Bộ kính ngắm "siêu phẩm" cho súng trường Galil ACE do Việt Nam sản xuất

Galil ACE là mẫu súng trường tấn công tiên tiến Quân đội ta, tuy nhiên trong quá trình chuyển giao công nghệ chế tạo loại vũ khí này các đối tác nước ngoài lại từ chối hỗ trợ cho chúng ta công nghệ sản xuất các loại kính ngắm đi kèm Galil ACE, điển hình là mẫu kính ngắm quang học ngày/đêm Mepro 21 của hãng Meprolight. Nguồn ảnh: QĐND. Cùng với các mẫu súng trường tấn công do Israel phát triển đang được các quân binh chủng sử dụng, thì mẫu kính ngắm Mepro 21 cũng dần trở nên phổ biến trong Quân đội ta. Trong ảnh hình vuông đỏ là kính ngắm Mepro 21, và trong hình vuông vàng là mẫu kính ngắm ngày/đêm do Viện Vũ khí của Việt Nam tự phát triển. Nguồn ảnh: QPVN. Dù vậy nếu các đối tác không hỗ trợ công nghệ sản xuất Mepro 21 thì chúng ta phải nhập khẩu 100% loại khí tài này với giá thành không hề rẻ. Điều này đặt ra một thử thách không hề dễ đối với các cán bộ, kỹ sư quân sự Viện Vũ khí – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trước yêu cầu trang bị đồng bộ các loại kính ngắm quang học ngày/đêm trên súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: QPVN. Và câu trả lời cho bài toán này chính là bộ kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu cho súng trường Galil ACE do các cán bộ, kỹ sư quân sự Viện Vũ khí tự thiết kế chế tạo dựa trên các công nghệ có sẵn. Càng đặc biệt hơn trong quá trình thử nghiệm bộ kính ngắm này đã đảm bảo các tính năng kỹ thuật tương tự với mẫu của nước ngoài. Nguồn ảnh: VTV2. Trong ảnh là bộ ba kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu cho súng trường Galil ACE do Viện Vũ khí chế tạo, lần lượt là kính ngắm ngày/đêm KNĐ-GL32, KNN-GL32 và KQC-GL32. Nguồn ảnh: VTV2. Trong đó đối với kính ngắm ngày KNN-GL32, do công nghệ in ảnh vạch khắc điểm đỏ trong nước chưa thực sự đáng tin cậy, nên nhóm đề tài đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp chiếu ảnh từ ngoài để tạo điểm đỏ nhưng vẫn đảm bảo kích thước và vết ngắm bắn. Hiện tại kính ngắm KNN-GL32 có 2 chế độ phóng đại x1 và x4. Nguồn ảnh: VTV2. Ngoài ra các mẫu kính ngắm mới giành cho súng trường Galil ACE đều được chế tạo bằng các loại vật liệu mới có độ bền cao phù hợp với môi trường nóng ẩm của Việt Nam, nhưng lại có trọng lượng nhẹ, giúp làm giảm trọng lượng của súng khi gắn thêm các loại kính ngắm trong chiến đấu. Nguồn ảnh: VTV2. Bên cạnh đó, nhóm kỹ sư của Viện Vũ khí còn nghiên cứu phương án gá lắp các mẫu kính ngắm mới lên trên một số mẫu súng cải tiến, chứ không giới hạn sử dụng trên các mẫu súng Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Còn đối với kính ngắm đêm KNĐ-GL32, theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Hiệp thuộc Phòng Khí tài, Viện Vũ khí cho biết, mẫu kính này được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của công nghiệp quốc phòng Việt Nam về thiết kế cũng như các chi tiết cấu thành mẫu khí tài này. Nguồn ảnh: VTV2. Theo đó khác với các mẫu kính ngắm đêm từng được Việt Nam chế, KNĐ-GL32 được trang bị bộ biến đổi quang điện mới có khả năng tự ngắt khi xạ thủ vẫn để kính ở chế độ hoạt động và để mở nắp che vật kính vào ban ngày. Bởi với cường độ ánh sáng mạnh có thể làm hư hại bộ biến đổi quang điện trong kính. Nguồn ảnh: VTV2. Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu tác chiến liên tục KNĐ-GL32 cũng được thiết kế để có thể hoạt động cả ban ngày lẫn đêm theo từng chế độ mà nó được trang bị như “Đêm” hoặc “Ngày/Đêm”. Nguồn ảnh: VTV2. Kết quả nghiên cứu bộ ba kính ngắm quang học thế hệ mới của Viện Vũ khí, đã cho thấy công nghiệp quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu trang bị đồng bộ các loại kính ngắm quang học ngày/đêm trên súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Cũng từ công trình này các cán bộ, kỹ sư Viện Vũ khí hoàn toàn có thể áp dụng thành tựu hiện có để cho ra đời các mẫu khí tài bộ binh khác, trong đó đặc biệt là các thiết bị kính ngắm nhìn đêm. Nguồn ảnh: VTV2. Có thể thấy đây là lần đầu tiên một loại vũ khí bộ binh của Việt Nam được trang bị đầy đủ các loại kính ngắm quang học, gồm phần nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu của súng trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: VTV2. Cận cảnh bộ ba kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu do Viện Vũ khí chế tạo giành cho súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Video Bắn trình diễn súng bộ binh thế hệ mới Galil ACE do Việt Nam sản xuất - Nguồn: QPVN

