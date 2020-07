Bị dằn mặt, Trung Quốc "bới lông tìm vết" mỉa mai Hải quân Anh

Theo chính phủ Anh tiết lộ vào ngày 16/7 vừa qua rằng: Một tàu ngầm hạt nhân Anh vào năm 2018 đã suýt va chạm nghiêm trọng với một chiếc phà do những thủy thủ tàu ngầm mắc những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong phán đoán. May mắn thay, kíp lái của chiếc phà đã phát hiện sớm chiếc tàu ngầm và ngăn chặn một sự kiện thảm khốc xảy ra. Ảnh: Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Vanguard của Hải quân Anh. Mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 11/2018, nhưng cho đến nay người ta mới chính thức công khai. Vào thởi điểm đó, chiếc phà đang chở 215 hành khách và 67 thủy thủ đoàn. Trong chuyến hải hành, hoa tiêu của phà đã phát hiện ra kính tiềm vọng của chiếc tàu ngầm tấn công và khoảng cách giữa hai tàu là rất gần, nguy cơ cao sẽ xảy ra va chạm. Ngay lập tức, chiếc phà đã đổi hướng nhanh chóng và tránh được một thảm họa xảy ra. Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân Anh. Chính phủ Anh tuyên bố rằng thủy thủ trên tàu ngầm đã phát hiện ra sớm chiếc phà vào thời điểm xảy ra sự cố, tuy nhiên do đánh giá sai lầm khoảng cách giữa hai tàu, chiếc tàu ngầm đã không hề đổi hướng mà tiếp tục hướng thẳng vào chiếc phà cho đến khi khoảng cách chỉ còn 200m. Theo báo Sina của Trung Quốc, đây không phải là bí mật mà chính phủ Anh đang giấu giếm một sự việc đáng xấu hổ thì đúng hơn.

Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Vanguard của Anh, tuy nhiên chính phủ Anh đã không công bố số hiệu con tàu trong sự việc. Trước đó, vào đêm ngày 3/2/2009, tàu ngầm hạt nhân HMS Vanguard của Anh đã va chạm với tàu ngầm hạt nhân FNS Le Triomphant của Hải quân Pháp. Giới chức Anh một lần nữa quyết định giấu nhẹm sự việc và bảo mật mọi thông tin vì lí do liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân FNS Le Triomphant của Hải quân Pháp. Vào đêm ngày 3/2/2009, thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân của Pháp khi đang di chuyển sâu trong lòng Đại Tây Dương thì đột nhiên thấy thân tàu rung chuyển, Bộ quốc phòng Pháp thông tin rằng tàu ngầm đã va chạm với một vật thể gì đó dưới nước, sau đó con tàu tiếp tục quay về căn cứ ở Brest thuộc tây bắc Pháp. Cùng thời điểm, tàu ngầm hạt nhân Anh cũng ghi nhận sự cố tương tự, Bộ quốc phòng Anh đã từ chối tiết lộ tình trạng con tàu nhưng theo báo chí Anh, thân tàu bị hư hại nghiêm trọng xung quanh mạn phải trong khi tàu ngầm Pháp chỉ bị hư hỏng nhẹ thiết bị thủy âm.

Ảnh: Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Pháp. Tất nhiên, sự việc phải nói là cực kỳ nghiêm trọng bởi cả hai chiếc tàu ngầm đều mang theo trong mình vũ khí hạt nhân, mỗi con tàu đều mang theo 16 quả tên lửa đạn đạo mang từ 4-6 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Chỉ cần một quả phát nổ trong lòng biển thôi cũng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp, ảnh hưởng đến toàn châu Âu. Ngoài ra, một vụ va chạm cũng có thể chọc thủng thân tàu gây rò rỉ bức xạ từ lò phản ứng hạt nhân, tuy nhiên Bộ quốc phòng Anh cam đoan rằng, không hề xảy ra sự cố hạt nhân nào. Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân Vanguard của Anh. Chưa hết, năm 2016, vào 13h30 ngày 20/7, tàu ngầm tấn công hạt nhân HMS Ambush thuộc lớp Astute khi đang thực hiện diễn tập huấn luyện, đã va chạm với một tàu hàng ở ngoài khơi bờ biển Gibraltar. Trong năm 2010, cuộc thử nghiệm tàu HMS Astute cũng thuộc lớp Astute chạy bằng năng lượng hạt nhân đời mới này đã mắc cạn ở vùng đảo Skye, miền tây Scotland.

Ảnh: Tàu ngầm tấn công hạt nhân HMS Ambush. Tờ báo Sina của Trung Quốc mỉa mai rằng, sau hàng loạt vụ việc lùm xùm, người ta đặt ra một nghi ngờ rất lớn về khả năng vận hành tàu ngầm của Hải quân Anh. Bài báo được đăng tải ngay sau khi nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đang trên đường tới Biển Đông để gây áp lực với Trung Quốc, họ cũng đang có ý định triển khai tàu ngầm hạt nhân đến khu vực này. Ảnh: Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh. Về phía mình, Trung Quốc đã sớm nhận thức được rằng việc vận hành một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân là dễ dàng và có sức răn đe cao tốt, sẽ là mục tiêu trước mắt của mình trước khi sở hữu đội tàu sân bay. Do đó, dù cho tàu sân bay Trung Quốc mới chỉ biên chế gần đây, thì từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, Mao Trạch Đông đã đích thân ra lệnh rằng tàu ngầm tấn công hạt nhân sẽ sớm được Trung Quốc chế tạo. Trong giai đoạn 1970, lớp tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc - Type 091 đã chính thức đi vào hoạt động. Cho đến ngày nay, người ta vẫn không thể biết được chính xác số tàu ngầm tấn công hạt nhân mà Trung Quốc đang sở hữu. Ảnh: Tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 091 của Trung Quốc. Video Anh ra mắt tàu sân bay mới - Nguồn: VTC14

