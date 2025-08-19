PTM trở lại UPCoM sau 7 năm, định giá gấp đôi vốn điều lệ

PTM - công ty con do Haxaco nắm 51,6% và phụ trách phân phối thương hiệu MG, sẽ giao dịch trở lại trên UPCoM từ 22/8 với giá 20.000 đồng/cp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố chấp thuận cho 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 22/8/2025.

Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với giá tham chiếu ngày đầu giao dịch là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường khởi điểm khoảng 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ hiện tại của công ty.

PTM từng niêm yết trên HNX từ năm 2009, chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đủ điều kiện công ty đại chúng. Qua quá trình tái cấu trúc, năm 2024 doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1.

Hiện Haxaco (HoSE: HAX) là cổ đông lớn nhất của PTM, sở hữu 51,62% vốn điều lệ. Việc PTM trở lại UPCoM được xem là bước đệm quan trọng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết chính thức trên sàn HoSE vào đầu năm 2026, đúng theo định hướng mà Chủ tịch Haxaco, ông Đỗ Tiến Dũng, đã công bố.

PTM là công ty con của Haxaco, phụ trách phân phối thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. Công ty đang vận hành 12 showroom trên toàn quốc, chiếm khoảng 38% thị phần MG. Trong bối cảnh phân khúc xe sang có dấu hiệu chững lại từ năm 2024, MG được xem là động lực tăng trưởng chủ đạo cho hệ thống Haxaco.

Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược giữa PTM và SAIC Motor Việt Nam – đơn vị chủ quản thương hiệu MG – mở ra hướng phát triển mới bên cạnh mảng kinh doanh Mercedes-Benz truyền thống của Haxaco.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, PTM ghi nhận doanh thu thuần đạt 391 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 25%, còn gần 19 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng hệ thống showroom.

Ở chiều ngược lại, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2025 đạt 1.029 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm sâu hơn 53%, còn 10,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Haxaco đạt doanh thu gần 1.988 tỷ đồng, giảm 8%, trong khi lợi nhuận ròng chỉ còn 26,8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Haxaco từng sở hữu 98,3% vốn PTM nhưng đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 51,6% để đáp ứng yêu cầu tách bạch chủ sở hữu theo từng thương hiệu ô tô. Theo chia sẻ của Chủ tịch Haxaco tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cả MG và Mercedes-Benz đều yêu cầu cơ cấu sở hữu độc lập, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ.

Việc PTM trở lại giao dịch trên UPCoM và kế hoạch niêm yết HoSE trong tương lai gần được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trong phân khúc xe sang và mở rộng thị phần tại thị trường ô tô Việt Nam.