Galil ACE là mẫu súng trường tấn công tiên tiến Quân đội ta, tuy nhiên trong quá trình chuyển giao công nghệ chế tạo loại vũ khí này các đối tác nước ngoài lại từ chối hỗ trợ cho chúng ta công nghệ sản xuất các loại kính ngắm đi kèm Galil ACE, điển hình là mẫu kính ngắm quang học ngày/đêm Mepro 21 của hãng Meprolight. Nguồn ảnh: QĐND. Cùng với các mẫu súng trường tấn công do Israel phát triển đang được các quân binh chủng sử dụng, thì mẫu kính ngắm Mepro 21 cũng dần trở nên phổ biến trong Quân đội ta. Trong ảnh hình vuông đỏ là kính ngắm Mepro 21, và trong hình vuông vàng là mẫu kính ngắm ngày/đêm do Viện Vũ khí của Việt Nam tự phát triển. Nguồn ảnh: QPVN. Dù vậy nếu các đối tác không hỗ trợ công nghệ sản xuất Mepro 21 thì chúng ta phải nhập khẩu 100% loại khí tài này với giá thành không hề rẻ. Điều này đặt ra một thử thách không hề dễ đối với các cán bộ, kỹ sư quân sự Viện Vũ khí – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trước yêu cầu trang bị đồng bộ các loại kính ngắm quang học ngày/đêm trên súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: QPVN. Và câu trả lời cho bài toán này chính là bộ kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu cho súng trường Galil ACE do các cán bộ, kỹ sư quân sự Viện Vũ khí tự thiết kế chế tạo dựa trên các công nghệ có sẵn. Càng đặc biệt hơn trong quá trình thử nghiệm bộ kính ngắm này đã đảm bảo các tính năng kỹ thuật tương tự với mẫu của nước ngoài. Nguồn ảnh: VTV2. Trong ảnh là bộ ba kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu cho súng trường Galil ACE do Viện Vũ khí chế tạo, lần lượt là kính ngắm ngày/đêm KNĐ-GL32, KNN-GL32 và KQC-GL32. Nguồn ảnh: VTV2. Trong đó đối với kính ngắm ngày KNN-GL32 , do công nghệ in ảnh vạch khắc điểm đỏ trong nước chưa thực sự đáng tin cậy, nên nhóm đề tài đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp chiếu ảnh từ ngoài để tạo điểm đỏ nhưng vẫn đảm bảo kích thước và vết ngắm bắn. Hiện tại kính ngắm KNN-GL32 có 2 chế độ phóng đại x1 và x4. Nguồn ảnh: VTV2. Ngoài ra các mẫu kính ngắm mới giành cho súng trường Galil ACE đều được chế tạo bằng các loại vật liệu mới có độ bền cao phù hợp với môi trường nóng ẩm của Việt Nam, nhưng lại có trọng lượng nhẹ, giúp làm giảm trọng lượng của súng khi gắn thêm các loại kính ngắm trong chiến đấu. Nguồn ảnh: VTV2. Bên cạnh đó, nhóm kỹ sư của Viện Vũ khí còn nghiên cứu phương án gá lắp các mẫu kính ngắm mới lên trên một số mẫu súng cải tiến, chứ không giới hạn sử dụng trên các mẫu súng Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Còn đối với kính ngắm đêm KNĐ-GL32, theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Hiệp thuộc Phòng Khí tài, Viện Vũ khí cho biết, mẫu kính này được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của công nghiệp quốc phòng Việt Nam về thiết kế cũng như các chi tiết cấu thành mẫu khí tài này. Nguồn ảnh: VTV2. Theo đó khác với các mẫu kính ngắm đêm từng được Việt Nam chế, KNĐ-GL32 được trang bị bộ biến đổi quang điện mới có khả năng tự ngắt khi xạ thủ vẫn để kính ở chế độ hoạt động và để mở nắp che vật kính vào ban ngày. Bởi với cường độ ánh sáng mạnh có thể làm hư hại bộ biến đổi quang điện trong kính. Nguồn ảnh: VTV2. Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu tác chiến liên tục KNĐ-GL32 cũng được thiết kế để có thể hoạt động cả ban ngày lẫn đêm theo từng chế độ mà nó được trang bị như “Đêm” hoặc “Ngày/Đêm”. Nguồn ảnh: VTV2. Kết quả nghiên cứu bộ ba kính ngắm quang học thế hệ mới của Viện Vũ khí, đã cho thấy công nghiệp quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu trang bị đồng bộ các loại kính ngắm quang học ngày/đêm trên súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Cũng từ công trình này các cán bộ, kỹ sư Viện Vũ khí hoàn toàn có thể áp dụng thành tựu hiện có để cho ra đời các mẫu khí tài bộ binh khác, trong đó đặc biệt là các thiết bị kính ngắm nhìn đêm. Nguồn ảnh: VTV2. Có thể thấy đây là lần đầu tiên một loại vũ khí bộ binh của Việt Nam được trang bị đầy đủ các loại kính ngắm quang học, gồm phần nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu của súng trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: VTV2. Cận cảnh bộ ba kính ngắm ngày/đêm và kính quy chiếu do Viện Vũ khí chế tạo giành cho súng trường Galil ACE. Nguồn ảnh: VTV2. Video Bắn trình diễn súng bộ binh thế hệ mới Galil ACE do Việt Nam sản xuất - Nguồn: QPVN