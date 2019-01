10 dự án chiến đấu cơ thất bại nhưng không vô dụng (kỳ 1)

Ed Schmued - cha đẻ của phi cơ huyền thoại P-51 của thế chiến thứ 2. Năm 1952 ông đã đưa ra bản thiết kế máy bay chiến đấu phản lực, động cơ đơn Northrop N-102 Fang. (Ảnh Northrop Grumman) Mặc dù thiết kế của N-102 không được quân đội Mỹ chấp nhận nhưng triết lý thiết kế của nó là nền tảng cho việc phát triển thế hệ máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-5. (Ảnh Northrop Grumman) Tháng 08/1953, máy bay Sud-Est SE.5000 thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình. Đây là một thiết kế khác thường khi máy bay không có thiết bị cất và hạ cánh thông thường. (Ảnh Wikipedia) Người ta đặt Sud-Est SE.5000 trên một xe đẩy để cất và hạ cánh. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bộc lộ nhiều bất ổn và dự án bị hủy bỏ vào năm 1954 (Ảnh Airlines.net) Convair YB-60 là ý tưởng lắp động cơ phản lực lên máy bay ném bom cánh quạt B-36. Phi cơ được trang bị 8 động cơ phản lực J57 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952. (Ảnh USAF) Tuy nhiên, YB-60 không thể cạnh tranh với mẫu thiết kế máy bay ném bom chiến lược B-52 của Boeing. Chương trình YB-60 đã bị hủy bỏ vào mùa hè năm 1952, thử nghiệm khung thân kết thúc vào tháng 5/1953 (Ảnh USAF) Vào năm 1955, Bell giới thiệu D-188A (XF-109/XF3L), một mẫu máy bay tiêm kích thử nghiệm trang bị 8 động cơ phản lực có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) và đạt tốc độ tối đa tới trên Mach 2. (Ảnh USAF) Dù đến năm 1961, dự án XF-109 chính thức bị hủy bỏ nhưng nó vẫn là một bước đi trước thời đại. Vì cho đến tận năm 1967, Harrier, máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoạt động đầu tiên trên thế giới và chỉ đạt vận tốc cận âm. (Ảnh USAF) Vào tháng 01/1961, nhà thiết kế máy bay huyền thoại Kelly Johnson đã đưa ra một ý tưởng từ máy bay do thám A-12 mà Kelly đã thiết kế cho CIA và biến nó thành máy bay ném bom chiến lược siêu thanh RB-12 (Ảnh Lookhead Martin) Dự án sau đó đổi tên thành RS-12 nhưng cuối cùng Bộ Quốc phòng đã hủy dự án này vì lý do chi phí, cũng như các tên lửa đạn đạo đang bắt đầu thay thế máy bay ném bom. Nhưng hệ quả của dự án này được sử dụng cho thành công của máy bay do thám SR-71 (Ảnh DVIC)

