Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

PTM trở lại UPCoM sau 7 năm, định giá gấp đôi vốn điều lệ

PTM - công ty con do Haxaco nắm 51,6% và phụ trách phân phối thương hiệu MG, sẽ giao dịch trở lại trên UPCoM từ 22/8 với giá 20.000 đồng/cp.

Lê Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố chấp thuận cho 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 22/8/2025.

Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với giá tham chiếu ngày đầu giao dịch là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường khởi điểm khoảng 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ hiện tại của công ty.

PTM từng niêm yết trên HNX từ năm 2009, chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đủ điều kiện công ty đại chúng. Qua quá trình tái cấu trúc, năm 2024 doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1.

Hiện Haxaco (HoSE: HAX) là cổ đông lớn nhất của PTM, sở hữu 51,62% vốn điều lệ. Việc PTM trở lại UPCoM được xem là bước đệm quan trọng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết chính thức trên sàn HoSE vào đầu năm 2026, đúng theo định hướng mà Chủ tịch Haxaco, ông Đỗ Tiến Dũng, đã công bố.

PTM là công ty con của Haxaco, phụ trách phân phối thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. Công ty đang vận hành 12 showroom trên toàn quốc, chiếm khoảng 38% thị phần MG. Trong bối cảnh phân khúc xe sang có dấu hiệu chững lại từ năm 2024, MG được xem là động lực tăng trưởng chủ đạo cho hệ thống Haxaco.

Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược giữa PTM và SAIC Motor Việt Nam – đơn vị chủ quản thương hiệu MG – mở ra hướng phát triển mới bên cạnh mảng kinh doanh Mercedes-Benz truyền thống của Haxaco.

ong-trum-mercedes-tung-chieu-moi-hoi-sinh-doanh-nghiep-ban-xe-trung-quoc-mg-tro-lai-upcom-1755577956.jpg
Ảnh minh hoạ

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, PTM ghi nhận doanh thu thuần đạt 391 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 25%, còn gần 19 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng hệ thống showroom.

Ở chiều ngược lại, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2025 đạt 1.029 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm sâu hơn 53%, còn 10,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Haxaco đạt doanh thu gần 1.988 tỷ đồng, giảm 8%, trong khi lợi nhuận ròng chỉ còn 26,8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Haxaco từng sở hữu 98,3% vốn PTM nhưng đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 51,6% để đáp ứng yêu cầu tách bạch chủ sở hữu theo từng thương hiệu ô tô. Theo chia sẻ của Chủ tịch Haxaco tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cả MG và Mercedes-Benz đều yêu cầu cơ cấu sở hữu độc lập, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ.

Việc PTM trở lại giao dịch trên UPCoM và kế hoạch niêm yết HoSE trong tương lai gần được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trong phân khúc xe sang và mở rộng thị phần tại thị trường ô tô Việt Nam.

#Chứng khoán Hà Nội #Giao dịch cổ phiếu PTM #Giao dịch UPCoM 2025 #Cổ phiếu PTM trở lại thị trường #Haxaco và PTM #Phân phối ô tô MG Việt Nam

Bài liên quan

Doanh nghiệp

SMC chính thức phản hồi vụ bị cưỡng chế thuế hơn 24 tỷ đồng

SMC cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ thuế sau khi bị cưỡng chế do nợ quá hạn, trong bối cảnh kinh doanh vẫn gặp khó khăn.

Ngày 11/8/ 2025, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) nhận được các Quyết định cưỡng chế thì hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cũng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo quyết định này, Cơ quan Thuế yêu cầu hàng chục ngân hàng, từ khối TMCP Nhà nước, TMCP tư nhân đến ngân hàng có vốn nước ngoài, phải phong tỏa ngay và trích chuyển tiền từ tài khoản của SMC nhằm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Lý do là doanh nghiệp đã nợ thuế quá hạn hơn 90 ngày, với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Tân binh F88 “gây sốt” với thị giá cao nhất sàn, vượt 1,17 triệu đồng/cp

Sau 3 phiên lên sàn, cổ phiếu F88 tăng mạnh lên 1,175 triệu đồng/cp, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 8/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay trong phiên chào sàn, thị giá đã chạm mức trần 888.800 đồng/cp, đánh dấu một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?