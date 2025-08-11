Hà Nội

Phường Vũng Tàu khẳng định không tăng giá thu gom rác, mức phí vẫn giữ nguyên

UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa ra thông báo chính thức về giá thu gom rác thải sinh hoạt, khẳng định không có việc tăng giá sau khi sáp nhập.

Thiên Vũ

Ngày 7-8, UBND phường Vũng Tàu đã chính thức ban hành công văn số 46/TB-UBND về mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, khẳng định không có việc tăng giá như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

2222222.jpg
Thu gom rác thải khu vực nông thôn (Ảnh minh họa)

Theo UBND phường Vũng Tàu, mức giá hiện tại vẫn được áp dụng theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Cụ thể, mức thu đối với hộ gia đình là 50.000 đồng/tháng, hộ gia đình ở nhà trọ là 25.000 đồng/tháng và hộ kinh doanh nhỏ lẻ là 100.000 đồng/tháng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mức thu phí theo quy định riêng. Cụ thể, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp có mức thu 200.000 đồng/tháng. Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ…có mức thu từ 210.000 đến 460.000 đồng/tấn hoặc 210.000 đến 460.000 đồng/m3.

Thông báo nêu rõ thời gian thu gom rác là từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. UBND phường yêu cầu các đơn vị thu gom phải thực hiện đúng khung giờ, đúng giá và xuất hóa đơn đầy đủ cho người dân. Các trường hợp tự ý nâng giá cao hơn quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số phản ánh của người dân, sau khi sáp nhập tỉnh, tiền vận chuyển, thu gom rác trong các khu dân cư cũng tăng lên. Cụ thể, nhiều nơi người dân bị thu 70.000 đồng/tháng thay vì 50.000 đồng/tháng như bình thường. Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng khẳng định sẽ tiếp nhận mọi phản ánh từ người dân về tình trạng thu phí sai quy định để kịp thời chấn chỉnh.

#giá thu gom rác Vũng Tàu #phí xử lý rác thải sinh hoạt #chính sách thu phí rác thải #quy định thu gom rác #giá rác sinh hoạt Vũng Tàu #bảo vệ môi trường Vũng Tàu

