sử dụng sau khi bị radar đối phương phát hiện hoặc bám sát. So với gây nhiễu theo đội hình, biện pháp gây nhiễu này có cự ly tương đối gần, công suất gây nhiễu tương đối nhỏ, mục tiêu gây nhiễu của chúng thường là radar điều khiển hỏa lực tên lửa, radar ngắm bắn pháo và radar điều khiển hỏa lực trên máy bay. Như vậy, tùy vào từng hình thức tác chiến và tình huống cụ thể, người chỉ huy sẽ quyết định sử dụng phương thức gây nhiễu cho phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất cho tác chiến. Video Nga điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới Syria chống IS - Nguồn: QPVN

