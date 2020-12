Ba chiến hạm mạnh nhất Trung Quốc cùng ở đảo Hải Nam

Sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc trong thế kỷ XXI là cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt trong những năm 2010 trở lại đây thì phải nói là đáng quan ngại một cách trầm trọng, khiến các nước trong và ngoài khu vực hết sức đề phòng, đặc biệt là các nước châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt trong thời gian gần đây, loạt 3 tàu chiến mặt nước mạnh nhất hiện nay của Hải quân Trung Quốc cùng lúc có mặt tại cảng Tam Á trên đảo Hải Nam, nơi đóng căn cứ của Hạm đội Nam Hải càng khiến người ta tăng thêm phần quan ngại cho tình hình khu vực trong thời gian tới khi Hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường sức mạnh ở đây lên một cách vô cùng đang kể. Nguồn ảnh: Sina. Những chiến hạm này bao gồm Tàu sân bay Sơn Đông (CV-17), tàu đổ bộ trực thăng Type 075 và tàu khu trục Type 055. Đây đều là những chiến hạm do Trung Quốc tự đóng mới trong thời gian gần đây, đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện khả năng chiến đấu, chắc chắn một điều là những chiếc tàu này sẽ cùng được bổ sung về cho Hạm đội Nam Hải. Nguồn ảnh: Sina. Tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) thuộc lớp Type 002 là chiếc tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng mới, dựa trên thiết kế của tàu sân bay Liêu Ninh vốn là chiếc Varyag của Liên Xô tuy nhiên loại bỏ đi các hệ thống vũ khí không cần thiết giúp nó có khả năng mang nhiều máy bay hơn và bổ sung hệ thống điện tử tốt hơn. Sự trở lại Hải Nam của tàu Sơn Đông lần này chứng tỏ một điều là quá trình huấn luyện của nó đã hoàn thành và sẵn sàng được biên chế máy bay để chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina. Sự xuất hiện đáng quan tâm không kém đó chính là chiếc tàu đổ bộ trực thăng Type 075. Trong năm nay, Trung Quốc đã hạ thủy chiếc Type 075 thứ hai và chiếc thứ nhất đã bắt đầu được thử nghiệm trên biển. Khả năng cao chiếc tàu Type 075 đang xuất hiện tại Tam Á là chiếc Type 075 đầu tiên. Type 075 cũng là lớp tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Việc trong tương lai biên chế tàu đổ bộ Type 075 về cho Hạm đội Nam Hải sẽ giúp cho khả năng đổ bộ của Hải quân đánh bộ Trung Quốc sẽ tăng lên một cách vô cùng rõ rệt, điều này tạo áp lực vô cùng lớn đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Và cuối cùng là hình ảnh về chiếc tàu khu trục Type 055 đang được thử nghiệm và chuẩn bị được đưa vào biên chế dự kiến trong năm 2021 tới đây. Con tàu sẽ được biên chế cho Hạm đội Nam Hải là chiếc thứ 3 trong loạt 8 chiếc lớp này đã được hạ thủy. Hiện nay, Hải quân Trung Quốc đang biên chế một chiếc mang số hiệu 101 Nam Xương cho Hạm đội Bắc Hải đóng ở căn cứ Thanh Đảo và một chiếc cùng lớp sẽ được biên chế về Hạm đội này trong tương lai để hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh. Nguồn ảnh: Sina. Tàu khu trục Type 055 là loại tàu chiến mặt nước có sức mạnh hỏa lực khủng nhất hiện nay của Hải quân Trung Quốc với trang bị 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng đa nhiệm (VLS) có thể triển khai nhiều loại hình chiến đấu như chống hạm, phòng không, săn ngầm và cả công kích mặt đất. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 12.000 tấn và đáng lẽ ra phải được coi là một tàu tuần dương. Nguồn ảnh: Sina. Việc Hạm đội Nam Hải trong tương lai sẽ sở hữu 2 chiếc khu trục hạm Type 055 cho nhiệm vụ tác chiến cùng tàu sân bay Sơn Đông đồng nghĩa với việc họ có 224 bệ phóng tên lửa di động trên biển. Một sức mạnh hỏa lực vô cùng đáng gờm mà không nhiều Hải quân của các quốc gia láng giềng với Trung Quốc có được. Nguồn ảnh: Sina. Có thể thấy rằng, hàng loạt hành động quân sự gần đây của Trung Quốc khiến người ta hiểu rằng họ đang muốn phát triển Hạm đội Nam Hải lên một cách mạnh vượt trội bằng loạt tàu chiến vô cùng hiện đại và có sức tác chiến cao. Điều này khiến cho các quốc gia và giới quan sát quân sự quốc tế không khỏi lo ngại về an ninh và sự ổn định trong thời gian tới ở khu vực này. Nguồn ảnh: Sina. Trung Quốc phô diễn sức mạnh trong cuộc duyệt binh trên biển.

