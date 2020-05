Báo Mỹ: Tấn công tổng lực vào nước Nga giá lạnh là điều không tưởng!

Theo thông tin được đăng tải trên trang FightGlobal và tạp chí We Are The Mighty của Mỹ, việc tấn công tổng lực vào nước Nga ngay cả trong bối cảnh hiện đại ngày nay vẫn được coi là một nhiệm vụ không tưởng. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc dùng vũ lực dường như không phải cách khôn ngoan để khiến người Nga gục ngã, Mỹ và NATO cũng không đủ "dại dột" để động vào người khổng lồ Slava này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nguồn ảnh: Pinterest. Như lịch sử đã chứng minh, thời tiết khắc nghiệt ở Nga chính là một trong những bức tường phòng thủ vững chắc nhất cho quốc gia này. Ngay cả với những loại chiến đấu cơ, vệ tinh hiện đại ngày nay, việc hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn luôn được coi là kém hiệu quả. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, người Nga còn có một vũ khí mà không một quốc gia nào khác trên thế giới có được đó là địa hình cực kỳ rộng lớn với nhiều kiểu tự nhiên khác nhau. Một đội quân viễn chinh khi tiến vào Nga sẽ phải trải qua đủ mọi điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest. Ví dụ như người Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, họ đã có những khoảng thời gian thư thái giữa những đồng bằng trải dài tới tận chân trời, có những lúc khổ sở với mùa đông lạnh căm căm và cũng có lúc vật lộn với bùn lầy ngập đến tận đầu gối. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể cả với công nghệ, kỹ thuật và chiến thuật hậu cần tốt như hiện nay, việc tiếp tế cho một trận chiến quy mô lớn sâu trong lãnh thổ Nga vẫn được coi là nhiệm vụ bất khả thi và có thể thất bại bất cứ lúc nào nếu thời tiết thay đổi không báo trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận khả năng "đánh đấm" của người Nga và tinh thần dân tộc của quốc gia này. Tuy nhiên những biến số không thể tính toán được về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và thiên nhiên Nga mới là thứ khiến người Mỹ lo ngại nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Tờ tạp chí We Are The Mighty của Mỹ thậm chí còn tính toán tới việc thả bom nguyên tử vào Moscow để có thể rút ngắn thời gian chiến tranh, khiến người Nga sớm đầu hàng - như cách Mỹ đã từng làm với Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai - khiến người Nhật sớm đầu hàng mà không cần tiến quân vào lãnh thổ Nhật. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, cũng nên nhớ rằng nếu Mỹ có bom nguyên tử thì Nga cũng có số lượng tương đương, và những đòn đáp trả của Nga chắc chắn sẽ "reo rắc" nỗi kinh hoàng không chỉ cho người Mỹ mà sẽ là cho cả thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Vậy nên, trong các báo cáo được thực hiện bởi quân đội Mỹ, giả thiết tấn công tổng lực vào lãnh thổ Nga vẫn luôn là điều khá mơ hồ, gần như bất khả thi. Dễ dàng hơn, Nga và Mỹ có thể tham chiến ở một quốc gia thứ ba, tiến hành một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm hoặc đơn giản là tấn công vào hệ thống chính trị của nhau bằng lực lượng tình báo chiến lược. Dù sẽ tốn thời gian hơn, tuy nhiên vẫn thực tế hơn việc tấn công vào Nga bằng quân đội chính quy. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Xem máy bay Il-2 nổi tiếng nhất của Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới thứ hai đối đầu với máy bay Đức trên không.

