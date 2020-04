Ấn Độ mua tiêm kích MiG-29 từng lỡ hẹn với Việt Nam, giá chỉ bằng 1/5 Rafale của Pháp

Vào tháng 2/2019, tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ tiết lộ rằng, Ấn Độ đang đàm phán với Nga để nhanh chóng mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29, với tổng giá trị 847 triệu USD; và tuyên bố của ông Shugayev có thể chỉ là thông tin xác nhận thêm. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng. Điều thú vị là việc mua MiG-29 của Ấn Độ là một lô hàng đã sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng chưa sử dụng và được niêm phong trong nhà máy MiG. Mặc dù khung, thân của những chiếc máy bay MiG-29A này, được sản xuất vào những năm 1980, nhưng nó chưa bao giờ được bàn giao và bay, vì vậy có thể tính đây là máy bay mới. Vào tháng 1/ 2019, trong chuyến thăm Nga, phái đoàn Không quân Ấn Độ đã được thông báo về lô MiG-29 còn trong tình trạng tốt. Ngay sau khi nhận được thông tin này, Không quân Ấn Độ đã "sốt sắng" đặt vấn đề mua, vì vậy đã có cuộc đàm phán mua sắm giữa hai nước. Trong những năm gần đây, do sự chậm trễ nghiêm trọng trong quá trình phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu nội địa HAL Tejas của Ấn Độ; cùng với việc hết niên hạn khai thác của một số loại máy bay chiến đấu chính trong Không quân Ấn Độ; như việc loại biên hoàn toàn số MiG-27, đã dẫn đến thiếu hụt về số lượng máy bay chiến đấu. Để khắc phục vấn đề trên, Không quân Ấn Độ đã khởi động lại việc đấu thầu mua máy bay chiến đấu hạng trung bình. Trong lần đấu thầu trước, Ấn Độ chỉ mua được 36 chiếc Rafales của Pháp, sau đó phải dừng, vì giá quá đắt; và Pháp không chuyển giao sản xuất. Nếu so với yêu cầu, Không quân Ấn Độ còn thiếu 110 máy bay chiến đấu mới. Tuy nhiên, nước xa không thể cứu được lửa gần, với thủ tục hành chính rườm rà, Không quân Ấn Độ phải chờ vài năm nữa mới hoàn thành việc đấu thầu máy bay chiến đấu mới, vì vậy Không quân Ấn Độ đã nghĩ đến việc khẩn trương mua một lô MiG-29 cũ từ Nga, để đủ trang bị cho một phi đội chiến đấu. Tuy nhiên, những phiên bản MiG-29 9.12 được sản xuất từ thời chiến tranh Lạnh, nên đã lạc hậu, khó đáp ứng yêu cầu của không chiến hiện đại; nhất là về tầm hoạt động, hệ thống điện tử hàng không và hệ thống điều khiển hỏa lực. Do vậy, lô MiG-29 9.12 này được nâng cấp lên tiêu chuẩn MiG-29UPG trước khi giao cho Ấn Độ. Theo thông báo của truyền thông Ấn Độ, giá của những chiếc MiG-29 cũ được mua từ Nga chỉ bằng 1/3 so với giá của chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKI mới được lắp ráp bởi Tập đoàn hàng không Ấn Độ (HAL) và rẻ hơn năm lần so với chiến đấu cơ Rafales của Pháp; giá 40 triệu USD đã bao gồm nâng cấp nên chuẩn UPG. MiG-29UPG thực sự là phiên bản MiG-29SMT của Ấn Độ, bằng cách lắp đặt thêm thùng nhiên liệu dạng "bướu", ở bụng phía sau của máy bay, nhằm tăng lượng dầu đem theo; như vậy vấn đề bán kính hoạt động quá ngắn của MiG-29 kiểu cũ đã được giải quyết hoàn toàn. Một cải tiến quan trọng khác của MiG-29UPG là thay thế radar xung Doppler bằng radar Beetle-ME, cùng với trang bị nhiều loại tên lửa dẫn đường mới, cho MiG-29UPG có khả năng chiến đấu tổng thể, gần tương đương với F-16C/D Block52 của đại kình địch Pakistan. Không quân Ấn Độ đã có kinh nghiệm khai thác, sử dụng MiG-29 từ lâu, hiện họ đang khai thác hơn 60 chiếc MiG-29, được biên chế thành 3 phi đội và đều đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn UPG. Vì vậy, đối với Không quân Ấn Độ, việc mua khẩn cấp 21 chiếc MiG-29UPG chắc chắn là cách nhanh nhất để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu với chi phí hợp lý. Video Tiêm kích MiG -29 từng lỡ hẹn với không quân Việt Nam mạnh cỡ nào?

