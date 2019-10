Biến thể đặc biệt của khẩu súng hiện đại nhất quân đội Việt Nam

Được phát triển dựa trên phiên bản súng trường tấn công TAR-21 do Israel sản xuất, súng trường tấn công GTAR-21 được xem là khẩu súng hiện đại nhất trong biên chế của Quân đội Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: QPVN. Khác với phiên bản gốc, GTAR-21 được thiết kế với hệ thống khớp nối phía dưới nòng súng, cho phép nó gắn được thêm súng phóng lựu M203 cỡ 40mm kẹp nòng. Nguồn ảnh: Rifle. Tiền tố "G" thêm vào tên gọi của TAR-21 thể hiện đây là phiên bản có khả năng sử dụng cùng với súng phóng lựu (Grenade Launcher), giống với phiên bản CTAR-21 là bản thu nhỏ (Compact) hay STAR-21 là bản súng bắn tỉa (Sniper). Nguồn ảnh: Gettyimg. GTAR-21 có thiết kế tương tự và cách thức sử dụng tương đồng gần như hoàn toàn với TAR-21, chỉ khác ở chỗ nó có khả năng gắn thêm súng phóng lựu kẹp nòng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, nếu tháo bỏ súng phóng lựu kẹp nòng này, trọng lượng của súng trường tấn công GTAR-21 lại nhẹ hơn so với TAR-21, chỉ 3,18kg so với phiên bản gốc 3,27 kg. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, mọi thông số cơ bản khác như chiều dài tổng thể, chiều dài nòng súng, tốc độ bắn và sơ tốc đầu nòng đều tương đương nhau. Nguồn ảnh: Pinterest. Với việc được gắn thêm súng phóng lựu M203 kẹp nòng, xạ thủ sử dụng GTAR-21 sẽ được cung cấp thêm hoả lực phóng lựu, có thể coi như một khẩu M79 thu nhỏ khi sử dụng cỡ đạn 40x46mm tương đương, chỉ thua kém chiều dài nòng súng. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng phóng lựu này sẽ cho phép xạ thủ sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn nổ mảnh, đạn khói, đạn hơi cay hay thậm chí là cả đạn ghém. Đặc biệt khả năng bắn cầu vồng vượt vật cản như trên M79 vẫn được giữ nguyên. Nguồn ảnh: TL. Việc sử dụng súng phóng lựu kẹp nòng cũng sẽ khắc phục được nhược điểm của khẩu M79 - đó là xạ thủ sẽ chỉ mang theo được khẩu M79 mà không thể mang được thêm một loại súng trường tấn công nào khác để tự vệ do M79 quá cồng kềnh và nặng nề. Nguồn ảnh: ISF. Tuy nhiên khi gắn thêm súng phóng lựu kẹp nòng M203 hoặc GL-40 vào GTAR-21, trọng lượng tổng thể của GTAR-21 sẽ tăng lên và người lính sẽ phải mang thêm cả đạn phóng lựu 40mm cồng kềnh. Nguồn ảnh: QPVN. Mặc dù vậy với những ưu thế mà khẩu súng phóng lựu này mang lại, đặc biệt là khả năng bắn cầu vồng vượt vật cản, đây rõ ràng là cách đánh đổi hợp lý để mỗi người lính đều có khả năng tác chiến hiệu quả hơn trên chiến trường. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Hải quân Đánh bộ Việt Nam thực hành đánh chiếm đảo - Nguồn: Quốc phòng Việt Nam

